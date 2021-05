Conclusions du Grand Prix d’Espagne 2021

Sir Lewis Hamilton a été le chasseur qui a chassé Max Verstappen pour remporter sa cinquième victoire consécutive sur le Circuit de Catalunya-Barcelone.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix d’Espagne passionnant qui a fait basculer fermement le combat du Championnat du Monde 2021 en direction de Mercedes.

Red Bull perd la bataille tactique

Hamilton et Mercedes avec le double bouchon! #SpanishGP # F1 pic.twitter.com/b7p7jjT16b – Planète F1 (@ Planet_F1) 9 mai 2021

En fin de compte, deux éléments ont décidé cette course – la stratégie supérieure de Mercedes et le rythme implacable de Hamilton qui leur a permis de l’emporter.

On a beaucoup parlé des «erreurs» de Verstappen cette saison. À Barcelone, le Néerlandais était à peu près parfait le jour de la course lorsque, heureusement, les limites de la piste étaient beaucoup moins problématiques qu’elles ne l’étaient auparavant en 2021.

La seule critique mineure de Verstappen pourrait être qu’il a attrapé son équipe sur le coup quand il est venu pour un arrêt au stand, peut-être un tour trop tôt selon Christian Horner, ce qui signifiait que leur temps de changement de pneu habituel de deux secondes était doublé – toujours assez impressionnant s’ils ne l’attendaient vraiment pas à ce moment-là!

Mais moins convaincante a été la décision de ne pas couvrir le deuxième arrêt surprise de Hamilton au 42e tour, ce qui a laissé Verstappen vulnérable à une répétition du scénario en Hongrie il y a deux ans lorsqu’il a également été poursuivi et dépassé par le champion du monde sur du caoutchouc plus frais.

Il y avait un précédent, Red Bull le savait – l’ingénieur de course de Verstappen, Gianpiero Lambiase, l’a même mentionné à la radio de l’équipe – et pourtant ils n’ont pas agi.

À partir de ce moment, il y avait un sentiment d’inévitabilité sur le résultat – probablement même avant lui, en vérité.

Alors, où laisse-t-il la course au titre? C’est maintenant 3-1 à Hamilton en victoires après une troisième course en quatre cette année où il a été rejoint par, dans l’ordre, Verstappen et Valtteri Bottas sur le podium.

C’était un circuit où le septuple champion du monde avait dominé depuis 2017 – le précédent homme à gagner à Barcelone était Verstappen l’année précédente lors de ses débuts avec Red Bull. Par conséquent, cela représentait une sorte de victoire «à domicile» pour Hamilton, qui a maintenant 14 points d’avance sur Verstappen et Mercedes.

À la réflexion, les paroles les plus prophétiques ont été celles de Toto Wolff interrogé sur la stratégie avant la course: «Un arrêt, mais nous sommes flexibles.»

Cette adaptabilité, et la brillance de Hamilton, ont été une partie importante du succès de Mercedes pendant si longtemps.

Bottas devient voyou

A-t-on déjà dit à Valtteri Bottas que ce serait sa dernière année en tant que pilote Mercedes?

Vous pourriez être pardonné de penser ainsi, compte tenu de sa réponse inutile à l’ordre de ne pas retarder Hamilton dans sa poursuite de Verstappen.

Son coéquipier n’aurait peut-être pas eu de problème à perdre quelques secondes, et à la fin cela n’avait pas d’importance. Mais Bottas a montré, et a déclaré par la suite, qu’il ne voulait plus faire du jeu d’équipe la priorité.

«Je ne suis pas ici pour laisser passer les gens», a déclaré Finn, inhabituellement obstiné. «Le principal dans mon esprit était ma propre course.»

Ce qui est bien, et conformément à l’état d’esprit, Bottas a parlé de la pré-saison quand il a dit qu’il serait «un peu plus égoïste» en ce qui concerne son objectif d’arracher le championnat du monde à Hamilton.

