Conclusions du Grand Prix de Bahreïn

Sir Lewis Hamilton a devancé Max Verstappen à la fin d’un duel exaltant dans le désert pour remporter la victoire du Grand Prix de Bahreïn.

Voici nos conclusions d’un début de saison 2021 qui a ouvert l’appétit pour ce qui pourrait être la campagne de F1 la plus excitante depuis de nombreuses années.

L’engagement de Champ ne peut être remis en question

J’adore le défi. J’adore ce sport. Quelle façon de commencer la saison 🙌🏾 aujourd’hui, c’est un rappel qu’en exploitant et en canalisant notre pouvoir collectif, nous pouvons accomplir de grandes choses. C’est super d’être de retour 🏆 pic.twitter.com/bazzkXTsag – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 28 mars 2021

Lorsque Sir Lewis Hamilton a signé un contrat d’un an avec Mercedes si près du début de cette saison, cela a soulevé des doutes dans certains trimestres sur son engagement envers le sport qu’il a dominé ces derniers temps.

Aucun doute de ce genre ne peut être nourri maintenant.

Le Britannique de 36 ans a évoqué lors de la conférence de presse des pilotes Mercedes avant le Grand Prix de Bahreïn à quel point il était excité d’être de retour dans le paddock, impatient de se lancer dans sa quête d’un huitième championnat du monde des pilotes record.

Ils disent que les actions parlent plus fort que les mots et que c’était exactement le même Hamilton d’autrefois, le pic Hamilton, qui s’est engagé dans cette confrontation passionnante avec Max Verstappen au cours des cinq derniers tours à Sakhir.

Nous avons entendu les messages radio familiers qui décrivaient une concentration totale: «Laissez-moi faire, Bonno.» Hamilton n’était pas dans une classe à part cette fois-ci parce que Verstappen était là avec lui, mais finalement son expérience et sa brillance ont remporté la victoire alors que la tentative de victoire de son rival s’est avérée illégale.

Reste à savoir si ce sera «huit et plus». Il est peut-être encore «sept ans et plus» si Red Bull produit davantage des performances spectaculaires qu’il a réalisées en qualifications.

Mais même si les affaires extérieures au sport occupent de plus en plus son temps, ses pensées et son contenu sur les réseaux sociaux, il est clair sur cette preuve que gagner des courses de Formule 1 reste la priorité du Champion du Monde.

Annulez Mercedes à vos risques et périls

Et en tout cas, comment Hamilton pourrait-il ne pas être pleinement dévoué alors qu’il est attaché à une équipe aussi impitoyablement efficace que Mercedes?

Sur le pied arrière après des tests deux semaines plus tôt, il semble maintenant fou de penser qu’il y avait des suggestions selon lesquelles Red Bull pourrait être laissé à la traîne dans la poussière par Red Bull étant donné à quel point ils ont été impérieux au cours des sept dernières années.

De toute évidence, Red Bull et Honda ont fait un grand pas en avant en termes de rythme, comme l’a montré Verstappen en pole position à 0,388 seconde. Mais cela en soi ne leur a valu aucun point et c’est finalement Mercedes qui a triomphé grâce à une combinaison d’appels stratégiques intelligents et de la brillance et de la détermination de Hamilton.

Les modifications techniques apportées aux règlements de cette année ont peut-être fait trembler Mercedes, mais si c’est le cas, alors seulement brièvement. Ils ont tout simplement l’expertise nécessaire pour contourner ces problèmes et ne pas se perdre trop longtemps.

C’est inquiétant non seulement pour Red Bull cette année, mais pour l’ensemble du champ à partir de 2022. Les changements de règles pour la saison prochaine ont été décrits comme un «grand tremblement de terre» par Toto Wolff, mais vous sentez que même cela n’arrêtera probablement pas son équipe conquérante.

