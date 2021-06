Conclusions du Grand Prix de France 2021

in

Max Verstappen a étendu son avance au Championnat du monde à deux chiffres alors que Red Bull a eu raison de la bataille tactique au Paul Ricard.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix de France qui, bien que sans incident, a néanmoins été passionnant pendant les 53 tours.

Red Bull le meilleur sur tous les fronts

Lewis Hamilton pensait que c’était au rythme, James Vowles a blâmé la stratégie de Mercedes. Quoi qu’il en soit, ou même les deux, c’était un autre week-end qui appartenait à Red Bull.

C’est trois d’affilée, et c’était un circuit très différent des deux précédents. Christian Horner avait déclaré samedi que « si nous pouvons battre Mercedes ici, nous pouvons les battre n’importe où », alors quelle confiance la victoire de Max Verstappen donnera-t-elle à son équipe ?

« Ces gars-là sont tout simplement trop rapides maintenant », a déclaré Hamilton. Le stratège en chef de Mercedes, Vowles, a vu les choses différemment, déclarant au septuple champion du monde à la radio de l’équipe après le drapeau à damier : “Celui-ci est sur nous.”

Quel contraste avec Bahreïn et Barcelone où c’était Mercedes qui clouait la stratégie.

Horner a déclaré avant la course qu’il pensait qu’il avait “la meilleure équipe du monde” et pour le moment, Red Bull justifie des affirmations aussi élevées. Ils ont la voiture, le moteur, le sens de la stratégie et, bien sûr, les pilotes capables de faire tomber Mercedes de leur perchoir. Le paquet entier.

Il est encore tôt, bien sûr. La saison peut avoir moins d’un tiers si les 23 courses prévues se déroulent. Mais ni Hamilton ni son équipe ne voudront que les déficits de points de 12 (Pilotes) et 37 (Constructeurs) s’accroissent.

Surtout dans la bataille des équipes. Un abandon pour un pilote peut signifier un changement important dans le classement individuel, mais cet écart de 37 points sera plus difficile à combler – en particulier avec Sergio Perez qui cherche actuellement un pilote «numéro deux» beaucoup plus efficace que Valtteri Bottas.

Perez, bien qu’il ait couru dans le no man’s land pendant une grande partie de cette course, est tout de même parvenu à dépasser Bottas pour la troisième place – une preuve supplémentaire, après son triomphe à Bakou, qu’il fait maintenant exactement le travail pour lequel il a été recruté.

Bottas dans son propre feuilleton

Il est difficile d’imaginer Valtteri Bottas en tant qu’acteur, certainement celui qui prendrait d’assaut Hollywood. Mais cette saison, c’est comme s’il jouait dans son propre feuilleton.

L’homme tranquille de la F1 aurait besoin d’un week-end de course discret, dans le sens où il se passait sans incident mais donnant un résultat positif. Mais en France, il y avait encore du carburant pour ceux qui pensent que son départ de Mercedes, au profit de George Russell, pour la campagne 2022 n’est qu’une question de semaines après l’annonce.

Les exhortations du Finlandais pour un deuxième arrêt au stand sont tombées dans l’oreille d’un sourd. En conséquence, il n’avait pas de pneus pour défendre le podium final de Perez et a clairement exprimé son mécontentement à la radio de l’équipe.

«Pourquoi putain personne ne m’a écouté quand j’ai dit que ça allait être un double arrêt? F ****** l’enfer », a fulminé le joueur de 31 ans en colère.

Ce fut une course typique de Bottas au cours des huit derniers mois, son déclin étant attribuable à un blocage alors qu’il menait le Grand Prix de l’Eifel qui a cédé la tête à Hamilton dans la course qui a immédiatement suivi sa dernière victoire en Russie.

La retraite qui a suivi au Nurburgring a mis fin à tous les espoirs persistants de Bottas pour le championnat du monde en 2020 et il est depuis complètement dans l’ombre de Hamilton.

Mercedes défendra bien sûr publiquement le conducteur et le traitement qu’il lui réserve. Nous avons peut-être tort, mais il semble presque que ce soit juste un exercice pour sauver la face alors que Bottas endure un 2021 de très mauvaise qualité – en partie de sa propre initiative, mais sans doute tout autant à cause de l’équipe.

C’est essentiellement une relation qui va très mal et, comme elle ressemble plus à un feuilleton qu’à une comédie romantique, il est peu probable qu’il y ait une fin heureuse pour Bottas chez Mercedes.

McLaren laisse Ferrari patauger

Il y a quelques tête-à-tête directs entre les équipes tout au long de la grille cette année et juste derrière Red Bull contre Mercedes est la bataille McLaren contre Ferrari.

Les récentes visites sur les circuits urbains ont beaucoup plus favorisé Ferrari, avec le doublé de la pole position de Charles Leclerc et la deuxième place de Carlos Sainz à Monaco, mais McLaren était de retour au Paul Ricard – du moins le jour de la course.

Au début, c’est Daniel Ricciardo qui a eu le meilleur face à son coéquipier Lando Norris, l’Australien montrant de réels signes qu’il peut désormais tirer le meilleur parti de la MCL35M.

Mais finalement, c’est Norris qui a de nouveau franchi la ligne en premier, avec P5 et P6 signifiant que les deux pilotes se sont considérablement améliorés sur leurs créneaux de grille – contrairement à Ferrari.

Les deux voitures de la Scuderia ont terminé hors des points lors d’une journée terrible pour elles et cela signifie que McLaren a désormais 16 points d’avance sur elles au classement des constructeurs.

Norris continue de se démarquer encore plus que sa voiture aux couleurs de papaye pour la superbe saison dont il profite – et doit savourer les deux prochaines étapes de ce triple titre alors que le cirque se dirige vers l’Autriche, où il a décroché son premier podium en F1. l’année dernière.

Rookiewatch

Un autre week-end, une autre chute de Yuki Tsunoda en qualifications. Combien Helmut Marko représentera-t-il encore ?

En toute honnêteté, le pilote japonais n’a pas mal performé dans la course depuis un départ dans la voie des stands, mais ceux d’entre nous qui pensaient que Tsunoda menacerait Pierre Gasly pour le droit de se vanter d’AlphaTauri cette année sont en train de manger nos mots maintenant.

Il y a eu une autre dispute entre les coéquipiers de Haas Mick Schumacher et Nikita Mazepin et s’étant mordu la langue après leur incident à haute vitesse à Bakou, le jeune Allemand était plus disposé à exprimer son mécontentement publiquement cette fois.

« Nous faisons notre truc, il fait le sien. La plupart des gens peuvent s’expliquer que cela ne doit pas être comme ça. À ce niveau, je ne peux pas tout à fait le comprendre », a déclaré Schumacher à propos d’avoir été contraint par son collègue de se rendre dans la zone de dégagement.

De toute évidence, le champion en titre de Formule 2 a déjà eu le ventre plein du controversé Russe et, avec Guenther Steiner agissant comme arbitre, il devrait y avoir beaucoup plus de divertissement à venir de ce duo tout au long de l’année.

Schumacher a atteint la Q2 pour la première fois seulement pour sortir des qualifications et, comme Tsunoda, pourrait faire avec l’éradication des erreurs de novice qui interrompent ses progrès par ailleurs encourageants.

