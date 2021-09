Conclusions du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 2021

Max Verstappen a imité Lewis Hamilton en offrant à son public la victoire dont ils rêvaient alors que la Formule 1 revenait aux Pays-Bas après 36 ans.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix des Pays-Bas qui a fourni un tonique de bienvenue après le lavage de Spa du week-end précédent.

Red Bull de retour sur la chanson titre

ɴᴏ ᴡᴏʀᴅs 🔥 Je suis tellement heureux de gagner mon Grand Prix à domicile et l’Orange Army, tout simplement incroyable 🙌 🧡 C’était une performance d’équipe incroyable, merci beaucoup, @redbullracing et @HondaRacingF1 🤘 Une journée inoubliable #KeepPushing 🇳🇱 #DutchGP pic.twitter.com/WI1gDEkVUI – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 5 septembre 2021

Quelle différence sept jours font. La distance entre Spa et Zandvoort est légèrement plus longue qu’un grand prix de F1, mais à en juger par la météo, il était difficile de croire que les deux dernières courses avaient eu lieu dans les pays voisins.

Verstappen ne s’en souciait pas, car après avoir été déclaré «vainqueur» dans son pays natal, il enchaîna avec une victoire authentique dans ce qu’il considère comme sa véritable nation d’origine.

Bien qu’il ne soit pas aussi serein que ses victoires consécutives sur le territoire de Red Bull en Autriche, ce succès a confirmé que Verstappen et son équipe sont sans aucun doute sortis du creux de ces deux courses désastreuses à Silverstone et Budapest juste avant la pause estivale.

Le rythme de Mercedes n’a jamais été une énorme menace cette fois. Hamilton n’a jamais été dans une position difficile avec le DRS et la plus grande crainte pour l’armée de fans vêtus d’orange de Verstappen aurait été ce graphique AWS embêtant suggérant que ses pneus durs semblaient terminés avec 12 tours à faire.

Il n’y avait certainement pas de panique de la part de l’équipe à cet égard, cependant.

Alors, direction Monza et Sotchi, deux circuits qui privilégient traditionnellement Mercedes, comment se présente la situation en Championnat du Monde ?

Les deux voitures sont-elles vraiment aussi proches que le suggère le classement, avec Verstappen maintenant trois points d’avance sur Hamilton ? Ou est-ce que le Néerlandais, avec sept victoires – dont la Belgique – contre quatre pour le Britannique, vaut ce qui aurait pu être une avance bien plus importante s’il n’y avait pas eu ce malheur juste avant les vacances ?

Il est tentant de penser à ce dernier, mais les totaux de points sont ce qu’ils sont et la malchance est tout simplement difficile.

La chose la plus importante pour Verstappen et Red Bull, cependant, est qu’ils sont fermement de retour sur la bonne voie – et avec potentiellement neuf autres courses à disputer, cela pourrait être de mauvais augure pour Hamilton.

Une réflexion sur Zandvoort

Alors, qu’avons-nous fait de Zandvoort en tant que site de Formule 1 ? Il y aura toujours des opposants, bien sûr, le comparant à Monaco pour la rareté des dépassements, mais il a certainement offert plus que suffisant pour montrer qu’il mérite sa place dans le calendrier.

Décrits comme étant peu ou pas plus grands qu’un circuit de clubs britanniques, les virages relevés offraient des opportunités de dépassement avec différentes lignes disponibles – même si, en vérité, nous n’en avons pas trop vu.

Ce fut également une course remarquablement propre, avec seulement une brève période de drapeau jaune lorsque Sebastian Vettel a filé et s’est rapidement rétabli. Le premier tour a vu beaucoup d’action mais peu de positions ont changé, et finalement les cinq premiers se sont tous retrouvés dans les classements où ils avaient commencé sur la grille.

Pas la course la plus excitante alors, mais beaucoup d’identité et certainement une atmosphère de fête unique créée par une grande foule, donc dans l’ensemble, Zandvoort est susceptible de devenir un grand succès avec la Formule 1 et on peut s’attendre à ce qu’il figure sur le programme pour les prochaines années au moins.

