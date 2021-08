Conclusions du « Grand Prix de Belgique » 2021

Max Verstappen a été déclaré vainqueur lors d’un après-midi à Spa que la plupart des fans de F1 voudraient oublier, et pourtant ne le fera probablement jamais.

Voici nos conclusions d’un « Grand Prix de Belgique » détrempé qui a eu une cérémonie de podium mais pas un seul tour de course.

Le grand prix qui n’était pas

Cher Spa, Nous sommes tous vraiment désolés de demander tout le temps des courses humides. Nous n’exigerons plus rien… promis. Salutations, Tous les fans de #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 août 2021

Évidemment, nous n’allons pas tirer de conclusions sur un total de quatre tours effectués derrière la Safety Car.

Mais il y avait beaucoup d’autres choses à faire après un week-end si attendu après les vacances d’été, mais qui a laissé tous les observateurs repartir avec un sentiment de vide.

Spa est un circuit fantastique et avoir son propre microclimat, la pluie n’étant jamais une surprise, ne fait qu’augmenter son attrait.

Parlez d’avoir trop d’une bonne chose, cependant.

La Formule 1 ne semble jamais avoir la bonne quantité de pluie ces jours-ci. Vous obtenez soit une douche d’avant-course rapide qui s’assèche rapidement, soit un déluge qui fait des ravages comme ce week-end.

Certains d’entre nous sont assez vieux pour se souvenir des Grands Prix au cours des dernières décennies où il pleuvait régulièrement, mais il semble qu’un tel scénario ne sera pas toléré par la FIA ces jours-ci.

“La sécurité est primordiale”, a déclaré le directeur de course Michael Masi à sa sortie de son bureau pour expliquer ses décisions aux médias.

Il a tout à fait raison, bien sûr, et très peu de gens contesteraient sa décision de ne pas prendre le départ de cette course, sur ce circuit, pour de bon, surtout après l’effrayant accident que Lando Norris avait subi en qualifications à Eau Rouge la veille.

Mais était-il juste d’entériner un résultat, essentiellement basé sur les positions qualificatives, qui pourrait avoir des implications pour le Championnat du Monde en fin de saison ?

Plusieurs pilotes ne pensaient pas, même certains qui en ont profité, et à la fin, il est apparu que la dernière tentative avortée de lancer la course n’était qu’une mesure désespérée pour apaiser les fans trempés – avec la “fenêtre météo” à laquelle Masi a fait référence. semblant à peine entrouverte à aucun moment.

Il était clair pendant une bonne heure ou deux avant que la course ne soit finalement annulée qu’il était peu probable que les conditions s’améliorent et que beaucoup de traînées – avec Daniel Ricciardo essayant même de lancer une vague mexicaine dans la tribune – auraient pu être évitées par une décision antérieure. .

Ensuite, il y a eu la farce de l’arrêt de l’horloge de course de trois heures deux heures plus tard, car les commissaires sportifs ont appliqué une décision de force majeure pour le faire.

Rien n’aurait pu ressembler davantage à “l’inventer au fur et à mesure”.

Il y avait plus de bêtises par la suite concernant le classement et sur quel tour il était basé, nécessitant une explication de la façon dont tout cela fonctionnait.

Ce sont des choses comme ça, et ces jours-là en général, où la Formule 1 ne se rend pas service en se nouant des nœuds, en ayant recours à de longs règlements pour déterminer ce qui se passe ensuite lorsque quelque chose d’inhabituel se produit.

Même les équipes ne semblent pas savoir la moitié du temps.

Il n’y avait pas de drapeau à damier, mais il y avait un vainqueur, une cérémonie de podium et (la moitié) des points attribués.

Ce n’est tout simplement pas une vraie course… et comme les règles elles-mêmes qui ont créé le scénario qui a suivi, c’est difficile à comprendre.

McLaren a-t-il laissé tomber Lando ?

Pour en revenir à l’accident de Norris, au moment où il a signalé un aquaplaning sur son tour “de sortie” au début de la Q3, McLaren n’aurait-il pas pu le rappeler aux stands ?

C’était clairement dangereusement glissant à ce moment-là et Sebastian Vettel, un peu en retard, avait déjà demandé un drapeau rouge pour la séance.

Norris était du même avis et s’est pourtant clairement senti obligé de continuer et de tenter sa chance en pole position, ayant été le plus rapide en Q1 et Q2.

Il s’est écoulé du temps entre le message radio du Britannique et le début de son tour de piste pour que l’équipe le ramène, et rester à l’extérieur aurait pu avoir des conséquences bien plus graves si l’accident s’était déroulé différemment.

Heureusement, pour le bien de tous, ce n’est pas le cas.

C’est peut-être un jugement sévère et nous sommes heureux d’être corrigés, mais un simple “d’accord, Lando, box, box” aurait semblé un appel sensé.

Williams digne des premières loges

Voilà qui conclut une journée dramatique 😮‍💨 Il est temps d’aller se sécher un peu 😅 pic.twitter.com/TidrDLmMVN – Williams Racing (@WilliamsRacing) 29 août 2021

Williams a joué les choses intelligemment en qualifications – et quel coup de pouce pour eux quand, après la chute de Sergio Perez sur le chemin de la grille, ils étaient la seule équipe à prendre le départ de la course avec deux voitures dans les 10 premières places.

Et cela a fini par ressembler au scénario des «bus» – après avoir passé trois ans sans double pointage, maintenant deux se sont succédé.

Remarquablement, Williams compte jusqu’à 20 points et cela devrait être plus que suffisant pour assurer la 8e place au championnat des constructeurs, à moins d’une étrange séquence d’événements.

Mais soyons honnêtes, en cette saison remarquable, tout est possible. Peut-être qu’Antonio Giovinazzi remportera le Grand Prix des Pays-Bas pour Alfa Romeo !

Nicholas Latifi s’améliore clairement avec la voiture, mais ce dernier gain de points est principalement dû à George Russell et à sa brillante performance de qualification sur le mouillé qui lui a valu la P2.

Lui et Williams ont tout réussi samedi après-midi et nous sommes maintenant à un point où si Valtteri Bottas se retrouve toujours chez Mercedes la saison prochaine au lieu du Britannique qui progresse rapidement, ce serait un véritable choc.

Mieux vaut ‘Checo’ les petits caractères

En parlant de contrats, les contrats des pilotes de Formule 1 ont-ils des périodes de réflexion, comme si vous ou moi décidions de changer de fournisseur d’énergie ?

Parce que s’il y a une telle chose dans les petits caractères de l’accord de 2022 de Perez avec Red Bull, il pourrait être sur un terrain instable.

Nous ne sommes que désinvoltes là-bas, bien sûr, mais combien embarrassant pour le Mexicain que deux jours après qu’il a été confirmé qu’il restait coéquipier de Verstappen pour une deuxième saison, il a heurté le mur sur le chemin de la grille – le seul pilote faire cela.

Helmut Marko n’était naturellement pas impressionné et ce n’était certainement pas la façon dont Perez aurait eu l’intention de remercier Red Bull pour la confiance qu’ils lui avaient témoignée.

Il espère pouvoir se montrer sous un meilleur jour la semaine prochaine – idéalement en suivant Verstappen à domicile pour un doublé inestimable dans la course à domicile de son collègue.