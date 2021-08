Conclusions du Grand Prix de Hongrie 2021

Esteban Ocon a été le plus grand bénéficiaire d’une averse qui a bouleversé la dernière course de F1 avant la pause estivale.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix de Hongrie captivant un autre jour où tout s’est mal passé pour l’équipe Red Bull.

Ocon et Alpine atteignent le sommet

Je ne sais pas quoi écrire, je suis à court de mots, nous venons de gagner le Grand Prix de Hongrie @f1 je me souviendrai toujours de ce moment !!🔥

Merci à @AlpineF1Team sans eux je n’y serais pas arrivé, et quel entraînement par la légende lui-même @alo_oficial il en fait aussi partie 🔥 #P1 pic.twitter.com/PpbyTOD4oL – Esteban Ocon (@OconEsteban) 1er août 2021

Des courses comme celle-ci n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, si cela, et quand c’est le cas, il faut simplement en profiter, quelle que soit votre allégeance.

Commençons par le gagnant. Sur une grille pleine de superstars établies, probables futurs champions et autres grands noms, Esteban Ocon n’est pas un pilote qui fait habituellement la une des journaux.

Il a aussi beaucoup de sceptiques, ceux qui se demandent pourquoi il a maintenu une affiliation avec Mercedes et Toto Wolff, même si George Russell l’a devancé dans l’ordre hiérarchique pour un siège de course avec les champions du monde.

Mais il existe de nombreuses preuves que le Français est plus qu’un simple gars sympa et sympathique, c’est ainsi qu’il apparaît dans ses interviews avec les médias.

Deuxième du Grand Prix de Sakhir l’année dernière et initialement un match pour Fernando Alonso lorsque l’Espagnol a rejoint Alpine au début de cette saison, la fortune d’Ocon a plongé après avoir obtenu un nouveau contrat de trois ans avec l’équipe en juin.

Cependant, les deux dernières courses indiquent qu’il s’agissait plus d’une voiture que d’un pilote, car le pilote de 24 ans a retrouvé la forme avec style depuis qu’il a reçu un nouveau châssis.

La chance était de son côté ici, sans aucun doute. Nous discuterons de ce qui s’est passé dans les premiers tours plus loin, mais une fois qu’il s’est mis en position pour en profiter, il ne faisait aucun doute qu’Ocon était un vainqueur méritant qui a fait tout ce qu’on pouvait lui demander.

Ses célébrations étaient inhabituelles, descendant la voie des stands pour rejoindre son équipe après s’être garée au mauvais endroit (ce qui a valu une réprimande de la FIA), mais cela les rendait encore plus attachantes à regarder.

Comme toujours, lorsque vous avez un vainqueur choc en Formule 1, vous devez vous demander s’il pourra à nouveau savourer de tels moments.

Le sport regorge de merveilles à une victoire – 34 au total maintenant – mais après avoir été harcelé par un quadruple champion du monde à Sebastian Vettel pendant la grande majorité des 70 tours, Ocon peut regarder en arrière Hongrie 2021 avec une immense fierté même si il n’atteint plus jamais le sommet du podium.

Alonso est maintenant un vrai joueur d’équipe

Bien sûr, le triomphe d’Ocon a été aidé en grande partie par Fernando Alonso, un homme qui a toujours été connu pour faire passer le bien de l’équipe avant ses propres intérêts.

C’est dit avec la langue dans la joue, bien sûr. Mais trois jours après avoir eu 40 ans, l’âge où la vie est censée “commencer”, Alonso a montré qu’il est vraiment un joueur d’équipe ces jours-ci en remplissant un rôle d’une importance vitale sur la piste.

Alonso a rendu la vie aussi difficile que possible à Lewis Hamilton pour le dépasser pour la quatrième place tandis que le champion du monde lançait ce qu’il espérait être une charge victorieuse en pneus moyens frais.

Daniel Ricciardo a récemment fait l’éloge de l’engin de course de l’Espagnol et nous en avons vu plusieurs exemples récemment, Alonso faisant apparaître son Alpine plus large qu’un de ces véhicules transportant un portakabin qui monopolise une voie et demie de l’autoroute – seulement plusieurs fois plus vite.

Pendant plusieurs tours, la Mercedes n’a pas pu passer et la marge éventuelle au drapeau à damier entre Ocon et Hamilton – 2,7 secondes – a illustré à quel point la défense obstinée d’Alonso avait été critique.

