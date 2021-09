Conclusions du Grand Prix de Russie

Lewis Hamilton a remporté une course qu’il ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre dans sa lutte pour le titre avec Max Verstappen, mais il a dû briser le cœur de Lando Norris pour le faire. Voici nos conclusions d’un Grand Prix de Russie qui a réellement tenu ses promesses.

Lando vise la lune, devient une star

Si Lando Norris était déçu que ce soit Daniel Ricciardo et non lui qui ait mis fin aux neuf années sans victoire de McLaren dans le Grand Prix d’Italie, il ne l’a pas montré.

Bien qu’il soit au centre de tout ce qui est bien chez McLaren jusqu’en 2021 pour voir l’autre pilote remporter la gloire, Norris a eu l’intelligence émotionnelle de reconnaître l’importance du succès collectif et a célébré le triomphe de son coéquipier comme si c’était le sien. posséder.

Cette dignité dans la défaite, vous pensez, est venue du fait d’être sûr de savoir qu’il – en tant que pilote de course rapide, courtois et authentique – représente tout ce que Zak Brown veut que la McLaren moderne soit et que son heure viendrait.

Peu de gens se seraient attendus à ce que son heure arrive si tôt.

Sa première pole position a été une réalisation marquante mais à peine une surprise étant donné à quel point il avait poussé les premiers samedis à Imola, en Autriche et à Spa plus tôt cette année, non seulement en raison de sa confiance dans le MCL35M, mais aussi de son toucher naturel et de ses sentiments derrière le roue.

Ayant facilement repris la tête de son ancien coéquipier Carlos Sainz au 13e tour, Norris – tout comme Max Verstappen et Charles Leclerc avant lui – semblait totalement à l’aise en tête du peloton malgré son jeune âge, mais toujours avec une vigilance l’œil sur la vraie menace : Lewis Hamilton.

Le respect entre Lewis et Lando 😍#RussianGP #F1 pic.twitter.com/hcyE59JEDO – PlanetF1 (@Planet_F1) 26 septembre 2021

Il était normal que la lutte pour la victoire soit entre Norris et le septuple champion du monde, car Norris s’est toujours comporté sur et hors piste avec une aisance naturelle et sans effort – appelez cela la sérénité d’une superstar – qui le distingue comme le Lewis Hamilton de la prochaine génération.

Et si la pluie n’était pas arrivée, il y avait toutes les raisons de croire que Norris – imperturbable et rapide dans tous les bons endroits, notamment le dernier secteur où il pouvait refuser à Hamilton l’utilisation du DRS dans la ligne droite principale – aurait tenu bon pour prendre son première victoire en F1.

Mais c’est le cas, et c’est ici que la différence d’expérience entre les deux produits de l’académie de pilotes McLaren et leurs équipes respectives est devenue apparente.

McLaren s’est souvent qualifié de « jeune équipe » depuis sa reconstruction sous la direction de Brown et Andreas Seidl en 2019 et, alors que la pluie s’intensifiait, ce dont Norris avait le plus besoin, c’était de quelqu’un sur le mur des stands avec la gravité, le leadership et le courage de passer outre. ses appels à rester dehors et à affronter la tempête.

Au moment où ils ont réalisé qu’il était déjà trop tard, Norris luttait pour rester sur la bonne voie et tombait à la septième place au drapeau alors que Hamilton – avec une confiance totale en Mercedes et toutes ses données après des années de succès ensemble – disparaissait au loin avec des pneus intermédiaires.

Pour la deuxième semaine consécutive, Lando – cette fois visiblement bouleversé – a contacté le vainqueur de la course, interrompant l’entretien d’après-course de Hamilton dans le parc fermé pour lui offrir ses félicitations avec le charme et la grâce typiques.

Il a tiré pour la lune et l’a raté, mais a atterri parmi les étoiles.

Hamilton fait le travail alors que Verstappen limite les dégâts

Avec Red Bull traitant la pénalité de trois places de Max Verstappen de Monza comme une occasion parfaite de présenter sa quatrième unité de puissance de la saison, le GP de Russie – du moins sur le papier – avait l’air d’un entracte dans la lutte pour le titre 2021.

Alors que Max monterait une reprise depuis le fond de la grille avec un œil plein d’espoir sur le podium, Lewis Hamilton se retrouverait avec une voie claire vers la victoire sur un circuit où Mercedes est intouchable depuis 2014.

On pensait que garder les deux protagonistes séparés pour le week-end aurait également pour effet d’éteindre tout ressentiment persistant de leur collision de fin de course en Italie avant que la bataille ne reprenne en Turquie.

Cependant, pas pour la première fois cette année, Hamilton a flirté avec le fait de gaspiller l’opportunité qui lui était offerte, ses performances au cours des deux premiers jours à Sotchi étant inhabituelles au point d’être méconnaissables.

