Conclusions du Grand Prix de Styrie 2021

Max Verstappen a gagné 18 points d’avance au Championnat du monde alors que son équipe possédait le Red Bull Ring dans tous les sens du terme.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix de Styrie qui aura inquiété Mercedes plus que toute autre course depuis le début de leur ère de domination.

Mercedes n’a pas de réponses à Max

Il est difficile d’imaginer Mercedes atteindre le bouton de panique, mais ils peuvent désormais être sûrs qu’ils sont clairement des outsiders pour conserver leurs deux championnats du monde.

Christian Horner a décrit la « masterclass » de Max Verstappen comme la « plus dominante » des cinq victoires de Red Bull cette saison, dont quatre se sont succédé.

La dernière fois que Mercedes a disputé quatre courses sans victoire, c’était à la fin de la campagne 2013, lorsque Sebastian Vettel a triomphé neuf fois de suite pour terminer son sort dominant avec Red Bull.

Il est bien sûr très peu probable que Red Bull en fasse à nouveau neuf de suite en 2021. Mais ce fut un succès si décisif pour Verstappen que Mercedes doit se demander comment ils peuvent reprendre l’avantage sur n’importe quelle piste, sans parler du même Autrichien. lieu le week-end suivant.

Ce n’était pas à cause de la stratégie ou de la sous-performance de Mercedes. Red Bull avait la meilleure voiture et Verstappen en a pleinement profité. Lui et Lewis Hamilton avaient des lieues d’avance sur les autres.

Ce que nous avons trouvé le plus frappant du point de vue de Mercedes, c’est le manque flagrant de réponses qu’ils pouvaient donner à Hamilton sur ce qu’ils pouvaient faire pour changer les choses en leur faveur.

L’ingénieur de course Pete Bonnington n’a jamais osé le dire directement, mais sa conclusion dans plusieurs messages radio semblait être : « Le deuxième est le mieux que vous puissiez faire aujourd’hui, Lewis. »

Mercedes a généralement réponse à tout. Au cours des sept dernières années, ils ont trouvé des moyens de faire tourner les courses en leur faveur qui n’avaient pas fonctionné pour eux – généralement en raison de l’éclat de Hamilton pour faire fonctionner le plan.

Ce week-end, ils n’ont eu aucune réponse, et ils le savaient. Les champions du monde espèrent sûrement que la météo imprévisible de la Styrie lancera une courbe avant ou à mi-course pour le Grand Prix d’Autriche.

Le pari Perez de Red Bull n’a pas porté ses fruits

S’il y a une chose que Red Bull s’est peut-être trompée, c’est sa gestion de la course de Sergio Perez.

Un arrêt au stand peut mal tourner pour n’importe quel pilote, ce n’était donc qu’une de ces choses lorsqu’un problème de pneu arrière gauche au tour 27 a coûté quelques secondes au Mexicain et la troisième position à Valtteri Bottas.

Mais son deuxième arrêt, à 16 tours de la fin, était-il absolument nécessaire ? Perez gagnait alors sur la Mercedes, mais pas rapidement, et avait réduit l’écart à 1,4 seconde.

Ils étaient tous les deux sur des pneus durs d’âge similaire, n’ayant arrêté qu’à un tour d’intervalle, c’était donc un pari certain d’appuyer sur la gâchette et de “boxer” Perez à nouveau pour les médiums, déployant le même type de stratégie à deux arrêts qui avait fonctionné pour Verstappen en France la semaine dernière quand il a traqué et dépassé Hamilton pour la victoire.

Perez a presque réussi à le faire fonctionner. Selon les graphiques AWS, il devait rattraper Bottas avec suffisamment de temps pour dépasser le Finlandais et se hisser sur le podium, mais le pilote a reconnu qu’il avait finalement besoin d’un demi-tour supplémentaire, terminant à seulement 0,527 seconde. Devoir doubler les retardataires sur un circuit aussi court n’a pas aidé non plus.

Il y avait aussi la possibilité que « Checo » ait obtenu le point du tour le plus rapide avec sa poussée tardive – à la place, cela est allé à Hamilton après avoir fait un dernier arrêt – mais n’aurait-il pas dépassé Bottas s’il était simplement resté à l’extérieur ?

Le recul est une bonne chose, bien sûr, mais si Perez avait terminé troisième, l’avance de Red Bull au Championnat du monde des constructeurs aurait été de 46 points au lieu de 40.

Ils sont peut-être bien au sommet pour le moment, mais dans une saison potentielle de 23 courses, aucune avance ne peut encore être considérée comme sûre.

Le cinquième n’est plus assez bon pour Norris

Cela vous montre le chemin parcouru par Lando Norris lorsque la cinquième place semble clairement « meh ». C’est l’impression qu’il a donnée après avoir occupé cette position pour la troisième course sur la vrille.

Norris a parfaitement comparé les performances de McLaren en qualifications et en course – ils sont tellement plus compétitifs sur un seul tour contre Mercedes et Red Bull que lorsqu’ils font le plein et la gestion des pneus devient beaucoup plus un facteur.

Le Britannique a eu deux podiums cette année, a clairement faim de plus et qui peut lui en vouloir ? Il a un vrai cas pour être considéré comme l’un des trois meilleurs pilotes sur la grille à l’heure actuelle.

Une fois de plus, il a eu la mesure de son coéquipier, Daniel Ricciardo, qui a dit qu’il était “déchirant” d’être passé de la 13e place sur la grille à la 8e place dans les premières étapes, pour se retrouver à nouveau en position d’arrivée. P14 après une brève perte de puissance, il a perdu toutes les places qu’il avait gagnées encore plus rapidement.

C’est un scénario “deux pas en avant, un pas en arrière” pour l’Australien avec l’équipe qu’il a rejoint l’hiver dernier, car juste au moment où il semble faire de réels progrès, comme en France la dernière fois, il endure un autre week-end à oublier.

Il n’est pas du genre à dire quoi que ce soit en public, du moins pas au milieu d’une saison, mais il serait fascinant de savoir à quel point Ricciardo a été surpris par le pas en avant important de son coéquipier cette année.

Sainz brille à nouveau

Charles Leclerc, pilote du jour ? Peu de gens auraient pu voir cela après sa collision dans le premier tour avec Pierre Gasly.

C’était une excellente reprise après un incident sur lequel les commissaires sportifs ont décidé de ne pas enquêter, mais qu’en est-il de son coéquipier Ferrari Carlos Sainz ? Son amélioration de six places entre la grille et le drapeau à damier était la meilleure du peloton, terminant une place plus haut que Leclerc en sixième.

C’était aussi un résultat bien mérité pour l’Espagnol, à un moment où sa deuxième place à Monaco commençait tout juste à être un peu oubliée après quelques week-ends moins productifs depuis lors.

Autres mentions honorables

Balade de Lance – P8, quatre places devant Sebastian Vettel et a bien réagi aux bons résultats de son illustre coéquipier à Monaco et Bakou.

Mick Schumacher – Haas battre n’importe quelle autre voiture à n’importe quel moment cette année est positif et il a de nouveau terminé devant la Williams de Nicholas Latifi.

Georges Russel – Plus de désespoir alors que cette finale insaisissable des premiers points pour Williams a été arrachée à son emprise par des problèmes de fiabilité. Mais étant donné le rythme que le Britannique a montré au Red Bull Ring, peut-être que ce résultat dans le top 10 n’a été retardé que d’une semaine.

Jon Wilde

