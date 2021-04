Conclusions du Grand Prix d’Émilie-Romagne

Max Verstappen a fait 1-1 dans les victoires en course avec Lewis Hamilton cette saison dans un Grand Prix d’Émilie-Romagne fou et touché par la pluie.

Voici nos conclusions d’une course à Imola dans laquelle le succès emphatique de Verstappen a été presque éclipsé par un «tour de l’enfer» pour Mercedes.

Russell doit se retenir

Montez à bord avec George Russell alors que lui et Valtteri Bottas se heurtent dans un accident effrayant à grande vitesse 💥 Incident de course? 💬⬇️ # SkyF1 | # F1 | #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Af3Pn2Txkr – Sky Sports F1 (@ SkySportsF1) 18 avril 2021

Valtteri Bottas et George Russell veulent-ils courir pour Mercedes l’année prochaine? Après Imola, vous ne pourriez pas blâmer Toto Wolff s’il commençait à regarder au-delà de la paire d’entre eux.

Avec Lewis Hamilton, Bottas et Russell seraient dans une bataille à trois pour les sièges 2022 de Mercedes. Mais Wolff ne pouvait sûrement pas croire ce qu’il voyait quand ils se sont envoyés virevolter dans les barrières au 32e tour – quelques instants après que Hamilton a dû faire marche arrière hors du bac à gravier avec des dommages à l’aile avant lorsqu’il a dévié de la piste en léchant Russell.

Après avoir remis Bottas à sa place lorsqu’il a remplacé Hamilton au Grand Prix de Sakhir de l’année dernière, il était compréhensible que Russell veuille frotter plus de sel dans la plaie en envoyant sa Williams à l’extérieur du Finlandais pour prouver encore plus d’un point.

Mais le résultat qui s’est déroulé était le dernier qu’il aurait souhaité – non seulement mettre fin à sa propre course, mais aussi éliminer la Mercedes et, il faut le dire, laisser lui-même et son rival en danger de blessures graves car c’était un très gros crash.

Maintenant, nous ne blâmons pas Russell pour l’accident. Ni Wolff ni les commissaires sportifs, qui l’ont considéré comme un incident de course.

Cependant, les réactions des deux hommes – Bottas “ retournant l’oiseau ” lorsque Russell s’est approché de lui et le Britannique répondant avec un coup sur le casque – étaient mesquines et stupides … même si ce n’était pas exactement Nelson Piquet et Eliseo Salazar vers Hockenheim ’82.

Doigt pic.twitter.com/YyBkD2r6lJ – Pat W regarde trop de courses (@toomuchracing) 18 avril 2021

Cela donnait l’impression qu’il n’y avait aucun amour perdu entre eux dans le meilleur des cas, que ce soit une gueule de bois de Sakhir l’année dernière ou non.

Russell s’est dit avant le début de la saison qu’il devait simplement continuer à faire ce qu’il avait fait pour se donner les meilleures chances possibles de conduire une Mercedes permanente. Cela n’implique pas de s’écraser dans la voiture dans laquelle il veut être et de réprimander son conducteur actuel.

Le joueur de 23 ans a impressionné par sa maturité et son pragmatisme tout au long de sa carrière en F1 jusqu’à présent – nous espérons qu’il ne commence pas à se laisser emporter par son propre potentiel maintenant.

Max parmi les quelques sans faute

Deux courses à terre et deux bouchons absolus… quelle saison cela pourrait s’avérer être.

Et pas des moindres parce qu’il semble que nous pourrions vraiment avoir une vraie bataille de Championnat du Monde entre nos mains, avec Max Verstappen montrant lors d’une journée difficile à Imola, il est prêt à affronter Lewis Hamilton.

Les erreurs étaient partout. Peu de pilotes ont pu se rendre à l’aéroport en disant qu’ils avaient mené une course sans défaut, mais le Néerlandais était certainement l’un d’entre eux. Son seul moment légèrement collant est venu quand il a fait un petit détour hors piste avant le redémarrage.

