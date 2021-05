Conclusions du Grand Prix de Monaco 2021

Max Verstappen a profité d’un de ces jours où tout s’est mis en place pour saisir pour la première fois l’avantage du championnat du monde des pilotes.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix de Monaco qui n’a pas été le spectacle le plus passionnant, mais qui a certainement élevé les combats pour le titre 2021 à un nouveau niveau.

Le retour du Max-imum de Red Bull

🗣 “Je suis très heureux de remporter le #MonacoGP 🇲🇨 C’est une piste tellement délicate et vous avez besoin d’un week-end sans heurts, donc je suis très heureux de ce que nous avons accompli en équipe et bien sûr avec Honda.” @ Max33Verstappen sur sa victoire 🏆👉 https://t.co/fuV9pd5JiL pic.twitter.com/YAPI6lcikV – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 23 mai 2021

Lorsqu’ils se sont réveillés dimanche matin, Red Bull n’aurait sûrement pas pu espérer un après-midi aussi enrichissant.

Avec Verstappen et Sergio Perez qui devaient respectivement partir deuxième et neuvième, et les rues de Monte-Carlo si difficiles à dépasser, un tel swing au classement était plutôt un rêve que des attentes.

Mais ils ont eu un énorme coup de main un jour où tout tombait sur le chemin de Red Bull.

Seuls deux des 20 pilotes n’ont pas réussi à terminer une course qui, exceptionnellement pour Monaco, ne comportait pas de Safety Car. On n’a même pas pu le démarrer. Et, meilleur scénario pour Red Bull, ils étaient le duo le plus susceptible de refuser à Verstappen une première victoire dans la Principauté qu’il appelle désormais chez lui.

Le malheur de Charles Leclerc et Valtteri Bottas – de cette paire, seul le Finlandais était totalement irréprochable – ont massivement aidé Red Bull, et pourtant ils devaient encore livrer.

Ils l’ont fait de manière très impressionnante, et personne de plus que Verstappen dont la performance était irréprochable, montrant une fois de plus ses références en tant que champion du monde potentiel.

N’oublions pas non plus Sergio Perez. Ce fut une autre qualification décevante pour le Mexicain, mais il a bâti sa réputation autour de bons coups du dimanche et c’en était une autre, s’améliorant de sa place de grille P9 pour terminer quatrième, juste derrière Lando Norris.

C’était fondamental pour que Red Bull devance Mercedes dans le championnat du monde des constructeurs et bien que Perez ne soit pas encore la force constante que son équipe voudrait qu’il soit, il fait sa part pour que la bataille pour les honneurs d’équipe reste très bilatérale. .

Perez a peut-être senti qu’il aurait pu être un deuxième pilote Red Bull sur le podium, mais c’était vraiment une occasion où son équipe “ l’a emmené au Max ” de toutes les manières.

«Disaster day» pour Mercedes

La seule bonne nouvelle pour les champions du monde était qu’ils ne s’étaient pas vêtus de vêtements de style années 50.

Contrairement, bien sûr, au Grand Prix d’Allemagne 2019, qui a également été horrible pour Mercedes dans leur 200e course de F1 et a été décrit par le directeur de l’équipe Toto Wolff dans la série documentaire Drive to Survive comme une «merde f *** ing, horrible journée au bureau ».

Ils avaient un autre à oublier lors du Grand Prix de Sakhir de l’année dernière, mais au moins les deux titres étaient dans le sac à ce moment-là.

Comme à Bahreïn en décembre dernier, Bottas a été victime d’un arrêt au stand bâclé à Monaco qui l’a contraint cette fois à la retraite lorsqu’une roue s’est coincée sur la voiture.

“C’est une grosse erreur de notre part et cela ne devrait pas arriver”, a déclaré le Finlandais, qui a en fait semblé moins diplomate en parlant d’autres incidents cette saison qui n’étaient pas aussi importants que celui-ci!

Ironiquement, étant donné qu’il endure quelque chose d’une saison d’enfer, Bottas sera parmi les rares chez Mercedes qui peuvent réellement se sentir assez positifs quant au travail qu’ils ont fait ce week-end.

