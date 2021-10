Conclusions du Grand Prix des États-Unis sur le Circuit des Amériques

Max Verstappen a tenu bon lors d’une finale palpitante sur le Circuit des Amériques pour porter son avance au Championnat du monde à 12 points potentiellement importants.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix des États-Unis mordant, qui pourrait bien s’avérer avoir été un tournant dans la bataille palpitante pour le titre.

Quelle course !

Quoi. Une course. Max Verstappen a réussi à retenir un Lewis Hamilton en charge dans un #USGP absolument absorbant 🇺🇸https://t.co/mlZsmGQyHT #F1 pic.twitter.com/qB6LkYOgy9 – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 octobre 2021

Le premier des événements éphémères qui déterminera l’issue de cette saison remarquable a toujours promis d’être quelque chose de spécial, et il a parfaitement tenu ses promesses.

Un peu de tout a été vu au cours des 17 premières courses de cette année – temps humide, collisions dramatiques, vainqueurs surprises, mais parfois tout ce dont vous avez besoin, c’est des deux meilleurs pilotes dans les voitures les plus rapides qui s’affrontent pour produire un spectacle incroyable.

Hormis dans le virage d’ouverture, il n’y a jamais eu de danger d’un autre accident entre Verstappen et Lewis Hamilton comme la course s’est déroulée, mais un Grand Prix qui se résumait à la stratégie s’est toujours avéré très captivant avec une marge de victoire de seulement 1,333 s. .

Vous pouvez dire à quel point la victoire de Verstappen signifiait pour Red Bull simplement par l’émotion brute dans la voix du directeur de l’équipe Christian Horner, dans ses interviews immédiates d’après-course en particulier, et cela doit simplement être dû à l’influence que ce résultat pourrait avoir sur le destin du championnat des Pilotes.

Alors que Hamilton traquait sa proie dans les derniers tours, un swing de 14 points était à prévoir. Le septuple champion du monde aurait pu prendre deux avances, mais au lieu de cela, il est 12 derrière car ce qui semblait être une stratégie inspirée de Mercedes, faisant leurs arrêts au stand plus tard que Red Bull pour avoir le plus grand rythme à la fin, est arrivé. juste en deçà de sa cible.

Après les pénalités de moteur qui ont mis la distance entre les rivaux du titre sur la bonne voie lors des deux courses précédentes et la collision peu édifiante de Monza avant cela, il était rafraîchissant de voir Verstappen et Hamilton dans un combat direct comme ils l’avaient été si souvent plus tôt dans la campagne.

Il reste cinq races et elles devraient toutes avoir quelque chose à savourer. Le Mexique a une atmosphère unique, le Brésil un circuit formidable, le Qatar et l’Arabie saoudite sont des nouveaux venus en F1 et Abu Dhabi, avec sa piste rénovée, pourrait décider d’une bataille qui ne sera jamais oubliée.

Les rebondissements tout au long de 2021 montrent que rien ne peut être tenu pour acquis, mais vous avez l’impression que Red Bull sait à quel point la huitième victoire de Verstappen en 2021 pourrait être importante.

Ce n’était pas la première fois, c’était l’entraînement d’un champion en attente.

Les prévisions de performances sont futiles

Avec un maximum de 133 points encore disponibles pour chaque pilote, un avantage de 12 n’est bien sûr pas grave, même si Verstappen préférerait de loin cela plutôt que d’être mené par deux.

Mais l’une ou l’autre des équipes a-t-elle un avantage de performance distinct qui devrait leur permettre de se tailler la part du lion de ces points d’ici la mi-décembre ?

Austin n’a pas été concluant à cet égard car les essais libres, les qualifications et la course elle-même ont basculé dans un sens puis dans l’autre, tout comme la saison dans son ensemble.

Mercedes avait l’avantage en ligne droite, peut-être en raison du « dispositif » de suspension arrière dont Horner avait parlé vendredi, mais après les qualifications, James Allison a estimé que Red Bull avait profité du « week-end de développement plus fort ».

Red Bull a traditionnellement de bons records au Mexique et au Brésil, tandis que le Qatar et l’Arabie saoudite sont de parfaits inconnus, et c’est la beauté de ce combat. Nous ne savons tout simplement pas quelle équipe aura l’avantage sur une course donnée.

Et surtout avec Red Bull qui vient de retourner ses adversaires dans un bastion Mercedes – ce qui était sûrement un autre facteur clé de leurs célébrations exubérantes d’après-course.

La fiabilité sera bien entendu primordiale, notamment côté moteur. Toto Wolff dit qu’un DNF serait un « tueur », donc clairement rien ne sera laissé au hasard avec les unités de puissance de Hamilton.

Cheval cabré au grand galop

#USGP 🏁 Course solide de @Charles_Leclerc P4 et @CarlosSainz55 P7 💪 Grazie Ragazzi ! #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/RVG0mddAE6 – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 24 octobre 2021

Tout aussi fascinante, bien que de moindre importance, est la bataille pour la troisième place entre McLaren et Ferrari – et l’argent intelligent peut maintenant être sur la Scuderia pour sortir en tête.

Ces deux équipes ont tendance à prospérer sur différents types de circuits, mais il semble que Ferrari ait désormais le vent en poupe après les solides performances de McLaren en Italie et en Russie.

Des améliorations du moteur ont aidé Charles Leclerc et Carlos Sainz et alors que ce dernier a été gêné à Austin par le départ en pneus tendres, son collègue monégasque a eu une course solitaire mais très efficace.

Toujours en P4, il y avait même un point vers les phases finales quand il semblait que Leclerc pourrait simplement défier Sergio Perez pour la dernière place sur le podium, le Mexicain ne se sentant pas à 100% et souffrant également d’une défaillance du système de boissons.

Sainz se battait avec ses rivaux du championnat Lando Norris et Daniel Ricciardo, réussissant à garder une longueur d’avance sur son ancien coéquipier McLaren, et étant maintenant à seulement 3,5 points de l’équipe de Woking, il ne serait pas surprenant que la renaissance des géants italiens se poursuive en se déplaçant dans le médaille de bronze au Mexique.

Tsunoda pourrait commencer à mûrir

Nous l’attendions depuis longtemps cette saison, bien sûr, mais il se peut que Yuki Tsunoda commence à nous montrer de quoi il s’agissait lorsqu’il est entré en Formule 1.

Le pilote AlphaTauri a fait plus que la plupart pour ralentir la progression de Hamilton sur le terrain à Istanbul la dernière fois avec une démonstration défensive fougueuse et il a fait un effort poli pour terminer P9 au COTA – la première fois qu’il mettait les pieds aux États-Unis.

En toute honnêteté, il est encore loin du rythme de son coéquipier beaucoup plus expérimenté, Pierre Gasly. Mais Tsunoda s’est retrouvé à porter les espoirs de son équipe après que le Français ait été contraint à l’abandon après seulement 15 tours, et il a rapporté quelques points.

Alex Albon a servi d’entraîneur de pilotes au jeune homme de 21 ans et les conseils pourraient commencer à porter ses fruits, Red Bull faisant clairement tout son possible pour essayer de libérer le potentiel du jeune.

Il y a encore un long chemin à parcourir pour Tsunoda avant d’atteindre le niveau attendu au printemps, mais les deux derniers Grands Prix ont indiqué pourquoi on lui a donné une autre année en 2022 pour essayer de tenir sa promesse F2.