Conclusions du Grand Prix du Portugal 2021

Un trio familier est monté sur le podium à Portimao alors que Sir Lewis Hamilton prolongeait son avance au Championnat du monde sur Max Verstappen.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix du Portugal sans incident mais convaincant dans lequel Mercedes et Red Bull ont époustouflé une fois de plus le reste.

Max doit s’en tenir à la limite

Mercedes et Red Bull se correspondent jab pour jab jusqu’à présent cette saison et à Portimao, ce sont les champions du monde qui ont frappé un coup de comptage dans le combat prévu en 23 rounds pour la suprématie.

Valtteri Bottas et Hamilton ont bloqué la première ligne et dans la course, comme d’habitude, c’est le Britannique qui a maîtrisé son coéquipier en remportant la victoire en carrière n ° 97, le Finlandais étant incapable de proposer beaucoup d’excuses par la suite.

Il reste peu de choix entre Mercedes et Red Bull en termes de rythme et bien que ce grand prix ne durera probablement pas trop longtemps dans la mémoire de quiconque, il a soulevé la question d’un domaine dans lequel Verstappen doit s’améliorer s’il veut se battre correctement. la course au titre cette année.

À trois reprises cette saison, le Néerlandais a estimé que le dépassement des limites de piste était coûteux. Jamais plus, bien sûr, que lorsqu’il a dû rendre l’avance de la course à Hamilton à Bahreïn après avoir été largement écarté lors de l’exécution du mouvement.

Cela a également coûté la pole position du pilote Red Bull au Portugal car son meilleur temps de Q3 a été supprimé, et la même chose s’est produite – bien que dans un virage différent – lorsqu’il tentait de marquer un point pour le meilleur tour de la course.

Ce sont bien sûr de minuscules marges, mais elles ont un grand impact. Si Verstappen avait réussi un mouvement légal à Bahreïn, s’il avait commencé en pole au Portugal, s’il avait réalisé le meilleur tour au lieu de Valtteri Bottas, le classement pourrait être très différent.

Oui, nous connaissons le vieil adage, si ma tante avait un certain quelque chose, elle serait mon oncle, etc.

Mais bien que personne ne l’aime, la question des limites de piste ne disparaît pas, et elle a déjà été beaucoup trop importante cette année.

C’est quelque chose que Max doit maîtriser dès que possible avant que trop de points précieux ne disparaissent.

Alpine commence à remonter la montagne

On a peut-être eu l’impression que c’était spécifique à la piste, mais c’était de loin la meilleure performance d’Alpine de la saison jusqu’à présent.

Et l’homme qui en a le plus profité a été Esteban Ocon, qui a été plus fort que Fernando Alonso tout au long du week-end jusqu’aux derniers tours de la course quand il a failli être rattrapé P7 par son coéquipier vétéran.

Ocon s’était qualifié pour une excellente sixième place, sept places de plus qu’Alonso, et Alpine sera heureuse de repartir avec 10 points qui ont donné à leur bilan de la campagne un look plus respectable.

De plus, le Français, qui a joué le deuxième violon de Daniel Ricciardo l’année dernière, n’est pas remis à sa place par l’ancien double champion du monde jusqu’à présent – même si Alonso est sûr de devenir plus compétitif à mesure qu’il s’habitue correctement à la voiture. .

Ce fut une décision audacieuse de Renault de changer sa hiérarchie de manière si marquée au cours de l’hiver, avec un duo de Davide Brivio et Marcin Budkowski – occupant des zones de responsabilité distinctes – prenant le relais du principal responsable de l’équipe statutaire, Cyril Abiteboul.

Des points d’interrogation ont été soulevés quant à savoir si cette configuration fonctionnerait, mais si Portimao est représentatif des progrès d’Alpine, ils sont sur le chemin du retour – bien qu’apparemment encore éloignés de McLaren et Ferrari, qui semblent les prétendants les plus évidents à la troisième place en le championnat des constructeurs.

Alonso sera certainement inspiré pour sa course à domicile la semaine prochaine, tout comme Ocon, dont le père est espagnol, et le voyage à Barcelone devrait nous en dire plus sur la position d’Alpine.

Kimi est-il de plus en plus erratique?

Les rediffusions montrent que Raikkonen a coupé le dos de son coéquipier Giovinazzi dans la ligne droite principale, provoquant la perte de son aile avant #PortugueseGP 🇵🇹 # F1 pic.twitter.com/XbasxEuGYe – Formule 1 (@ F1) 2 mai 2021

Nous ne voudrions jamais suggérer que Kimi Raikkonen a dépassé sa date de péremption – nous serions ravis de le voir en F1 pour toujours, si c’était possible.

Mais il y a des signes que le Finlandais toujours populaire commence maintenant à ressembler à un pilote qui approche de la fin de la file après un record de 332 départs en Grand Prix.

Bien sûr, une telle notion n’aurait jamais été soulevée lors du Grand Prix du Portugal de l’année dernière. C’est alors que Kimi a gagné 10 places en un peu plus d’un tour sur un circuit glissant, ayant confiance en son Alfa Romeo pour passer un rival après l’autre qui marchait sur la pointe des pieds.

Mais cette fois, au même moment où il avait gravi les échelons du 16 au 6 octobre, il était absent. Une aile avant cassée après avoir coupé l’arrière de la voiture de son coéquipier Antonio Giovinazzi signifiait que tout ce que Raikkonen pouvait faire était de se garer près de la barrière au virage 1, faisant ressortir la voiture de sécurité avec des débris éparpillés à travers les stands.

Par la suite, Kimi a admis que c’était sa faute. Il avait dû changer un réglage sur son volant, se distraire, «et puis je suis juste entré en lui, donc clairement mon erreur».

Kimi a également reconnu avoir commis des erreurs lors des qualifications alors qu’il a couru large sur ses deux tours volants en Q2, le laissant 15e sur la grille.

Chaque conducteur fait des erreurs, bien sûr. À Imola, presque tout le champ l’a fait. Mais il semble que Kimi devienne de plus en plus fréquent ces jours-ci – et à l’âge de 41 ans, on ne peut que s’y attendre.

Max n’aime peut-être pas ça, mais il y a une place pour Portimao

Verstappen faisait référence à la surface de la piste plutôt qu’à la configuration, mais il espère que la F1 ne reviendra pas à Portimao.

Cependant, cela ne devrait pas être un lieu mis de côté indéfiniment lorsque la pandémie de santé s’est suffisamment atténuée pour qu’un calendrier complet soit gravé dans la pierre au début de chaque année.

Il offre beaucoup – ondulations, possibilités de dépassement, conditions variables en raison de sa situation côtière. La plupart des conducteurs semblaient l’apprécier comme une expérience.

Nous ne disons pas qu’un Grand Prix du Portugal devrait être au calendrier chaque année – d’autant plus qu’il y a maintenant plus qu’assez de sites dans le monde qui font la queue pour accueillir une course de Formule 1.

Mais, à cause de cela, un certain degré de rotation pourrait bien être intégré à la programmation à l’avenir, avec peut-être, disons, une demi-douzaine de circuits organisant un grand prix tous les deux ans.

Même si Verstappen ne l’accepterait pas, Portimao semble digne de l’adapter à ce projet de loi.

