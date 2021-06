Conclusions du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Red Bull a fait 3-3 avec Mercedes dans les victoires en course cette année, mais pas avec la voiture qu’ils s’attendaient à faire à Bakou.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix d’Azerbaïdjan palpitant dans lequel tout s’est déroulé sur cinq derniers tours extraordinaires.

Hamilton devrait être plus heureux avec un match nul 0-0

Aujourd’hui a été une expérience d’humilité. Nous avons travaillé si dur pour nous remettre dans le top 10 aujourd’hui après une semaine mouvementée ici à Bakou. Nous avons tout donné aujourd’hui et une petite erreur a provoqué la désactivation des freins. Désolé pour l’équipe, on reviendra plus fort pour la prochaine course 🙏🏾 pic.twitter.com/oHy75S07L3 – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 6 juin 2021

Il n’est pas facile de savoir par où commencer, mais regardons d’abord la situation dans son ensemble. Dans le Championnat du monde des pilotes, Bakou s’est soldé par un match nul 0-0 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton – bien qu’avec cinq tours à faire, cela aurait été impensable.

Alors que Verstappen a démarré le pneu arrière gauche de sa Red Bull après l’accident qui lui a coûté un certain 25 points plus un pour le tour le plus rapide, son humeur était plus basse qu’un ventre de serpent (une phrase que Mercedes avait utilisée à leur sujet après le Grand Prix de Monaco deux semaines plus tôt).

Mais alors qu’il subissait des contrôles médicaux alors que la course sous drapeau rouge reprenait, un « ping » sur le téléphone du Néerlandais lui a soudainement dit qu’il n’avait pas pris beaucoup de retard sur Hamilton au classement après tout – la Mercedes avait déraillé au virage 1 à l’avant-dernier tour, tombant à la 15e position avec une distance loin d’être suffisante pour revenir dans le top 10.

Alors, qui du duo sera le plus heureux que les totaux soient inchangés et que Verstappen se dirige vers le septième tour de la campagne en France avec quatre points d’avance?

En dehors des minutes qui se sont écoulées entre le crash de son rival et sa propre incursion sur la route de secours au virage 1 juste après le redémarrage, nous sommes tentés de dire Hamilton.

Red Bull était devant Mercedes tout au long du week-end, à l’exception de la Q1, Q3 et des 12 premiers tours de la course, et jusqu’à sa chute, Verstappen avait l’air d’avoir 15 points d’avance.

Le champion du monde en titre a ensuite perdu une chance en or de renverser la situation de 21 points en sa faveur – s’il avait battu Sergio Perez pour la victoire, c’est-à-dire. Mais dans l’ensemble, mettant sa propre erreur de côté, Hamilton devrait ressentir un plus grand soulagement, d’autant plus que Mercedes est plus susceptible que Red Bull d’être adaptée par le retour aux circuits conventionnels en France.

Du côté des Constructeurs, c’est une autre affaire. Red Bull compte désormais 26 points d’avance grâce à la victoire de Perez et ils l’auraient sans aucun doute pris à leur arrivée à Bakou.

Perez est à nouveau le facteur

Même s’il ne s’était pas assuré que son équipe était toujours en mesure de terminer la journée en fête, Perez avait déjà fait exactement ce que Red Bull voulait lorsqu’ils l’ont inscrit juste avant Noël.

De toute évidence, tout se joue maintenant pour Checo après un début de saison difficile – malgré une autre performance de qualification ordinaire – car terminer troisième, puis deuxième, puis devant après l’accident de Verstappen était exactement ce que le docteur (Helmut Marko) avait ordonné.

Le timing était également idéal pour le Mexicain. Le milieu de l’été est le moment où les équipes commencent à réfléchir sérieusement à leur alignement de l’année suivante et avec Perez uniquement sur un contrat d’un an, se tenir sur la plus haute marche du podium l’aide à constituer un dossier convaincant pour un renouvellement.

Chez Racing Point, le joueur de 31 ans a acquis le surnom de The Postman car il livrait toujours.