22 plus de la même chose, s’il vous plaît

Fréquence cardiaque actuelle: #BahrainGP # F1 pic.twitter.com/pDcblHGGYG – Planète F1 (@ Planet_F1) 28 mars 2021

D’accord, nous avions encore trois podiums TRÈS familiers, mais cela a-t-il laissé un sentiment de déception? Pas du tout!

C’était Lewis, Max et Valtteri sur la tribune, comme c’était si souvent en 2020, mais c’était une course qu’il sera difficile de dominer cette saison en termes d’excitation car deux pilotes fantastiques, dans les deux meilleures voitures, ont produit un spectacle. amélioré encore en se déroulant sous les lumières.

C’était exactement ce que la F1 voulait et avait besoin. Non seulement Red Bull porte le combat à Mercedes, mais il le fait d’une manière qui ne peut sûrement produire que des grands prix beaucoup plus spectaculaires comme celui-ci.

Nous espérons en avoir 22 de plus à savourer pendant le reste de la campagne… et ce ne sera peut-être pas seulement Hamilton vs Verstappen qui fournira le divertissement.

Bottas espère beaucoup faire partie du mélange aussi, comme il l’a souvent fait ces dernières années, et Sergio Perez également.

Ce n’était pas le week-end que le Mexicain avait espéré pour ses débuts en Red Bull, manquant la Q3 et devant ensuite repartir de la voie des stands suite à un problème électronique. Mais une fois qu’il est entré dans le swing de la course, il a montré suffisamment en progressant pour terminer P5 pour indiquer qu’il peut en faire un combat à quatre virages à l’avant lorsqu’il est correctement installé.

Les signes semblent inquiétants pour Vettel

Une course est bien trop tôt pour tirer des conclusions sur la majeure partie de la grille, nous n’en tirerons donc pas beaucoup pour le moment. Mais on s’inquiète pour Sebastian Vettel.

Oui, la F1 ne doit pas grand-chose à l’Allemand. Il est un ancien champion du monde à quatre reprises après tout. Cependant, il faudrait avoir le cœur froid pour ne pas vouloir le voir profiter d’une campagne beaucoup plus forte que sa dernière avec Ferrari en 2020.

Cela n’a cependant pas été un bon début chez Aston Martin.

Les tests ont été difficiles, Bahreïn qualifiant un cauchemar alors que Vettel était tombé au fond de la grille pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes, et dans la course, c’était presque comme revenir à la saison dernière avec la Ferrari peinte complètement verte (plutôt que juste un peu).

L’incident avec Esteban Ocon, dans lequel Vettel l’a frappé par derrière au premier virage, ressemblait à certains des incidents du joueur de 33 ans de l’année dernière – et son humeur sombre par la suite était également étonnamment similaire.

Ce serait formidable de voir ce déménagement fonctionner. Mais Honey Ryder, comme Vettel a nommé cette voiture d’après la toute première Bond girl, n’est clairement pas (encore, au moins) aussi douce qu’il l’avait espéré.

Le surnom de labyrinthe semble approprié

Dès le premier jour, l’arrivée de Nikita Mazepin en F1 a attiré le mauvais type de gros titres – et il n’a rien fait jusqu’à présent pour se faire une publicité favorable.

La machine à bip faisait des heures supplémentaires pour étouffer son langage coloré à la radio pendant les essais et les qualifications, il a filé tard en Q1 pour détruire les tours de poussée de certains de ses rivaux – puis les débuts en course du joueur de 22 ans ont duré tout le temps. trois coins.

Le Haas est reparti, sans toucher une autre voiture, filant dans la barrière à quelques mètres – bien que de l’autre côté de la piste – de la scène de son prédécesseur dans l’horrible accident de l’équipe Romain Grosjean lors de la précédente édition du Grand Prix de Bahreïn.

Nous pensons que c’est une conclusion assez sûre, même si tôt, que cette première fois ne sera pas la dernière fois cette année qu’un incident impliquant le conducteur déjà surnommé Maze-spin fait sortir la voiture de sécurité.

