Conclusions du Grand Prix de Sao Paulo de Formule 1 à Interlagos

Lewis Hamilton a mis fin à un week-end de revers à Interlagos en produisant l’un des meilleurs disques parmi ses 101 triomphes en Formule 1.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix de Sao Paulo dans lequel les événements sur et hors piste ont livré plus que la part habituelle de drame.

Dieu merci pour les week-ends de sprint…

… qui est une expression que nous n’avons jamais utilisée auparavant. Mais cette fois, le format expérimental a permis de mettre en place une confrontation dominicale classique.

Et le septuple champion du monde ne s’en plaindra certainement pas non plus.

Les qualifications de sprint ont sauvé le week-end de Hamilton et potentiellement même ses espoirs de titre. Normalement, être exclu de la traditionnelle séance de qualification d’une heure signifierait commencer le grand prix en fond de grille, rendant la victoire beaucoup plus difficile.

Mais au lieu de cela, la sanction pour le volet DRS sur sa Mercedes ayant un écart trop important était un départ P20 au sprint, permettant à Hamilton d’utiliser le rythme remarquable de sa voiture ce week-end pour gagner 15 positions en seulement 24 tours et commencer le grand prix à P10 – après son autre pénalité, pour avoir installé un cinquième moteur à combustion interne de la saison, avait également été appliquée.

Bien sûr, si Hamilton avait commencé la course à l’arrière, nous aurions quand même assisté à une brillante reprise, bien que potentiellement pas sa bataille avec Max Verstappen. La période de Safety Car aurait bien sûr aidé, mais le dépassement de 10 autres rivaux, même considérablement plus lents, a peut-être donné un teint différent à sa progression.

En disant cela, Hamilton était tout simplement si rapide qu’il a peut-être même pu gagner depuis la voie des stands.

Cependant, bien que cela lui ait coûté probablement trois points dans le combat pour le championnat du monde, le Britannique de 36 ans devrait être reconnaissant de l’opportunité que le sprint lui a offerte en matière de limitation des dégâts, plutôt que de se lancer directement dans la course.

Nous n’appellerions jamais à des grilles inversées, mais voir Hamilton faux à travers le terrain comme il l’a fait samedi a donné un avant-goût passionnant de ce qu’ils produiraient s’ils étaient jamais amenés. Espérons que cela reste simplement un scénario apocalyptique.

Nous savons cependant que l’expérience du sprint a été considérée comme ayant fonctionné, car nous en aurons six la saison prochaine.

Le Brésil devrait être en tête de liste pour en accueillir à nouveau, mais nous pensons que la valeur de divertissement dans la plupart d’entre eux sera en deçà de ce que nous – et Hamilton – avons apprécié ce week-end.

Troisième fois chanceux

Oh mon Dieu! Lewis et Max ne se sont pas écrasés ! 😱#BrésilGP #F1 pic.twitter.com/tc1bbsd2AR – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 novembre 2021

Ce doit être une bizarrerie des week-ends de sprint que chaque fois qu’ils ont lieu, et quelles que soient les positions dans lesquelles Hamilton et Verstappen commencent le grand prix, ils se retrouvent toujours sur la même partie de la piste en même temps.

Seulement cette fois, heureusement, aucun d’eux ne s’est écrasé.

Il y a eu un rasage de près cependant, au tour 48, lorsque cette vieille phrase « a couru (remplissez le nom) hors de la route » a de nouveau fait son apparition – et cette fois, les parenthèses contenaient le mot « Hamilton ».

Deux collisions suffisent pour une saison et comme Toto Wolff et Christian Horner l’ont tous deux dit, personne ne veut voir un titre se décider dans un bac à gravier ou dans la salle des stewards.

Heureusement, contrairement à Silverstone et Monza, cette fois, le duel s’est terminé de manière beaucoup plus satisfaisante car Hamilton était clairement plus rapide ce jour-là et après 11 tours supplémentaires, il a finalement dépassé et a gagné plus de 10 secondes.

« L’un d’entre eux », était la façon dont Michael Masi a décrit l’incident initial du virage 4 lorsque le directeur sportif de Mercedes, Ron Meadows, est monté sur le ventilateur pour demander une pénalité de Verstappen.

Un de ceux quoi ? Incidents de course, vraisemblablement. Mais à une époque où, louablement, ceux d’entre nous qui regardent les courses reçoivent beaucoup plus d’informations qu’auparavant, une terminologie plus claire du directeur de course serait appréciée.

Pas pour la première fois cette saison, le jugement des commissaires sportifs sur l’incident semblait pour le moins discutable.

Mais au moins justice a été rendue à cette occasion sous la forme du bon résultat de course.

Les titres devraient être gagnés sur piste

Toto Wolff à Sky F1 : « Nous venons d’apprendre pour la troisième fois consécutive que Red Bull a été autorisé à changer des parties de son aileron arrière sous parc fermé. » Ce n’est pas un gars heureux.#BrazilGP 🇧🇷 #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 novembre 2021

Désolé d’avoir parlé de Mercedes et de Red Bull, mais c’était l’un de ces week-ends – et nous en sommes également à ce stade de la saison.

Mais tout comme nous ne voulons pas que le championnat soit résolu par un accident de style Senna et Prost, ou Schumacher et Hill d’ailleurs, cela ne devrait pas non plus être fait en dehors du circuit, dans les bureaux de la FIA à Paris ou dans une salle d’audience.

Cela commence à être quelque chose d’inquiétant cependant, avec des discussions sur les protestations de Red Bull à propos de l’aileron arrière de Mercedes et Wolff affirmant que son équipe examinerait « chaque morceau de ruban adhésif qui tombe » du RB16B.

Même Verstappen s’est impliqué en jouant avec l’aileron arrière de la W12 et en se méritant une amende de 50 000 euros pour ce privilège, et la crainte est que la situation puisse devenir un peu trop trouble et commencer à nuire à ce qui compte vraiment – ​​la course.

Heureusement, cela ne s’est pas produit à Interlagos où un grand spectacle s’est déroulé, mais il faut se demander ce qui nous attend dans quelques jours au Qatar.

Le meilleur (et le pire) du reste

Il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire loin des « deux grandes » équipes, mais une autre solide performance de Ferrari, avec leurs pilotes rentrant à la maison presque en queue de peloton en cinquième et sixième, leur a donné 31,5 points d’avance sur McLaren dans la course pour P3 des constructeurs.

Il devient de plus en plus difficile de voir McLaren riposter maintenant et la dernière chose dont ils avaient besoin était Lando Norris de couper des roues avec son ancien coéquipier Carlos Sainz sur la ligne de départ et de subir une crevaison.

Remarquablement, Alpine et AlphaTauri sont restés à égalité avec 112 points alors que le P7 de Pierre Gasly a annulé ce qu’Esteban Ocon et Fernando Alonso ont respectivement contribué pour P8 et P9.

Malheureusement, après avoir fait l’éloge du coéquipier de Gasly Yuki Tsunoda il y a quelques courses, nous semblons l’avoir maudit – un geste maladroit sur Lance Stroll a détruit à la fois sa propre course et celle du pilote Aston Martin.

Cela semble être deux pas en avant et un – au moins – en arrière pour Yuki. Mais il a commencé la saison en force à Bahreïn et peut-être qu’un retour au Moyen-Orient pourrait bien le galvaniser.