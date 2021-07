Conclusions duel Espagne États-Unis avant les Jeux Olympiques

À quelques occasions, un match amical suscite autant d’intérêt médiatique et d’attention mondiale que celui qu’ils ont joué États-Unis et Espagne à Las Vegas, moins d’une semaine avant le début de sa participation au Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Les deux équipes commencent par la vitole de candidats clairs pour le titre et la rivalité intime qu’elles ont vécue a vu un nouvel épisode dans lequel la énième version de la Dream Team remportée par 83-76, sans accuser les pertes de Booker, Middleton et Holiday, et se racheter de ses deux défaites contre le Nigeria et l’Australie. L’équipe de Sergio Scariolo a concouru avec fierté et a continué à essayer des choses en route vers une médaille qui met fin à un cycle historique. Voici les conclusions tirées du match :

1. Durant et Lillard mettent la magie sur une brillante équipe défensive dirigée par Draymond Green

On parle beaucoup de la puissance offensive des équipes américaines, mais c’est la défense qui fait vraiment la différence. Leur supériorité physique ne se manifeste que lorsqu’ils commencent à grimper des lignes, à mettre les mains et à jouer avec intensité. Le vert est l’élément clé d’un équipement très remarquable mis en place par Popovich, conscient que le succès offensif viendra tôt ou tard, généralement aux mains de Durant et Lillard.

2. Jayson Tatum, sous-évalué et sans trouver sa place

Cela peut être une arme à double tranchant d’avoir convoqué un joueur aussi important de la NBA et de ne pas savoir comment trouver son espace. Le Boston Celtics a une méfiance notable, ne trouve pas sa place sur le terrain en voyant comment Durant occupe son espace habituel et manque de la pertinence offensive dont il fait preuve dans son équipe. S’ils ne résolvent pas ce problème, ce qui est difficile compte tenu de l’ajout de deux autres joueurs de périmètre très offensifs comme Middleton et Booker, le mécontentement de Tatum peut être un problème.

3. Le rebond comme grand argument pour bâtir la gloire de l’équipe espagnole

Les Nord-Américains ont bien défendu le match au poste bas, ce qui a rendu difficile la connexion avec Pau et Marc, en raison de leurs passes décisives et de leurs mains rapides. Mais là où ils ont beaucoup souffert, c’est au rebond, incapable de refermer l’hémorragie menée par Garuba. L’Espagne a fait preuve d’efficacité et d’intelligence, trouvant en cela un argument remarquable pour espérer surprendre qui que ce soit et structurer son jeu, même en cas d’erreur.

4. Scariolo vend la version du loup déguisé en agneau

“L’or est déjà réservé.” Tels étaient les propos de l’entraîneur espagnol à la fin du match, influençant la puissance de l’équipe NBA. “S’ils jouent à leur plein potentiel, personne ne peut contester leur victoire, notre objectif est la médaille.” Il ne manque pas de raison, mais il ne manque pas non plus de quelqu’un qui pense que l’Espagne peut rivaliser face à face avec les Nord-Américains et avoir l’opportunité de les vaincre. Il a joué en compétition sans crocs à Las Vegas et était proche.

5. Juancho Hernangómez sera à Tokyo 2021

Incognito effacé. La blessure du joueur madrilène n’a pas été aussi grave que prévu et il voyagera avec l’équipe aux Jeux olympiques, offrant beaucoup de choses à une équipe dans laquelle il sera important. Sa capacité à changer en défense contre n’importe quel joueur rival, sa puissance au rebond et lors de l’occupation de la peinture, ainsi que son efficacité dans le tir extérieur, font de lui un joueur décisif pour les options de réussite de l’équipe espagnole.