Cependant, à partir de la première course à Bahreïn, il est devenu évident que l’objectif n’était rien de plus qu’un rêve – et depuis lors, le joueur de 31 ans n’a pas fait grand-chose pour suggérer que Mercedes ferait un mauvais pas en le rejetant pour 2022 en faveur. de, probablement, George Russell.

S’il y a une incertitude sur l’avenir de Bottas, il fait de son mieux pour se faire une idée de Mercedes pour eux avec des incidents comme au 53e tour à Barcelone.

La seule grâce qui sauve est le trio de podiums qu’il a réalisé cette année, soit trois de plus que Sergio Perez, son équivalent chez Red Bull, a réussi – bien que dans sa première année avec cette équipe.

Mais même si les histoires de la semaine dernière de Bottas à la hache chez Mercedes – peut-être même avant la fin de la saison – ont été abattues par Wolff, ils ne prendront pas gentiment qu’il devienne un voyou.

À moins, bien sûr, qu’il sache déjà que son temps est écoulé.

Un week-end dégueulasse pour Yuki

TOUR 9/66 ⚠️ VOITURE DE SÉCURITÉ ⚠️ Tsunoda s’est arrêté au virage 10 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/TOP5mq40WE – Formule 1 (@ F1) 9 mai 2021

Un grand pourcentage de fans de F1, et en particulier parmi les écrivains de ce site Web, ont hâte que Yuki Tsunoda brille dans sa jeune carrière – mais il a beaucoup de questions à répondre maintenant.

Surtout, qu’est-il arrivé au potentiel de superstar dont parlait Helmut Marko l’année dernière et ceci? C’était évident à Bahreïn, où la recrue japonaise a dépassé un ancien champion du monde après l’autre, mais depuis lors, Tsunoda n’a plus l’air que le novice qu’il est.

De plus, il y a eu peu d’humilité chez lui. Ses erreurs ont été ignorées avec une confiance admirable, mais appeler AlphaTauri avec des commentaires tels que «Je ne peux pas croire cette voiture» après sa sortie en Q1 en Espagne n’est pas intelligent – et pour lequel il a reçu un discours public. de Jenson Button.

Pour être honnête, Tsunoda a rapidement tweeté des excuses à l’équipe.

Une retraite anticipée de la course n’était pas de sa faute. Pourtant, c’était peut-être exactement ce dont il avait besoin, pour lui faire tomber une cheville ou deux juste avant d’avoir 21 ans demain. Joyeux anniversaire, Yuki.

Espérons que le fait d’avoir la clé de la porte apportera une certaine maturité et débloquera ce potentiel que nous voulons tous voir. Barcelone a peut-être été un week-end charnière pour Tsunoda.

Du reste…

Il n’y a pas grand-chose à tirer d’ailleurs, mais Daniel Ricciardo se sentira beaucoup plus heureux de sa progression après une sixième place qu’il ne l’était il y a une semaine.

La course a montré une fois de plus que McLaren et Ferrari sont les principaux prétendants à la troisième place du championnat du monde des constructeurs, Alpine ayant du mal à reproduire leur rythme de qualification un dimanche.

Toujours pas de joie pour Sebastian Vettel, qui a terminé 13e – le genre de position dans laquelle nous l’attendons, à la fois pour Ferrari l’année dernière et pour Aston Martin jusqu’à présent ce trimestre. Un entretien de 18 secondes après la course pour la Formule 1 – temps moyen pour tout le monde d’environ une minute – en dit long sur sa frustration.

Il est également intéressant de noter que des images ont été diffusées pendant le grand prix du message de Toto Wolff au directeur de course Michael Masi, demandant instamment que les drapeaux bleus soient montrés à Nikita Mazepin lorsque Hamilton s’approchait de lui.

Wolff ne voulait clairement pas que l’incident se reproduise au Portugal où le pilote Haas a entravé Sergio Perez et a reçu un point de pénalité. Quatre courses dans sa carrière en F1, la carte de Mazepin a été très clairement marquée.

Jon Wilde

