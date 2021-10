Conclusions du Grand Prix de Turquie de Formule 1 2021

Valtteri Bottas est devenu le sixième vainqueur différent de la Formule 1 en 2021 alors que la bataille pour le championnat du monde restait bien réglée.

Voici nos conclusions après un Grand Prix de Turquie dont Max Verstappen est visiblement sorti bien plus heureux que Lewis Hamilton.

Mercedes doit décider qui est en charge

💬 « Les appels de stratégie dans des conditions comme aujourd’hui peuvent être si difficiles. « Vous devez compter sur votre équipe, accepter les choix qu’ils font et espérer que ce soit le bon – comme je le dis toujours, nous gagnons et nous perdons ensemble. » La vitesse était là, continuons à pousser à Austin, LH. pic.twitter.com/1Y0cgBiPV8 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 10 octobre 2021

James Vowles est officiellement le stratège en chef de Mercedes, mais officieusement, il semble que Lewis Hamilton apprécie assez ce titre pour lui-même.

Pour la deuxième course consécutive, la grande histoire du grand prix concernait la venue ou non d’un pilote au stand pour des pneus intermédiaires.

Lando Norris ne l’a pas fait assez tôt à Sotchi. C’était une situation contrastée en termes de conditions à Istanbul, avec une piste stable ou devenant légèrement plus sèche plutôt que plus humide, mais la décision du pilote de rester en dehors semblait être la mauvaise.

C’est du moins ce que pensaient tous les deux le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, et le chef de Pirelli, Mario Isola.

Finalement, Hamilton a été annulé. Après avoir persuadé son équipe au 42e du 58e tour qu’il était trop tôt pour le faire rentrer, il s’est conformé neuf tours plus tard. Mais cette stratégie s’est avérée être ni l’une ni l’autre, tombant entre deux tabourets, et l’a laissé du mal à s’accrocher à P5.

Quelle ironie qu’à un moment donné, alors qu’il souffrait de grainage sur le nouveau plateau, il semblait possible qu’après les événements d’une quinzaine de jours plus tôt, Norris puisse le dépasser.

L’expertise d’Hamilton, tant en termes de stratégie qu’au volant, ne doit pas être remise en cause, bien sûr. Si souvent, dans ses 100 victoires en Grand Prix, il a fait des appels qui se sont avérés parfaits – en tant que septuple champion du monde, il sait exactement ce qu’il fait et son record remarquable le montre.

Mais s’il a évidemment le sentiment de la performance de sa voiture et de ses pneus, il ne peut pas savoir exactement ce qui se passe avec tous ses rivaux – et c’est là qu’intervient Vowles.

Pourquoi garder un chien et aboyer soi-même, dit le vieil adage. Ce n’est pas tout à fait littéral dans ce sens car c’est Mercedes qui emploie Vowles, pas Hamilton. Mais ils ont chacun leur propre rôle très distinct et très important dans l’équipe.

Des discussions entre l’ingénieur de course et le pilote sur la stratégie peuvent et doivent avoir lieu, évidemment. Mais quand ils conduisent à la confusion et à ce qui était clairement une indécision de la part de Mercedes, avec eux qui demandent plus de temps pour réfléchir à ce qu’il faut faire, à quoi cela ressemble-t-il ?

Et plus important encore, dans cette lutte titanesque pour les titres de cette année, combien de confiance en plus cela donne-t-il à Red Bull ?

Le vieux Bottas est de retour

Nous ne devons pas oublier, bien sûr, que la frustration stratégique de Hamilton n’est survenue que parce qu’il a écopé d’une pénalité moteur de 10 places.

Si le Britannique était parti en pole position, ce qu’il avait décroché samedi, il aurait apprécié exactement la course de Valtteri Bottas pour remporter sa 10e victoire en Formule 1.

Bien que jamais sous pression, avec Red Bull incapable de vivre avec le rythme de Mercedes en Turquie, cela a été la confirmation que Bottas est clairement un homme avec le poids du monde retiré de ses épaules maintenant que son avenir est résolu.

