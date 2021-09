Conclusions du Grand Prix d’Italie de Formule 1 2021

Daniel Ricciardo et McLaren sont redevenus vainqueurs alors qu’une autre collision très controversée a ouvert le dernier chapitre d’un combat pour le titre de plus en plus tendu.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix d’Italie qui a probablement même dépassé l’édition remarquable de l’année dernière pour le théâtre.

Salut à tous le Halo

C’est des jours comme aujourd’hui, je me rappelle à quel point j’ai de la chance. Il faut une milliseconde pour passer de la course à une situation très effrayante. Aujourd’hui, quelqu’un a dû regarder en bas, veiller sur moi ! #TeamLH : Je suis tellement reconnaissant pour chacun d’entre vous, vous êtes vraiment le meilleur. On se lève quand même ! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 12 septembre 2021

C’était loin d’être aussi horrible, surtout en temps réel, que la chute enflammée de Romain Grosjean à Bahreïn l’année dernière, mais cela ne veut pas dire que le Halo était moins précieux lorsque Lewis Hamilton et Max Verstappen sont entrés en contact à Monza.

La collision à la chicane d’ouverture, au contraire, avait l’air pire au ralenti car vous pouviez voir à quel point le Red Bull était sur le point d’infliger de graves blessures à Hamilton, mais heureusement, le Halo a de nouveau fait exactement le travail pour lequel il avait été conçu et introduit.

Hamilton a posté sur les réseaux sociaux qu’il avait “un gros mal de tête” après que l’adrénaline se soit dissipée, mais a également reconnu que le Halo “a empêché l’accident d’être bien pire” et, tout comme à Bahreïn en novembre dernier, cela doit être considéré comme le plus résultat important de la journée.

Verstappen a été jugé principalement responsable de la collision, entraînant une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie, et peut-il honnêtement se sentir lésé ?

Pas à notre avis.

Le terme «incident de course» est souvent utilisé lorsqu’il n’est pas évident de savoir qui est en faute, et il faut dire que le pilote Red Bull n’a pas laissé beaucoup de place à son rival du championnat du monde au virage 1.

Mais Verstappen avait-il vraiment besoin d’essayer de dépasser Hamilton à ce stade ? N’aurait-il pas été plus logique d’attendre qu’il ait le DRS le long de la ligne droite principale la prochaine fois et qu’il ait réussi un mouvement propre ?

Certes, il était en pneus durs alors que Hamilton venait de passer aux médiums, mais on sent toujours un désastre potentiel lorsque les voitures sont côte à côte dans cette chicane Rettifilo.

Bien sûr, Verstappen avait moins à perdre si cela se terminait par des larmes, car la collision lui a permis de conserver une avance de cinq points au classement avant le Grand Prix de Russie. Pourtant, il partira désormais quatrième sur la grille au mieux dans ce qui est un bastion Mercedes.

Cet incident aura-t-il permis de freiner l’agression du joueur de 23 ans, à laquelle Hamilton a de nouveau fait référence ? C’est une chose d’essayer de montrer qui est le patron, mais quand vous faites cela, cela doit disparaître. Quand ça se passe comme à Monza, personne ne gagne. Sauf Daniel Ricciardo.

Verstappen a fait tellement de bien cette saison. Il mérite d’être en tête du Championnat, probablement de plus de cinq points après avoir subi sa part de malchance.

Il a montré qu’il avait la voiture et la capacité de détrôner Hamilton au mérite et qu’il n’avait pas besoin de recourir à des fentes malavisées, surtout lorsqu’elles mettent en danger le bien-être des deux pilotes.

Le tour de Lando va arriver

Personne ne peut être extrêmement surpris que McLaren soit enfin de retour dans le cercle des vainqueurs après neuf longues années. Mais sur la forme de cette saison, qui aurait pensé que Daniel Ricciardo y arriverait avant Lando Norris ?

Sûrement la plus grande personnalité parmi les 20 pilotes sur la grille, il est impossible d’être autre chose que ravi pour Danny Ricc. Cela a été vraiment angoissant de le voir lutter autant cette année, même au point où vous avez commencé à vous demander s’il commençait à faire le plein de Formule 1.

Mais tout cela est maintenant oublié et de plus, ce n’était pas une victoire à laquelle l’Australien avait eu de la chance. Comment cela pouvait-il être alors qu’il menait à chaque tour ?

On pourrait dire que les choses auraient peut-être été différentes si Hamilton et Verstappen n’étaient pas entrés en collision, mais le Red Bull n’a même pas pu se mettre dans une position vraiment difficile pour dépasser lors du premier relais.

De même, vous devez avoir une pensée pour Norris. Sa constance tout au long de la première moitié de la saison a indiqué que si quelqu’un devait donner à McLaren sa première victoire depuis le Grand Prix du Brésil 2012, ce serait le Britannique qui venait d’avoir 13 ans lorsque Jenson Button a triomphé sous la pluie d’Interlagos.

Sans surprise, l’ordre de « tenir la station » est venu de l’ingénieur de course de Norris, Will Joseph, lorsque le joueur de 21 ans a eu envie d’essayer un mouvement sur son collègue et il ne fait aucun doute qu’il y avait une teinte de déception dans le finaliste après malgré sa joie pour l’équipe.

Néanmoins, il s’agissait d’un cinquième podium, et d’un premier P2, pour l’un des incontestés pilotes de la saison.

Il se rapproche et son heure viendra. Peut-être même cette année.

Sprint était un pétard humide

Sprint Qualifying Part II a également eu lieu à Monza. Nous lui avons donné un avis positif après le premier essai, mais en toute honnêteté, nous nous sentons beaucoup plus tièdes à propos du concept maintenant.

Ce n’était pas nécessairement le manque relatif d’action dans le sprint lui-même, mis à part le premier tour lorsque Pierre Gasly a chuté et Robert Kubica est parti en tête-à-queue.

Il y avait un manque flagrant de dépassement là-bas, mais le sentiment dominant était celui de « le sprint est-il vraiment nécessaire ? » dans sa forme actuelle.

On pourrait dire que cela a créé une meilleure course dimanche, et sans aucun doute Ricciardo et McLaren ne s’en plaindront pas. Si Hamilton était parti de la pole position, aurait-il été un cortège ? Avec un bon départ, très probablement.

Ensuite, il y a la question de savoir si Monza était le bon circuit pour une expérience qui dépendait de la capacité des voitures à passer.

Nous avons vu lors du Grand Prix lui-même que même avec le DRS, c’est loin d’être facile, même sur ces longues lignes droites. Vous devez donc vous demander si la Formule 1 a bien choisi.

Bien sûr, l’année prochaine, cela ne devrait pas être un problème. Les voitures 2022 sont destinées à pouvoir suivre et dépasser plus facilement, ce qui pourrait être lorsque les qualifications de sprint prendront tout leur sens.

Mais pour le moment, et en supposant que la course se déroule, la troisième et dernière épreuve au Brésil ne peut être attendue avec plus d’impatience qu’une heure normale de qualification, simplement parce qu’elle n’a pas encore suffisamment ajouté pour se justifier.

Et les médailles décernées aux trois premiers ? Ils étaient une belle touche… bien que les variétés d’or, d’argent et de bronze auraient fonctionné encore mieux.