Il attendit aussi que son collègue revienne triomphalement avant de lui faire une étreinte chaleureuse, qui ne pouvait guère être qu’entièrement sincère.

Et, bien sûr, il y avait une symétrie heureuse. En 2003, c’est Alonso, au volant d’une Renault, qui remporte son premier grand prix en Hongrie. Ocon espère que sa carrière pourra suivre une trajectoire similaire à partir de maintenant.

Bottas devient une boule de démolition

Valtteri Bottas au tour 1 #GP de Hongrie 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/EALEu6KLEP – Planète F1 (@Planet_F1) 1er août 2021

Charles Leclerc l’a comparé à un jeu de quilles plutôt qu’à l’analogie avec Miley Cyrus que vous voyez ci-dessus. Mais de toute façon, ça devait être Valtteri Bottas, n’est-ce pas ?

Les vacances d’été ont toujours été le moment le plus probable où le deuxième siège Mercedes pour 2022 serait occupé, donc provoquer un carnage au départ de la dernière course avant les vacances n’est guère le moyen de faire connaître vos revendications pour obtenir un autre contrat.

À moins que vous n’éliminiez les deux Red Bull.

Bien sûr, ce n’était rien d’autre qu’un accident sur une piste grasse lorsque le Finlandais a percuté le dos de la McLaren de Lando Norris, avec un effet domino sur Max Verstappen et Sergio Perez. Il y avait la même chose de Lance Stroll alors qu’il s’ajoutait lui-même et Charles Leclerc à la liste des victimes.

Mais s’il y a une miette de réconfort pour Bottas, c’est qu’il a par inadvertance, par sa propre erreur, aidé considérablement les chances de championnat du monde de Mercedes.

Pourtant, cela doit être un autre coup dur pour les perspectives de carrière de Bottas – peut-être pas seulement avec Mercedes mais n’importe quelle équipe – en particulier avec George Russell ayant finalement, et à juste titre, brisé son canard de points pour Williams.

Mercedes profite d’un après-midi en désordre

Nous ne quittons généralement pas la bataille du Championnat du monde si tard dans la pièce, mais un jour où certains pilotes différents ont été mis à l’honneur, nous pouvons nous en tirer.

Les victoires d’AlphaTauri, de Racing Point et maintenant d’Alpine au cours des 12 derniers mois ont toujours été le résultat d’une erreur de Mercedes. Comme le Grand Prix d’Italie de l’année dernière, celui-ci est arrivé à Hamilton entrant dans la voie des stands au mauvais moment – ​​cette fois trop tard plutôt que trop tôt.

C’était un spectacle étrange de voir le champion du monde s’aligner seul sur la grille alors que tout le monde plongeait pour les slicks au redémarrage après l’arrêt du drapeau rouge pour le chaos du premier tour.

Cette décision de ne pas s’arrêter à la fin du tour de formation a sans aucun doute décidé de l’issue de la course, même si elle aurait également pu être surmontée sans la détermination d’Alonso lors de ces derniers tours passionnants.

Il s’agira d’une autre journée positive en termes de championnat pour Hamilton et Mercedes, et qui pourrait encore s’améliorer si Aston Martin échoue dans son appel pour faire annuler la disqualification de Sebastian Vettel pour une infraction liée au carburant.

Après avoir occupé une position dominante après les qualifications au sprint à Silverstone, Red Bull est désormais bel et bien confronté à une bataille difficile et ils ont beaucoup à méditer au cours des trois prochaines semaines avant que la bataille ne reprenne à Spa.

Bravo, Williams

*Dix points. https://t.co/8SjF3a40qI – Williams Racing (@WilliamsRacing) 1er août 2021

Nous ne pouvons pas aller sans dire un grand bravo à Williams et surtout à Nicholas Latifi, qui pourrait se classer septième si Aston Martin échoue dans son recours contre la disqualification de Vettel.

Le Canadien courait troisième lorsque toute la barre du peloton restante Hamilton s’est arrêtée pour des pneus slicks et il a permis au duo de tête de creuser un écart qui a préservé leurs positions sur le reste de la course.

« Super content… d’entrer dans cette course, ce n’est probablement pas ce qui était réaliste », a déclaré Latifi à propos du doublé de points de Williams.

Ocon ferait sûrement écho à ces mots de son propre résultat. C’était tout simplement un de ces jours spéciaux.

Jon Wilde