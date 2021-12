Conclusions du tout premier Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1 à Djeddah

Lewis Hamilton a gardé la tête froide alors que Max Verstappen montrait des signes d’implosion lors d’un week-end prévisible et dramatique à Djeddah.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix inaugural d’Arabie saoudite qui a fourni un avant-dernier chapitre approprié dans l’histoire de cette saison remarquable.

Le gagnant remporte le tout à Abu Dhabi

Tout d’abord, penchons-nous sur l’aspect le plus important – le destin du Championnat du Monde des Pilotes de cette année.

La saison 2021 avait déjà largement dépassé les frontières du scénariste le plus imaginatif, mais un final qui démarre avec les deux protagonistes à niveau ? Allez!

C’est 369,5 chacun, mais avec Verstappen toujours en tête par neuf victoires à huit. Ce duo est si dominant actuellement qu’il est impossible de voir quelqu’un d’autre gagner à Yas Marina, donc ce sera probablement le dimanche parfait pour l’un d’entre eux – une victoire en course et le titre qui va avec.

La confiance devrait maintenant être extrêmement élevée dans le camp Mercedes pour que Hamilton décroche cette huitième couronne record. Cela commençait à sembler une perspective désespérée après le Mexique, mais trois triomphes consécutifs à Sao Paulo, au Qatar et maintenant en Arabie saoudite signifient que le Britannique doit être le grand favori pour terminer à Abu Dhabi.

Verstappen, Red Bull et Honda, dans le dernier grand prix du fournisseur de moteurs, se souviendront de l’année dernière lorsque le Néerlandais a remporté la victoire dans la course qui a baissé le rideau sur 2020.

Mais avec tellement plus en jeu cette fois – Mercedes avait déjà les deux titres dans le sac il y a 12 mois – il semble extrêmement douteux qu’il y ait une répétition de la facilité avec laquelle cette victoire a été remportée par l’équipe de Christian Horner.

Si quoi que ce soit, vous pouvez imaginer que Hamilton domine complètement, remportant la pole position avec le tour le plus rapide pour se démarquer de Michael Schumacher et de tous les autres concurrents du sport.

Cependant, vous sentez aussi, sur la base des preuves de Djeddah, que quelque chose d’autre peut aussi entrer en jeu…

Max gagnerait à tout prix

… et c’est que Verstappen fera clairement tout ce qui est en son pouvoir pour l’emporter – non seulement par des moyens justes mais aussi par la faute.

C’était la conclusion logique à tirer de l’Arabie saoudite, qu’il y ait ou non une quelconque précision dans l’affirmation de Hamilton selon laquelle il avait été « testé les freins » par son rival.

Il suffisait de regarder la façon dont le prétendant au titre, âgé de 24 ans, refusait de céder un pouce à chaque fois qu’il était aux côtés de Hamilton au virage 1, comme cela avait été le cas lors de leurs autres rencontres rapprochées. cette année à Imola, Barcelone, Silverstone, Monza et Interlagos.

Et vous pouvez parier votre dernier dollar qui ne changera pas à Abu Dhabi si un autre scénario de ce type se présente, surtout avec tout en jeu.

N’oubliez pas que si aucun des deux pilotes ne marque de points lors de la finale, Verstappen serait le champion grâce à ces neuf victoires contre huit.

Hamilton a déclaré cette année que se retirer des collisions potentielles est en fait la décision la plus intelligente et il a réitéré cela après l’Arabie saoudite, en déclarant : « Cela ne me dérange pas toujours d’être celui qui fait ça – je vis juste pour me battre un autre jour.

Il serait sage de poursuivre cette politique à Yas Marina. Même s’il doit céder et se retrouver derrière Verstappen, Mercedes devrait avoir toute confiance dans les performances de la W12 pour que Hamilton soit capable d’exécuter un mouvement de dépassement net le long de la ligne droite.

Verstappen serait-il « fou » – le mot de Hamilton pour le décrire à mi-course en Arabie saoudite – assez pour tenter un coup désespéré comme Ayrton Senna en 1990 ou Schumacher en 1994 et 1997 ?

D’après ce que nous avons vu ce week-end, vous ne le laisseriez pas passer et si les deux finissaient dans le mur, vous sentez qu’il s’en ficherait – à moins que la FIA ne réponde en l’expulsant complètement du championnat.

Mercedes gagne les jeux de l’esprit

C’est la Formule 1. ❤️ pic.twitter.com/lPZHGlDhL3 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 décembre 2021

Une grande partie de ce qui s’est passé dans les moments clés en Arabie saoudite a suggéré que Red Bull et Verstappen craquent sous la pression – implosant même, comme nous l’avons laissé entendre dans le premier paragraphe.

Tout d’abord, il y a eu l’erreur de Max lorsqu’il a heurté le mur alors qu’il était en course pour s’emparer de la pole position. Nous avons réfléchi à ce qui s’est passé pendant la course. Et puis après, après une sorte de diatribe lorsqu’on lui a dit qu’il avait été élu Pilote du jour, il n’avait aucun intérêt à jouer un rôle significatif dans la cérémonie du podium, sortant de la scène à la première occasion.

Pour les neutres, ceux qui voulaient voir Mercedes ne pas faire les choses à leur guise cette année, Red Bull et Verstappen ont été une bouffée d’air frais. Mais cet air commence à devenir nettement moisi.

Vous vous demandez si en dehors de la piste, Max a été un peu trop décontracté – en contraste direct avec son comportement dans le cockpit. Peut-être essayer trop fort dans la voiture et pas assez en dehors.

L’attitude détendue véhiculée dans les interviews, etc. a porté ses fruits pendant la majeure partie de la saison, mais sous le défi renouvelé de Mercedes, le Néerlandais et son équipe ont-ils juste eu du mal à trouver cet équipement supplémentaire métaphorique quand c’était important ?

En revanche, les champions en titre ont mis tous leurs nerfs à rude épreuve pour maximiser leurs performances, ne laissant rien au hasard – et cela semble aboutir à la plus grande récompense.

La corniche a besoin d’être affinée

La Formule 1 reviendra sur le circuit de la corniche de Djeddah au moins une fois, probablement deux fois, et les pilotes ont indiqué qu’il y avait place à amélioration.

Tout le monde s’attendait à ce qu’il y ait des accidents, des voitures de sécurité, des VSC et peut-être un drapeau rouge, mais la nature arrêt-démarrage du grand prix était un peu trop importante et a nui au spectacle.

George Russell, qui s’est écrasé lorsqu’il a été touché par derrière par Nikita Mazepin, était parmi ceux qui ont recommandé des améliorations pour des raisons de sécurité, les virages aveugles sur un circuit ultra-rapide augmentant le facteur de peur exprimé au préalable par de nombreux observateurs.

La F1 sera de retour à Djeddah dès le 27 mars et compte tenu de la rapidité avec laquelle le circuit a été construit en premier lieu, il faut espérer que quelques ajustements pourront être effectués à temps pour faire de l’édition 2022 une affaire plus fluide.