Conclusions d’un spectaculaire Grand Prix d’Abou Dhabi remporté par Max Verstappen

Une folle saison de Formule 1 s’est terminée d’une manière dignement dingue alors que Max Verstappen, bien plus de quatre heures après la chute du drapeau à damier, a finalement été confirmé Champion du Monde.

Voici nos conclusions d’un Grand Prix d’Abou Dhabi bouleversé par la figure improbable de Nicholas Latifi.

Le miracle de Max Yas Marina

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ!!!! C’est juste incroyable. J’ai commencé à courir avec mon père il y a plusieurs années. Nous rêvions de devenir champion du monde et maintenant nous le sommes. (1/3) pic.twitter.com/sQ3WBEjWZ6 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 12 décembre 2021

Cela devait simplement arriver, n’est-ce pas ?

Nous n’aurions pas dû nous attendre à moins, n’est-ce pas ?

Par là, je veux dire le point culminant d’une campagne de F1 qui sera sûrement transformée en film un jour, et nous ne parlons pas ici de « Drive to Survive ».

Au fur et à mesure que les tours s’écoulaient, cela ressemblait à une fin, pas exactement un pétard humide, mais peut-être quelque chose de moins que le thriller qui avait été annoncé par le décideur du titre, à l’exception de cette brève querelle d’ouverture entre les protagonistes du titre.

Nous étions tous prêts pour que Lewis Hamilton prouve sans aucun doute qu’il est le plus grand pilote de tous les temps – indépendamment de ce que dit Sebastian Vettel – en remportant le titre n ° 8 dans un style typiquement emphatique, dépassant Verstappen pour la quatrième course consécutive.

Mais c’était la Formule 1 2021.

Et la Formule 1 2021 ne fait pas « normal », « ordinaire » ou « tout à fait normal ». Au lieu de cela, cela crée du drame, de l’excitation et de la tension, et il n’était pas sur le point de nous refuser l’épreuve de force du dernier tour dont nous avions osé rêver.

Le sport et la vie sont pleins de ces moments de « portes coulissantes », où une décision d’une fraction de seconde ou un coup du sort peut avoir d’énormes conséquences.

Latifi n’avait évidemment pas l’intention de jeter sa Williams dans le mur. Mais cela a été le déclencheur d’environ 15 minutes vraiment incroyables sur la piste, plusieurs heures dans le paddock et potentiellement des semaines dans des bureaux et une salle d’audience qui influenceront toutes la mémoire de cette saison étonnante.

« Cela a évidemment créé une opportunité à la fin, mais ce n’était évidemment pas mon intention », a déclaré le pilote canadien, dont l’accident a fait sortir la voiture de sécurité et a changé toute la direction dans laquelle la course et le championnat allaient.

Nous aborderons le côté procédural ci-dessous. Mais en fin de compte, la Formule 1 a-t-elle le bon champion ?

Le sport est devenu tellement polarisé cette année que peut-être jusqu’à la moitié des fans – ceux du côté d’Hamilton – diraient « non », surtout s’ils soulignaient l’agressivité que Verstappen a utilisée sur la piste contre son rival.

Cependant, objectivement, il est très difficile de prétendre que Verstappen est autre chose qu’un digne vainqueur pour la façon dont il a joué tout au long de l’année. On aurait dit la même chose à propos d’Hamilton s’il s’était imposé.

Un énorme « bravo » à Max. Dès la toute première course à Bahreïn, il a relevé le défi du septuple champion et a montré qu’il était prêt à vivre la gloire pour lui-même.

En fin de compte, il fallait quelque chose d’un miracle. Mais ensuite, ce fut une sorte de saison miraculeuse.

Masi a fait le désordre

De retour à la farce connue sous le nom de Grand Prix de Belgique 2021, j’ai écrit ce qui suit sur la façon dont le dimanche, affecté par la pluie, a été contrôlé :

Malheureusement, ce sentiment a atteint un nouveau niveau à Abu Dhabi avec ce qui semblait simplement être une arrivée artificielle, si cela ne fait pas du scénario un paradoxe.

Quelle que soit la manière dont Michael Masi essaie de présenter la situation, il semble simplement qu’il soit impatient de mettre en place ce dernier tour en tête-à-tête palpitant, plutôt que d’avoir le spectacle décevant d’une saison absorbante se terminant derrière la voiture de sécurité.

Cela semblait juste bizarre que cinq pilotes aient été autorisés à se détacher et pas le reste derrière Verstappen sur la route.

Pas étonnant que Toto Wolff devienne fou à la radio de l’équipe. « Non, Mikey, non, non, Mikey, ce n’était pas bien. » Et pas étonnant que l’Autrichien se soit ensuite caché dans son bureau, ne se faisant clairement pas confiance pour dire ou faire quelque chose qu’il pourrait regretter.

Les chefs d’équipe et les directeurs sportifs harcelant Masi à mi-course est devenu une partie peu édifiante de cette saison et il reste à craindre que l’Australien se laisse trop facilement influencer par la pression qu’il subit. Christian Horner exerçait certainement une partie de cela aussi.

En plus de s’assurer que le livre de règles est étanche, que Masi le suit à la lettre et n’a pas trop de latitude pour appliquer ses propres interprétations, il n’y a peut-être pas d’alternative évidente à court terme.

Les arbitres qualifiés à ce niveau ne poussent pas sur les arbres, comme Martin Brundle l’a suggéré sur Sky F1 après la course. C’est une chose d’appeler la tête de Masi et une autre d’identifier un remplaçant approprié.

Mais bien sûr, en 2022, le directeur de course doit être plus fort dans ses décisions et plus clair sur les raisons pour lesquelles il les prend.

Fin d’une époque…

…un qui a duré 20 ans, à part un couple au milieu, alors que Kimi Raikkonen s’est retiré de la F1 pour la dernière fois.

Soyons honnêtes, Kimi avait vérifié il y a quelque temps, peu de temps après avoir su qu’Alfa Romeo ne serait pas un marqueur régulier de points cette année, et franchement, lui et son coéquipier Antonio Giovinazzi étaient devenus plutôt fades lors des dernières courses.

Ni l’un ni l’autre n’a atteint l’arrivée ici et cette équipe réclame la fraîcheur que Valtteri Bottas et Guanyu Zhou apporteront l’année prochaine.

Ailleurs, il y avait beaucoup de choses à féliciter et vous ne pouvez qu’être impressionné par les progrès que Carlos Sainz a réalisés chez Ferrari.

L’Espagnol a décroché un autre podium et il n’y aura probablement personne de plus stupéfait que Charles Leclerc qu’il se soit retrouvé derrière son coéquipier au classement final, Sainz terminant le plus haut des pilotes non Red Bull et Mercedes.

La course de Sergio Perez s’est terminée de manière mystérieuse et décevante dans les stands, mais il a été qualifié de « légende » par Verstappen pour la façon dont il s’était défendu contre Hamilton.

Un excellent week-end également pour Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, qui ont terminé respectivement quatrième et cinquième lors d’un rare dimanche où ils ont tous deux sensiblement amélioré leur position sur la grille.

Honda en aura été satisfait lors de sa dernière course de F1, mais pas autant que de voir Verstappen sacré champion du monde.

Il est difficile de croire que la saison est terminée, mais c’est une saison qu’aucun fan n’oubliera jamais.

Et 2022, avec de nouvelles réglementations conçues pour rendre les courses encore plus excitantes, approche à grands pas.

Apportez-le déjà.