Il semblait que le sac postal avait peut-être disparu pendant un certain temps avec Red Bull, mais il ne fait aucun doute que Perez joue maintenant un rôle important dans cette importante avance au championnat du monde des constructeurs – le fait qu’il ait 69 points contre les 47 de Valtteri Bottas en dit long .

… et qu’en est-il de Bottas ?

Ce sport. pic.twitter.com/s0zaj0GhqD – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 juin 2021

Eh bien, alors que la place de Perez chez Red Bull devient potentiellement plus sûre, le contraire pourrait être vrai pour le Finlandais assiégé chez Mercedes.

Il devient difficile de surestimer à quoi ressemble Bottas après un week-end qui a commencé par avoir à remplir ses obligations médiatiques via un appel vidéo depuis un aéroport finlandais en raison d’un retard de vol, avant de terminer aucune des sept sessions chronométrées dans un classement supérieur à P9.

Certains de ses récents commentaires pourraient donner à penser que le joueur de 31 ans pourrait être résigné à son sort chez Mercedes, sans qu’aucune discussion n’ait encore eu lieu sur un contrat pour 2022 et Bottas affirmant qu’il est “assez ouvert d’esprit” et “on ne sait jamais ce qu’il y a au coin de la rue”.

Il a eu des problèmes avec sa W12 tout le week-end et avant le drapeau rouge, il était pourchassé par son remplaçant potentiel George Russell dans la Williams – pas pour la première fois cette année.

Trois fois sur six cette saison, Bottas n’a pas réussi à marquer de points. La dernière fois qu’il l’a fait, il était encore pilote Williams.

Il faut se demander si en 2022, il le sera de nouveau.

Le vieux Vettel est de retour

… et n’est-ce pas génial à voir ? Il y avait une excitation palpable à propos de Seb lorsqu’il a été interviewé après la course après sa deuxième performance consécutive de Pilote du jour.

Au redémarrage, cela ressemblait à une répétition potentielle du podium du Grand Prix de Turquie de l’année dernière – Hamilton, Perez, Vettel – mais cela a été annulé lorsque le champion du monde est allé directement dans la voie de secours au lieu de tourner à gauche.

Aucune erreur de ce type de la part du pilote Aston Martin, qui était “sur la lune” alors qu’il a amélioré de neuf places sur sa position sur la grille.

Nous ne sommes pas les seuls à nous demander cette saison si Vettel l’a toujours, mais après des courses comme celle-ci et à Monaco la dernière fois, il l’a clairement toujours.

C’était un jour où Aston Martin a mis sa stratégie au point – cela fonctionnait également bien pour Lance Stroll jusqu’à ce qu’il s’écrase sans que ce soit de sa faute. Mais vous avez également besoin d’un pilote capable d’exécuter cette stratégie, et Vettel l’a très certainement fait.

Qui d’autre mérite une mention ?

quelle. une. THRILLER EN FRANCAIS! 🤯 bien mérité, équipe! profitez de celui-ci 👊 pic.twitter.com/yiN6qwjxxm – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 6 juin 2021

Pierre Gasly, bien sûr. Un troisième podium pour le Français, qui aurait désormais l’ensemble des médailles d’or, d’argent et de bronze si la F1 était aux JO.

Remarquablement, le pilote AlphaTauri avait semblé prétendre à la pole position à une étape samedi. Nous ne pouvons qu’imaginer comment cela se serait passé chez Red Bull.

Fernando Alonso: P6 était son meilleur résultat à ce jour pour Alpine sur un circuit qu’il semble apprécier.

L’Espagnol a déjà annoncé qu’il commencerait un “nouveau championnat” pour lui-même en France la prochaine fois qu’il s’attend à y faire un pas en avant. Un podium pourrait-il être envisagé pour un autre ancien champion du monde vétéran avant longtemps ?

Yuki Tsunoda: Ce n’était pas le week-end propre dont le rookie japonais avait tant besoin car il s’est écrasé en qualifications, bien que sa plus haute place sur la grille de F1 ait déjà été obtenue à ce moment-là.

Mais encore, une fin de course P7 a montré plus de raisons pour lesquelles il est si hautement considéré et son récent déménagement en Italie pour travailler plus étroitement avec AlphaTauri peut s’avérer très intelligent.

