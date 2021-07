Conclusions du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

in

Lewis Hamilton a remporté son huitième Grand Prix de Grande-Bretagne un jour où sa rivalité avec Max Verstappen a explosé en acrimonie.

Voici nos conclusions d’un week-end à Silverstone qu’aucun fan de F1, qu’il ait la chance d’y assister ou non, ne risque d’oublier de sitôt.

Gants non seulement enlevés, mais dans la poubelle

Pour le deuxième dimanche consécutif, il s’agissait de l’Angleterre contre l’Italie. Cette fois, l’Angleterre a gagné à domicile malgré les tirs au but, pas l’Italie à cause d’eux.

Mais le fait qu’un pilote anglais maîtrisait une voiture italienne avec un Monégasque au volant n’était que la moitié de l’histoire. Ce sont les deux incidents à Copse qui ont mis fin à la course qui se sont avérés être les moments déterminants – le premier d’entre eux potentiellement pour l’ensemble de la saison.

Mercedes et Hamilton ont eu un dimanche presque parfait en termes de résultats. Tout d’un coup, leurs déficits inquiétants en championnat du monde face à Red Bull et Verstappen ont été presque effacés. Un un-deux aurait été encore plus doux, mais un un-trois fera très bien l’affaire.

C’est parce que Red Bull, avec Verstappen dans le mur après sa collision au premier tour avec Hamilton, et Sergio Perez en 16e position après un week-end à oublier, ont fait le court trajet de retour à leur base de Milton Keynes sans un point du grand prix lui-même .

C’est la façon dont les gants de boxe ont été bel et bien jetés qui est l’aspect le plus choquant des trois grandes personnalités de Red Bull – Verstappen, Christian Horner et Helmut Marko.

Chacun d’eux a pris un coup à Hamilton. Nous en sommes venus à l’attendre de Marko, donc son affirmation selon laquelle le champion du monde devrait être suspendu pour une course n’était pas une surprise.

Mais Horner a décrit son compatriote britannique comme ayant tenté une décision «désespérée» qui a abouti à une «victoire creuse», tandis que Verstappen s’en est pris aux célébrations «irrespectueuses» qui ont eu lieu alors qu’il était hospitalisé pour des contrôles de précaution.

Tout cela quelques jours seulement après une autre fouille de Horner contre son vieil adversaire Toto Wolff, qu’il a qualifié de “maniaque du contrôle” alors que leur querelle en cours se poursuivait.

Tout le monde sait à quel point Red Bull est impatient de mettre fin à la domination de Mercedes pendant sept ans. De nombreux fans veulent aussi le voir. Mais toute cette rancune est-elle nécessaire quand les choses vont contre eux ?

Personne n’aime un mauvais perdant et même si les commissaires ont décidé que Hamilton méritait une pénalité de 10 secondes – une pénalité qu’il a finalement jugée non pertinente lorsqu’il a dépassé Charles Leclerc pour la victoire – pour de nombreux spectateurs, cela n’a semblé qu’un incident de course.

Peut-être qu’en repensant à une journée de chaleur étouffante avec une foule compacte dans les tribunes pour leur course à domicile, Red Bull se rendra compte que leur réaction était exagérée.

Leur équipe de F1 promeut une marque bien connue et l’image publique est primordiale pour eux – s’aliéner les consommateurs publics qu’ils ciblent ne leur ferait aucun bien.

Pourtant, un affrontement Hamilton-Verstappen était inévitable depuis la course d’ouverture de l’année à Bahreïn et c’est finalement arrivé.

Cela a élevé l’intensité de la bataille pour le titre à un tout autre niveau à la fois sur et en dehors de la piste – et c’est extrêmement excitant pour le reste de la campagne.