Il a fait référence après la course à n’avoir « aucune pression sur quoi que ce soit » et bien qu’un passage à Alfa Romeo pour 2022 de Mercedes ne semble guère la perspective la plus attrayante pour un pilote qui a commencé cette année avec l’espoir de remporter le titre de Hamilton, il a peut-être juste besoin d’être hors de ce chaudron.

Le Finlandais a admis qu’à partir de Monza, lorsque la nouvelle qu’il serait remplacé par George Russell venait d’être confirmée, il était un conducteur différent – ​​et bien qu’il y ait eu des critiques sur la facilité avec laquelle Verstappen l’avait dépassé en Russie, il est difficile de discuter. avec ça.

En ce qui concerne Bottas, Wolff a fait un commentaire intéressant après la course selon lequel tout en lui donnant « 10 sur 10 » pour cette performance, il avait « renoncé il y a de nombreuses années » à essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d’un pilote de course pour pourquoi de telles hauteurs ne sont pas atteintes tous les week-ends.

Mais qu’il s’agisse de Bottas 3.0, 4.0 ou autre, c’est la version que Mercedes espère voir jusqu’à Abu Dhabi.

Délice turc de Max

Je suis très content de P2️⃣ ! Il n’a pas été facile de gérer les pneus pendant toute la course, mais nous avons maximisé le résultat. Avec @SCecoPerez sur le podium, une bonne journée pour l’équipe couronne #KeepPushing #TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/a1n9a9nEMB – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 10 octobre 2021

Il portait son masque, bien sûr, mais même cela ne pouvait cacher le sourire de Max Verstappen au-dessus de la salopette blanche qui, avec la livrée unique spéciale de la Red Bull en l’honneur de l’héritage de Honda, a apporté un changement rafraîchissant.

Les deuxième et troisième ont été un résultat plus qu’acceptable pour Red Bull, Sergio Perez produisant sa meilleure forme dimanche depuis un certain temps, bien qu’ils aient vraiment du pain sur la planche pour refuser à Mercedes un huitième titre consécutif des constructeurs, avec 36 points de retard.

L’inquiétude pour Verstappen, malgré son avantage de six points sur Hamilton, est de savoir à quel point Mercedes était en avance en termes de rythme tout au long du week-end.

En outre, il a été noté que Ted Kravitz, dans son interview avec Sky Sports jeudi, a souligné au champion du monde qu’octobre est « le moment où vous atteignez vraiment votre vitesse supérieure », en disant à Hamilton qu’il a tendance à « s’envoler » à l’envol. les courses.

Hamilton a semblé déconcerté par cette affirmation, mais ce n’est probablement pas un hasard si c’est à la fin de la campagne qu’il passe à un autre niveau.

En toute honnêteté cependant, le Mexique est un circuit où Verstappen a un record particulièrement solide et il a également gagné au Brésil, il y a donc toutes les chances qu’il soit encore rayonnant à la fin du swing américain à trois étapes.

Ferrari tire avec un nouveau moteur

C’était bien plus une piste pour Ferrari que pour McLaren et même si la Scuderia n’a pas terminé sur le podium, elle peut toujours être très satisfaite du travail de son week-end.

Leur nouveau moteur fonctionne bien, et brièvement, il a même ressemblé à Silverstone encore une fois avec Charles Leclerc menaçant de remporter une victoire choc jusqu’à ce qu’il devienne clair que ses pneus ne pourraient pas aller plus loin.

Et Carlos Sainz était un pilote méritant du jour, passant voiture après voiture depuis le fond de la grille pour terminer huitième, ce qui était probablement aussi bon qu’il aurait pu l’espérer dans une course étonnamment sans attrition compte tenu des conditions.

Seuls sept points et demi séparent McLaren et Ferrari et c’est une autre bagarre qui offrira beaucoup plus de divertissement jusqu’à la finale de Yas Marina.