Même le septuple champion du monde a commis une erreur rare, à laquelle il a levé la main, et la façon dont lui et l’équipe l’ont gérée était – contrairement à Bottas et Russell – complètement adulte, chaque côté sachant que Hamilton a massivement suffisamment de crédit dans la banque pour compenser une erreur inhabituelle.

La conduite de Verstappen avait ses propres qualités de championnat du monde. Il n’est pas encore vainqueur du titre, mais dès le début, quand il a dépassé Hamilton et son propre coéquipier Sergio Perez, c’était le genre de performance qui avait écrit un “ vrai prétendant ” partout.

Et qu’en est-il de Perez? Eh bien, après une superbe qualification, il a connu un dimanche décevant car les fortunes du week-end de course que nous attendions de lui se sont inversées.

Le Mexicain s’habitue évidemment toujours à la voiture, mais quelques excursions hors route, dont l’une a jeté un podium probable, pourraient faire craindre à Helmut Marko et Christian Horner que la “ deuxième malédiction Red Bull ” ne frappe à nouveau.

Lando élève son niveau

Si Hamilton et Verstappen sont les grands gagnants de la Formule 1, qui est l’autre grande réussite de 2021 jusqu’à présent?

C’est facile… Lando Norris.

Nous avons toujours su que le joueur de 21 ans était un talent prodigieux, mais c’est un nouveau Norris – celui qui n’a pas peur de demander à son équipe Daniel Ricciardo, rien de moins, de s’écarter.

Le Britannique s’est avéré absolument correct en poussant McLaren à le laisser dépasser l’Australien, qui cherche toujours à maximiser les performances de sa nouvelle voiture. Une fois le changement effectué, il a immédiatement retiré un écart important sur Ricciardo.

Mais il y avait aussi beaucoup à aimer dans la façon dont Norris a défendu contre Hamilton jusqu’à ce que le DRS du champion du monde se révèle décisif et qu’il revienne à juste titre en P3 pour son deuxième podium en F1.

D’accord, Lando a commis une erreur de limite de piste lors des qualifications en tentant d’arracher la pole position à Hamilton. Cependant, le fait qu’il soit en lice même pour un départ au premier rang était impressionnant en soi.

Il semble avoir considérablement élevé son niveau de performance cette saison et il pourrait y avoir encore mieux à venir d’ici décembre.

Et du reste…

Une journée difficile mais il n’a jamais abandonné. 💪 Débriefez le #ImolaGP avec # SV5. 👇 pic.twitter.com/95AaIa9BhO – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 18 avril 2021

Ce fut un dimanche triste pour Williams alors que Russell et Nicholas Latifi se sont écrasés, mais le rythme de l’équipe au cours du week-end avait été beaucoup plus encourageant, les deux pilotes atteignant la Q2.

S’ils peuvent le garder plus propre pendant les courses, les points ne seront peut-être pas loin.

Sebastian Vettel avait une race tout aussi déprimante, même si ce n’était pas de sa propre initiative. La chance a complètement déserté l’ancien quadruple champion du monde, au point même de rejoindre Aston Martin juste au moment où ils ont été gravement affectés par la modification de la réglementation aéronautique.

Espérons qu’il puisse trouver un moyen de se placer dans le top 10 comme son coéquipier Lance Stroll est capable de le faire – le Canadien fait discrètement un travail efficace pour l’équipe de son père jusqu’à présent cette année, malgré sa pénalité tardive à Imola.

Vettel ne doit cependant pas être trop découragé. Sur les six pilotes qui, comme lui, ont évolué aux côtés du titulaire actuel d’une équipe cette saison, un seul – la recrue Yuki Tsunoda à Bahreïn – a jusqu’à présent terminé devant son collègue dans l’une des deux premières courses.

Jon Wilde