Le gaz continue de fonctionner

une autre journée super forte en piste pour @PierregGASLY 👊 découvrez son débrief du #DutchGP après avoir terminé P4 🔥 pic.twitter.com/Xjj3f25rKI – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 5 septembre 2021

Pierre Gasly surclasse-t-il l’AlphaTauri ou Yuki Tsunoda y sous-performe-t-il ?

Probablement une combinaison des deux, mais enlevez Verstappen et Hamilton et vous devez dire que le Français était la classe du terrain ce week-end.

George Russell a reçu le surnom de “Mr Saturday”, mais Gasly a parfaitement le droit de le rivaliser pour cela, car ses performances en qualifications ont été superbes toute l’année et il en a produit un autre aux Pays-Bas.

Les jours de course n’ont pas nécessairement été la force du joueur de 25 ans cette saison, mais cette performance n’a pas été contestée, conservant sa place de P4 sur la grille malgré un tour d’avance sur le trio de tête.

On dirait que l’AlphaTauri est au mieux la cinquième voiture la plus compétitive, mais Gasly a battu Ferrari et McLaren au mérite à Zandvoort. Tsunoda, cependant, traînait sur le terrain lorsqu’il a dû abandonner.

En dehors de Verstappen, il faut se demander si Red Bull a bien équilibré ses trois autres pilotes.

Sergio Perez devrait-il être dans l’équipe senior devant Gasly ? Contractuellement, cela ressemble à ce qu’il en restera pour 2022, et il faut se rappeler que Gasly a déjà eu sa chance aux côtés de Verstappen.

Et Tsunoda ? Il est indéniable qu’il a été décevant étant donné la réputation avec laquelle il est arrivé en F1 et s’étant lui-même avoué en début de week-end, ses chances de rester à AlphaTauri ne sont que de 50-50, il est naturel de commencer à craindre pour son avenir.

Rosberg a toutes les bonnes questions

Nico Rosberg a clairement raté sa vocation dans la vie. Pourquoi a-t-il perdu son temps jusqu’à l’âge de 31 ans à être pilote de course ?

On plaisante, bien sûr. Nico n’échangerait pas ce championnat du monde 2016 ou, nous en sommes sûrs, toutes ses autres expériences avec Williams et Mercedes. Ou les diverses récompenses qui sont venues.

Mais Rosberg aurait fait un brillant journaliste, c’est clair. Il pose les questions auxquelles nous voulons des réponses. Peu importe à qui il parle, il fera le travail.

Vous voulez que Toto Wolff mette un point sur la liste des pilotes de Mercedes ? Rosberg est là pour Sky F1. Vous vous demandez ce que le patron de l’équipe a fait de Valtteri Bottas défiant apparemment les ordres de l’équipe? Nico est ton homme pour ça.

Ce n’est plus une surprise non plus. Nous savons qu’il est en route chaque fois que l’Allemand polyvalent apparaît avec un microphone à la main.

Il aime clairement remuer le pot et aller directement aux choses sérieuses, nous avons donc nous-mêmes une question à poser à la Formule 1.

Rosberg peut-il désormais mener toutes les interviews d’après-course, s’il vous plaît ?

Mazepin de retour à ses anciennes habitudes

Juste au moment où vous pensiez que Nikita Mazepin pourrait commencer à ressembler à un pilote de Formule 1, Zandvoort a détruit cette théorie en flammes.

Ayant gardé un record plus propre ces derniers temps, ce fut un autre week-end à oublier pour le controversé moscovite de 22 ans, qui a coché les trois cases qui apparaissent régulièrement à côté de son nom – rookie spin (check), se mettre sur le chemin d’un rival. qualifications (check), affrontement avec son coéquipier Mick Schumacher (check).

Il en faut beaucoup pour liquider Schumacher aux manières douces, mais il en a clairement fait le plein de son coéquipier, en disant “il semble qu’il a cette chose dans la tête où il veut, à tout prix, être devant moi » et qu’il soupçonne que la situation ne peut pas être résolue.

Avec Guenther Steiner comme patron et une quatrième série de « Drive to Survive » confirmée comme étant en préparation, nous pouvons nous attendre à d’autres médailles d’or télévisées de l’équipe Haas au printemps prochain.