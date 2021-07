Conclusions du Grand Prix d’Autriche 2021

in

Le Red Bull Ring a parfaitement porté son nom alors que Max Verstappen a remporté une quatrième victoire en carrière sur le circuit “domicile” de son équipe avec un style tout à fait autoritaire.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix d’Autriche qui a encore renforcé l’emprise de Verstappen et Red Bull sur le Championnat du monde 2021.

Rendement maximum

La semaine dernière, nous avons dit que Mercedes n’avait aucune réponse à l’attaque Max qu’ils recevaient. C’était à nouveau la même chose sept jours plus tard, en raison d’une performance sans doute encore plus autoritaire.

Il s’agit d’une forme gagnante, ne vous y trompez pas. De telles comparaisons ne devraient pas vraiment être faites, mais ce que Verstappen montre en ce moment, c’est une domination comme celle dont jouissent Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton à leur apogée.

Cela devrait vraiment être cinq victoires d’affilée pour le Néerlandais et ce serait le cas, sans cette atroce crevaison de pneus à Bakou. Quand une voiture et un pilote sont sur une course aussi impérieuse, surtout à ce qui est encore une étape relativement formatrice de la saison, il semble impossible que les championnats leur échappent.

Mais ne nous emballons pas. Tout ce dont il a besoin, c’est d’un abandon de Verstappen accompagné d’une victoire à Hamilton et l’écart de 32 points entre eux est assez proche de l’effacement. Cela signifie que Red Bull ne peut pas permettre la moindre complaisance dans son jeu de si tôt.

S’il y a jamais eu un moment pour Mercedes de se balancer, c’est bien le 10e round du combat.

Hamilton ne profite que d’un peu de surf de foule après une victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne et vous pouvez être sûr que la distanciation sociale passera par la fenêtre s’il peut remporter un huitième succès à Silverstone devant une foule de 140 000 personnes.

Reste à voir si le nouveau format de qualification au sprint aide ou entrave ses chances et ayant espéré en vain de la pluie lors de la deuxième journée de course en Autriche, le champion du monde pourrait bien espérer que la météo britannique mettra le chat parmi les pigeons en juillet. 18.

Toute mise à niveau vers la W12 serait également extrêmement bienvenue pour Hamilton dont la crainte doit être, avant même que la mi-parcours de la campagne ne soit atteinte, que pour la première fois depuis 2013, il puisse trouver le titre au-delà de lui avant que la saison ne soit arrivée à son terme. Climax.

Lando fait partie de l’équipe A

Cela ne fait aucun doute, Lando Norris vient de vivre son week-end de Formule 1 le plus complet.

L’homme McLaren est maintenant un pilote tout droit sorti du tiroir supérieur. Il s’est élevé au rang de l’élite – d’accord, peut-être pas encore à égalité avec Verstappen ou Hamilton, mais il rattrape rapidement son retard.

Il n’y a pas eu de pole position jusqu’à présent, ni de classement parmi les deux premiers, mais Lando ne peut sûrement pas faire plus qu’avec sa McLaren.

Ce n’est pas non plus perdu pour ses rivaux. “Un si grand pilote, Lando”, a déclaré Hamilton alors que le duo se battait pour la P2, et pour un septuple champion du monde, dire que d’un rival dans son 47e Grand Prix dit tout.

Un jour où les commissaires semblaient vouloir justifier leur présence à chaque tournant, Norris a été pénalisé pour ce qui ne ressemblait à rien de plus qu’un incident de course avec Sergio Perez.

Cela lui a peut-être finalement coûté P2, l’obligeant à passer derrière Valtteri Bottas car ses mécaniciens ont été obligés d’attendre pour changer ses pneus à l’arrêt au stand, et Norris a eu un rythme similaire à celui de la Mercedes par la suite, terminant à seulement deux secondes du Finlandais.

Et pour la deuxième fois cette saison, Imola étant la première, il semblait y avoir une réelle chance que le Britannique de 21 ans décroche la pole position. Il a enflammé les sessions Q3 probablement plus qu’il n’en a le droit avec le MCL35M.

Le tout d’un pilote qui donne encore l’impression qu’il ne peut pas croire à sa chance de faire ce qu’il fait, étant donné à quel point il a les pieds sur terre et les pieds sur terre.

Ne change jamais, Lando. Non, en fait, ne… continuez à vous améliorer de plus en plus.

Le grain australien à l’honneur

N’oublions pas non plus le coéquipier de Lando, car Daniel Ricciardo nous a rappelé qu’il était tout sauf un numéro arrière avec l’un de ses coups de poing typiques.

Cela a été quelques mois difficiles pour le populaire Australien, mais s’il parvient à se qualifier, il commencera sûrement à maximiser le potentiel de la McLaren comme le fait Norris.

P13 à P7 signifiait que Ricciardo avait la plus grande amélioration de la grille au drapeau à damier et bien que clairement satisfait de ce qu’il avait accompli, il a admis par la suite qu’il essayait de rester sur un plateau émotionnel plutôt que de trop monter ou descendre sur les progrès ou tout manque. de celui-ci.

Bien qu’AlphaTauri ait un bon rythme sur un seul tour, lors des courses, c’est généralement McLaren contre Ferrari qui se bat pour être le deuxième meilleur derrière Mercedes et Red Bull et il devrait y avoir beaucoup plus de chutes entre Ricciardo, Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Le problème pour tout ce trio, cependant, est que, comme en Autriche, Norris pourrait bien être plus loin.

Mieux de Bottas, Perez pauvre

Enfin, nous ne pouvons pas ignorer Valtteri Bottas et Sergio Perez, dont les fortunes récentes avec les deux équipes en lice pour le titre ont tous deux connu une sorte de renversement.

C’était certainement la meilleure course de Bottas de l’année jusqu’à présent et bien nécessaire lorsque le rival pour son siège Mercedes, George Russell, a commencé P8 et a presque arraché son premier point à Williams.

Pour une fois, le Finlandais avait même le mur des stands Mercedes complètement derrière lui car ils ont permis à Hamilton, avec une voiture endommagée, de le laisser passer. C’était le bon appel, même s’il était forcé, Norris leur emboîtant le pas.

Mais pour Perez, ce fut une journée débraillée, pleine de drames sur la piste et qui s’est terminée avec lui en disant qu’il était “très désolé” envers Leclerc de l’avoir forcé à deux reprises dans la litière pour chat – tout comme Norris l’avait fait au Mexicain plus tôt dans la course.

Un autre jour, aucun de ces trois incidents n’aurait entraîné de pénalité mais, comme évoqué ci-dessus, les stewards semblaient vouloir faire sentir leur présence autant que possible – nous ne pouvons que supposer que le restaurant de leur hôtel n’était pas à la hauteur, étant donné 11 pilotes ont été appelés pour les voir après la course.

Plus tôt dans le week-end, Christian Horner avait donné l’impression que le contrat d’un an de Perez avec Red Bull était une formalité à prolonger.

Nous doutons que cela ait été mis en péril, mais Perez voudra peut-être prétendre qu’il n’y a pas de réception téléphonique lorsqu’un appel entrant d’Helmut Marko apparaîtra sur son écran dans les prochains jours.

Jon Wilde