Il a obtenu plus de performances de sa voiture que Lewis Hamilton et était en lice pour partir en pole jusqu’à ce que la Q3 soit signalée au drapeau rouge à cause de l’accident de Leclerc.

Mais s’il y a une chose que nous savons à propos de Mercedes, c’est qu’ils ne permettent jamais à un blip de se transformer en effondrement.

La dernière fois qu’ils étaient sur le pied arrière, c’était lors des tests de pré-saison, et que s’est-il passé? Grâce à Hamilton, ils sont allés et ont remporté trois des quatre premières courses.

Wolff, qui a déclaré que pour son équipe et Leclerc cela avait été une «journée de désastre», ne s’attend à rien d’autre qu’une réponse rapide à ce revers lors de la prochaine course à Bakou.

Et il en sera de même pour Hamilton, qui n’a pas peur d’appeler l’équipe par la radio de l’équipe ou dans la plume des médias par la suite, sachant que faire face aux erreurs et y remédier rapidement est l’une des choses qui ont fait de Mercedes sept fois champion du monde.

Ils ne seront peut-être jamais plus dangereux qu’ils ne le sont actuellement. Red Bull le saura et, espérons-le pour eux, y sera bien préparé.

Sainz montre la bonne voie à Ferrari

Vous pouvez dire à juste titre que c’était sa propre faute pour avoir chuté à la fin des qualifications.

Vous pourriez même soupçonner qu’il y avait plus qu’une simple erreur de conduite, en poussant trop fort, qui a envoyé la voiture dans la barrière (ce qui est sûrement tout ce qu’elle était).

Mais il faudrait être assez dur pour ne pas ressentir de la sympathie pour Charles Leclerc d’avoir à regarder ses 19 adversaires disputer une course qu’il aurait dû partir de la pole position, et une dans les rues de sa Principauté natale.

Cependant tout n’est pas perdu. Ferrari était beaucoup plus compétitive à Monaco qu’elle ne l’a été depuis le début de l’automne 2019, avant que la FIA ne trouve quelque chose qu’elle n’aimait pas dans son moteur.

Cela encouragera grandement le Monégasque de 23 ans, mais il y a un autre aspect qui pourrait bien jouer dans son esprit: le début très prometteur que Carlos Sainz a fait avec la Scuderia.

Les deux pilotes semblent très bien s’entendre, un peu comme Sainz et Lando Norris l’ont fait chez McLaren – et il est bon de voir comment cette relation de “ bromance ” est restée intacte après que les anciens collègues ont tous deux terminé sur le podium à Monaco.

Cependant, Leclerc, qui est devenu le golden boy de Ferrari aux dépens de Sebastian Vettel, pourrait être excusé de se sentir un peu mal à l’aise quant à la performance de son coéquipier espagnol, maintenant à seulement deux points de retard au classement.

Pas trop d’erreurs coûteuses seront tolérées par l’impitoyable Scuderia, aussi talentueux et respecté puisse-t-il être.

Et Leclerc devrait en être conscient alors qu’il se dirige vers Bakou – où, lors de sa dernière visite en F1, il a mis la Ferrari dans le mur lors des qualifications …

Mentions honorables à…

Lando Norris – A déjà triplé son précédent nombre de podiums cette année. Lui et McLaren semblent parfaitement s’intégrer dans ce nouveau contrat pluriannuel. C’était aussi un excellent moyen de marquer la livrée rétro spéciale de l’équipe.

Sebastian vettel – Beaucoup de son meilleur week-end pour Aston Martin jusqu’à présent et, espérons-le, une indication qu’il est fermement de retour après un début difficile.

Nous n’aurions pas pu mieux le dire nous-mêmes. 💚 Débriefez le #MonacoGP avec # SV5. – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 23 mai 2021

Antonio Giovinazzi – Pour avoir marqué son premier point de la saison. Il cherche désormais systématiquement le meilleur pilote d’Alfa Romeo devant Kimi Raikkonen.

Nikita Mazepin – Eh bien, appelons ça une mention quand même, pour ne pas avoir fait un Nikita Mazepin.

“C’est une bonne chose à cette course que nous soyons arrivés à la fin avec les deux voitures indemnes”, a déclaré le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, dans le communiqué de presse de l’équipe.