Charles pourrait être un roi en attente

Ahhhhhhhh, incroyablement proche. J’ai absolument tout donné pour gagner cette course mais j’ai perdu dans les deux derniers tours. La plus grande victoire aujourd’hui est de voir Max sain et sauf après ce gros accident. Passons maintenant à la Hongrie, merci pour le soutien ❤️ pic.twitter.com/PmoGwkdc3R — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 18 juillet 2021

Il est arrivé à quelques reprises cette année que la bataille pour la victoire ait éclipsé l’action plus loin sur le terrain, et ce fut encore le cas à Silverstone.

Mais vraiment, qui se plaint ? N’est-ce pas la raison d’être de la course ?

Au moins, Charles Leclerc était fermement à l’honneur cette fois, et à juste titre. Principal bénéficiaire du contact Hamilton-Verstappen, il s’est retrouvé en tête lorsque la course a été signalée au drapeau rouge après avoir bien suivi le rythme des leaders lors de ces premiers virages mouvementés.

Et le rythme de la Ferrari en pneus médium dans le premier relais à la reprise était des plus impressionnants, étant capable de garder les deux voitures Mercedes derrière lui.

Leclerc a également semblé assez à l’aise sur les pneus durs jusqu’à ce que Hamilton commence à le ramener avec un air d’inévitabilité dans ces 10 derniers tours.

Tant pis pour la Scuderia craignant que l’horrible usure de leurs pneus avant ne se reproduise lors du Grand Prix de France un mois plus tôt lorsque Leclerc et Carlos Sainz ont rapidement chuté dans la commande.

Ce fut une première moitié de saison mouvementée pour Leclerc et son équipe, avec ces deux pole positions de choc à Monaco et en Azerbaïdjan montrant également de quoi la voiture est capable lorsque les circonstances s’y prêtent.

Élu pilote du jour pour la deuxième fois en trois courses, Leclerc a rappelé que, malgré toutes les discussions sur Verstappen, Lando Norris et George Russell étant l’avenir de la Formule 1, il ne devrait jamais être omis de cette conversation.

Sprint semble avoir beaucoup de jambes

Après les événements dramatiques de dimanche, il était presque facile d’oublier que le week-end de Grand Prix avait été très différent de d’habitude avec le premier essai des qualifications de sprint.

Cela a-t-il fonctionné ? Notre conclusion : oui, c’était un début assez prometteur. Certainement pas celui qui vous fait penser qu’il devrait être mis à la casse après une seule tentative.

En toute justice, il faut rendre hommage à la Formule 1 pour avoir choisi le Grand Prix de Grande-Bretagne comme expérience pour le format. C’était parfait d’avoir une « course » de sprint devant une foule nombreuse avec une atmosphère formidable et ils ont également eu de la chance avec le temps chaud et ensoleillé.

Et si quoi que ce soit, la façon dont le grand prix s’est déroulé a également contribué à donner du crédit au sprint.

Ce qui aurait été décevant en tant que spectacle, c’est si Verstappen avait obtenu un flyer de la pole position, creusé un écart avec Hamilton et gagné sans problème. Cela aurait pu conduire à pointer du doigt le sprint, que tout cela avait été un peu inutile et inutile, et qu’un Grand Prix plus divertissant se serait ensuivi si la grille avait été établie par des qualifications normales.

Mais au lieu de cela, avec Hamilton clairement désireux de se rattraper pour s’être vu refuser la victoire de la P1 au sprint, cela l’avait clairement motivé – avec tous les autres facteurs impliqués – à sortir toutes les armes à feu, tirant de la hanche.

Pas que Verstappen soit susceptible d’être d’accord avec cette évaluation, bien sûr.

Néanmoins, même s’il n’a peut-être pas été universellement acclamé comme un succès retentissant – rien ne l’est jamais, pas à 100% – alors il vaut certainement la peine d’attendre avec impatience le Sprint No 2 à Monza en septembre avec un peu de délectation… et surtout s’ils abandonnent ce crasseux camion pour le « tour de la victoire ».

Jon Wilde