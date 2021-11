Conclusions du Grand Prix du Mexique 2021 de Formule 1 remporté par Max Verstappen

Bien qu’il ait commencé en P3, Max Verstappen était en contrôle dès le premier virage alors qu’il étendait son avantage au championnat du monde à 19 points.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix du Mexique qui a livré un résultat presque parfait pour Red Bull et la foule typiquement bruyante, qui adore Sergio Perez.

Altitude de croisière de Verstappen

Une fois, deux fois, 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 fois un vainqueur du #MexicoGP 🏆🇲🇽 pic.twitter.com/BEahv7ESmZ – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 7 novembre 2021

Après les qualifications, Red Bull a dû craindre que son avantage attendu dans la haute altitude de Mexico ne disparaisse. Mais cela aurait été compté sans l’éclat de Max Verstappen au freinage dans le premier virage.

Autorisé à l’extérieur dans le virage 1, le Néerlandais n’avait pas besoin d’une deuxième invitation pour plonger devant Valtteri Bottas – qui semblait plus soucieux de laisser son coéquipier Lewis Hamilton le devancer sur la ligne intérieure.

Dès lors, il était trop évident que la Red Bull était plus rapide que la Mercedes et Verstappen n’a jamais craint de s’accrocher à la fin, comme il l’a dû à Austin quinze jours plus tôt sous la pression d’Hamilton.

Le septuple champion du monde a reconnu après cette course que Red Bull avait été « une demi-seconde » plus rapide par tour et ne savait pas pourquoi, mais l’altitude devait être au moins une partie de l’explication.

Red Bull peut se vanter d’un record impressionnant au Mexique et au Brésil en raison de la distance à laquelle les circuits se trouvent au-dessus du niveau de la mer et malgré ce qui s’était passé en qualifications, lorsque Mercedes a verrouillé la première ligne alors que leurs principaux rivaux ont fait un gâchis rare, le facteur d’altitude a semblé faire la différence à nouveau – comme cela avait été prévu.

Nous avons dit après le Grand Prix des États-Unis qu’Austin pourrait s’avérer essentiel dans la lutte pour le championnat et le Mexique a davantage approuvé ce point de vue, le titre devenant de plus en plus celui de Verstappen à perdre.

Hamilton affiche un air de résignation

« Leur rythme, c’était tout simplement incroyable aujourd’hui, et il n’y avait rien que je puisse faire pour lutter contre cela – et quand vous avez Checo derrière vous, alors vous savez que la voiture est rapide. » #MexicoGP 🇲🇽 #F1 https:/ /t.co/TgCyzg9f14 pic.twitter.com/vqmBwLuIYZ – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 novembre 2021

Hamilton a mis du temps à sortir de sa voiture après la course et il y avait des signes clairs qu’il était découragé, non seulement après la course mais aussi pendant FP3 samedi alors qu’il était à six dixièmes et demi de seconde de Pérez.

« Six dixièmes et demi ? » le Britannique avait demandé avec insistance sur la radio de l’équipe, et au cours des 71 tours du grand prix, il est rapidement devenu clair que les qualifications n’avaient été qu’une valeur aberrante en termes de performances relatives entre Mercedes et Red Bull.

C’était presque comme s’il y avait un air de résignation dans le langage corporel de Hamilton que sa couronne pourrait glisser, mais il y a encore 107 points disponibles pour chaque pilote et deux tout nouveaux circuits parmi les quatre restants qui pourraient encore bouleverser les choses.

« Ces gars sont évidemment trop rapides pour nous », a déclaré Hamilton à la radio de l’équipe – et il n’y avait aucune dissidence à cette déclaration de Pete Bonnington.

Il y a aussi une autre pénalité potentielle pour le moteur qui pèse sur Hamilton, mais que cela se matérialise ou non, il sait que lui et Mercedes sont maintenant dans une position où ils ne peuvent plus se permettre que quoi que ce soit tourne mal.