Ces erreurs étaient-elles encore d’autres exemples où il ressentait la tension ? Peut-être. Mais sortir un cric à l’avant lors des essais du vendredi et s’écraser à l’entrée de la voie des stands en qualifications n’étaient pas exactement typiques d’un pilote – sans parler d’un septuple champion du monde – craquer sous la pression.

En effet, il était tentant de se remémorer le GP de Hongrie de juillet, où un Hamilton visiblement épuisé a révélé qu’il avait lutté contre un long Covid toute l’année. Cela se manifestait-il peut-être en Russie par un manque de concentration ?

Dans tous les cas, Hamilton a eu la chance de rester quatrième sur la grille après avoir été lent à reconnaître l’exigence de pneus secs dans les dernières minutes des qualifications, et sa chute à la septième place dans le premier tour – lorsqu’il n’a pas pu utiliser le remorquage pour tourner. 2 – semblait suivre le modèle de sa saison.

Même dans les tours avant la pluie, alors que Hamilton suivait Lando Norris tandis que Verstappen était coincé septième derrière des voitures équipées de pneus plus rapides, la perspective de terminer deuxième dans une course qu’il ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre était presque inconcevable.

Pourtant, la machine Hamilton-Mercedes ne peut jamais être écartée, et l’arrivée de la pluie – le genre de conditions glissantes dans lesquelles Hamilton ne perd presque jamais – a fait pencher la balance de manière décisive en leur faveur.

Quinze courses de moins, *encore* seulement deux points séparent le champion et le challenger. La #F1 en 2021 peut-elle durer éternellement, s’il vous plaît ? pic.twitter.com/q1AMPBCP7y – PlanetF1 (@Planet_F1) 26 septembre 2021

À ce stade de la saison, faire le travail est tout ce qui compte et la 100e victoire de Hamilton en Grand Prix, sa cinquième en 2021 et sa première depuis Silverstone lui a donné une avance de deux points sur Verstappen au classement des pilotes avec un maximum de sept tours restants.

Mais qu’est-ce qui a dû se passer dans l’esprit de Lewis dans le parc fermé lorsqu’il a levé les yeux et a vu Max se diriger vers lui, le bras tendu pour son habituel coup de poing d’après course, après avoir dansé sous la pluie pour terminer deuxième à partir de la 20e sur la grille ?

Avez-vous déjà eu l’impression que votre nom figure sur le trophée du championnat du monde ? Après ça, Max pourrait bien.

Sotchi livre enfin

Il s’agissait de l’avant-dernier Grand Prix de Russie qui se tiendrait à Sotchi, l’événement devant être déplacé sur le circuit Igora Drive spécialement construit à Saint-Pétersbourg à partir de 2023.

Le changement, annoncé fin juin, a marqué le début de la fin d’une piste profondément mal aimée, manquant de variation, d’élévation, de caractère et à peu près tout ce que vous pouvez espérer et attendre d’un site de grand prix.

Jamais depuis l’époque du circuit urbain de Valence, une autre œuvre d’art d’Hermann Tilke, une piste n’avait été si universellement détestée.

En vérité, malgré la promesse que le virage 3 long et sinueux deviendrait l’un des virages les plus emblématiques de la F1, les similitudes frappantes de Sotchi avec Valence – tous ces virages à 90 degrés, ce pli à grande vitesse menant à une zone de freinage violent vers la fin du tour – compté contre lui dès le début.

Pourtant, au moins, Valence a eu la décence de tirer sa révérence et de livrer un classique instantané pour sa dernière course en 2012, lorsque Fernando Alonso a remporté la 11e place sur la grille et Michael Schumacher a remporté le podium final de sa carrière.

C’était une course si excitante, en fait, que l’espace d’un instant, vous vous êtes demandé pourquoi la F1 quittait Valence… et puis vous vous êtes souvenu.

D’après les preuves de ce week-end, il semble que Sotchi suive une fois de plus les traces de son frère aîné en rattrapant sept ans de misère.

La perspective que chacune des voitures de tête parte hors de position garantissait un type différent de Grand Prix de Russie, et bien qu’il y ait eu un trop grand nombre de trains DRS – fonction de la F1 de style 2021 autant que du circuit lui-même – l’intervention de la pluie donc tard dans la journée a produit sans doute le point culminant le plus excitant que le sport ait connu depuis son apogée au Brésil en 2008.

Et cela a rappelé qu’il n’y a rien de mal avec un circuit de grand prix qu’une simple goutte de pluie ne peut pas résoudre.

Nous n’avions jamais pensé dire cela, mais en route pour Sotchi 2022… apportez simplement la pluie avec vous une dernière fois.