Checo proche de son meilleur

Alors que Perez se rapprochait d’Hamilton pour essayer de donner à Red Bull un doublé parfait, la pensée « est-ce la meilleure course de Checo de tous les temps ? » est venu à l’esprit.

En fin de compte, alors que son défi s’aplatissait dans les phases finales et qu’il devait se contenter de la troisième place, il est devenu moins facile de justifier l’idée que le Mexicain avait produit une performance de pointe en carrière à l’occasion parfaite.

Après tout, il a remporté deux courses au cours des 12 derniers mois. Mais même ainsi, c’était un entraînement qui a confirmé que Perez fournit désormais exactement ce dont Red Bull a besoin de lui de manière cohérente.

Il lui a peut-être fallu du temps pour y arriver, mais mieux vaut tard que jamais, surtout avec le championnat du monde des constructeurs en jeu.

Il y a quelques courses, il semblait que les titres pourraient être divisés, Verstappen étant en tête chez les pilotes tandis que Mercedes avait une bonne avance chez les constructeurs.

Maintenant, Red Bull n’a qu’un point de retard – et une partie importante de cela est due au fait que Perez a réussi son numéro avec trois troisièmes places consécutives, tandis que le Mexique était le dernier chapitre de l’histoire de la malchance de Valtteri Bottas. Une autre course où tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné pour le Finlandais.

Mais pour le chouchou des foules mexicaines, un pilote qui est devenu plus fort au cours de 2020 et a scellé son opportunité Red Bull avec cette victoire de Sakhir, il devrait y avoir plus de moments à savourer cette année.

La bromance Ferrari sous pression ?

Super rythme aujourd’hui et tout le week-end. J’ai dû claquer les freins au départ pour éviter les incidents en piste, mais à partir de là mon rythme était vraiment solide. Nous avons échangé nos places pour Gasly, mais finalement nous les avons encore changées. P3 chez les Constructeurs ! https://t.co/LGLSYsAz7r pic.twitter.com/7W4du8gDAI – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 7 novembre 2021

Il semblait que les premières fissures dans la dernière bromance de coéquipier de Carlos Sainz pourraient commencer à apparaître lorsque Charles Leclerc a été invité à obéir aux ordres de l’équipe.

Plus rapide avec des pneus plus frais alors qu’il courait derrière son coéquipier, l’Espagnol a eu la chance de chasser Pierre Gasly, quatrième. Leclerc.

« Charles fait beaucoup d’erreurs pour me garder derrière, je pense », a déclaré Sainz à la radio de l’équipe.

En fin de compte, cela s’est avéré être un exercice infructueux car Sainz n’a pas pu rattraper l’AlphaTauri et ils ont échangé les places, mais ce n’était pas un épisode sur lequel le Monégasque se souviendra avec tendresse.

Ce fut une bonne journée dans l’ensemble pour Ferrari car leurs classements P5 et P6 étaient bien meilleurs que les P10 et P12 obtenus par Lando Norris et Daniel Ricciardo pour leurs rivaux directs McLaren, donnant à la Scuderia 13,5 points d’avance dans la course à la troisième position. au classement Constructeurs.

Leclerc et Sainz se sont bien alignés toute la saison et ne sont séparés que de 8,5 points, mais il y a deux façons de voir l’impact de l’homme arrivé de McLaren cette année.

Sainz a plus que justifié d’être nommé en remplacement de Sebastian Vettel en raison de son excellente contribution et de ses relations « merveilleuses » avec son collègue.

Mais cela risque-t-il de commencer à craquer si Leclerc, qui avait été pressenti pour s’imposer comme chef d’équipe, se retrouve maintenant à devoir s’écarter pour Sainz, qu’il y ait ou non une nette disparité de rythme?

Il est peut-être prématuré de le suggérer et il s’agit peut-être d’une décision judicieuse avec deux pilotes travaillant en tandem, mais cela pourrait également être une situation à surveiller d’ici à Abu Dhabi.