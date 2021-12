Conclusions d’une saison 2021 dramatique et passionnante de Formule 1

Peu d’adeptes de la Formule 1 ne seraient pas d’accord. La saison 2021 a été l’une des campagnes les plus remarquables des 71 ans d’histoire du sport.

Voici nos conclusions sur l’ensemble des 22 courses qui ont à la fois ravi et polarisé les fans comme rarement auparavant.

Il n’y aura jamais d’autre saison comme 2021

Max Verstappen dit que Lewis Hamilton et lui se sont parfois « détestés » cette saison.https://t.co/37Ex65pz3L #F1 pic.twitter.com/s5trIhPHpA – PlanetF1 (@Planet_F1) 18 décembre 2021

Alors, comment surpassez-vous cela? Nous aimerions penser que c’était possible mais, de manière réaliste, une future saison pourra-t-elle jamais reproduire le drame que nous avons vécu tout au long de mars à décembre?

Sûrement pas. Et quel régal absolu tout cela était à savourer.

Avec le recul, nous dirions qu’environ les trois quarts des 22 grands prix avaient quelque chose pour les identifier comme une classique ou une course qui se démarquait vraiment de l’ordinaire.

La plupart, bien sûr, étaient centrés sur la bataille pour le titre des pilotes incroyablement serrée entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Cela a commencé à Bahreïn alors qu’il n’y avait que 0,745 seconde entre eux au drapeau à damier en faveur de Hamilton après que Verstappen n’ait pas pu tout à fait faire un mouvement légal sur son bâton rival.

Bien sûr, lorsqu’une saison sportive commence de manière aussi excitante, vous espérez toujours qu’elle se poursuivra dans la même veine – mais souvent ce n’est pas le cas, flatteur de tromper.

Pas cette année, cependant. C’était incroyable de voir à quel point cette course à Sakhir a absolument donné le ton pour ce qui nous attendait – des courses ultra-étroites entre les deux meilleurs pilotes dans les deux voitures les plus rapides, et même une bouffée de controverse sur le dépassement des limites de la piste. Bien que, contrairement à d’autres occasions plus tard dans l’année, la conduite à Bahreïn ait été très équitable entre les deux titans.

Nous savons tous ce qui s’est passé à Silverstone et à Monza, bien sûr, alors que chaque course à partir du Grand Prix des États-Unis était dominée par qui finirait par s’imposer entre Verstappen et Hamilton.

La finale d’Abou Dhabi est arrivée avec eux à égalité de points et juste au moment où vous pensiez qu’une saison aussi folle était sur le point de se terminer relativement banale avec Hamilton gagnant confortablement pour décrocher un huitième titre de pilotes, un autre record. a été jeté.

Et compte tenu de tout ce qui s’était passé auparavant, nous n’aurions pas dû nous attendre à moins que ce dernier rebondissement de l’histoire.

Mais 2021 n’était pas que Mercedes contre Red Bull. Alpine et McLaren ont également fait leur chemin, via Esteban Ocon et Daniel Ricciardo respectivement en Hongrie et en Italie, tandis que les « ailiers » Sergio Perez et Valtteri Bottas ont également interrompu à tour de rôle la domination Verstappen-Hamilton.

Et la Belgique alors ? Cela a écrit sa propre histoire en tant que Formule 1, un peu comme Abu Dhabi, ne s’est pas rendu service en tant que spectacle avec un dimanche après-midi ridicule où les pouvoirs en place ont donné l’impression qu’ils inventaient tout au fur et à mesure que la pluie disparaissait. la perspective d’une course réelle.

S’il y avait eu un script pour l’histoire de F1 2021, cependant, il n’aurait pu être imaginé que dans l’imagination la plus vive.

Ils en feront sûrement un jour un film – un film qui montre que la vérité peut vraiment être plus étrange que la fiction.

Il y a de la place pour deux en haut

Verstappen deviendra le champion des pilotes 2021, mais rien ne devrait être retiré à Hamilton et l’abandon de son titre ne devrait pas être considéré comme un tournant pour le Britannique.

Il arrive un moment dans la carrière de tout sportif, aussi dominant soit-il, où sa suprématie commence à décliner. Mais rien dans les performances de Hamilton cette saison n’indique que le moment est venu.

Les appels douteux du directeur de course Michael Masi à Abu Dhabi sont la seule raison pour laquelle Hamilton n’est plus champion, et l’homme Mercedes de 36 ans saura qu’il n’a rien à se reprocher.

Au lieu de cela, il a simplement un rival maintenant qui a atteint son niveau de brillance et possède également plus qu’une pincée d’agressivité sur la bonne voie pour aller avec son rythme brut.

Les nouvelles réglementations en 2022 signifieront une disparité potentielle de performances entre les voitures, mais à moins que George Russell ne fasse quelque chose de spectaculaire très rapidement lors de son passage à Mercedes, vous pouvez vous attendre à ce que Hamilton et Verstappen fassent à nouveau leurs preuves dans une classe au-dessus des autres.

Ferrari est sur le chemin du retour

Ils n’allaient jamais être dans le marasme trop longtemps et après une année 2020 lamentable, Ferrari a commencé à remonter assez rapidement vers les équipes en lice pour le titre.

Des signes positifs sont apparus à différentes étapes de la saison – Charles Leclerc a remporté les pole positions consécutives au début de l’été – et à l’automne, il ne faisait aucun doute que la Scuderia battrait McLaren en P3 dans le championnat des constructeurs grâce à une mise à niveau du moteur qu’ils ont l’espoir les a mis sur la bonne voie pour 2022.

Et s’il n’a rien fait de sensationnel, un retour de quatre podiums pour Carlos Sainz était excellent dès sa première année avec la Scuderia. Compte tenu de la progression de l’Espagnol, c’est peut-être un peu inquiétant pour Charles Leclerc, qui était déjà bien installé dans l’équipe.

Il ne serait pas surprenant de voir Ferrari à tout le moins consolider son statut de « meilleur du reste » lors de la prochaine campagne – et peut-être même entrer dans le mélange avec Mercedes et Red Bull, si les nouveaux règlements ne provoquent pas trop de secousses -en haut.

Quelques one-liners pour finir

La saison ✌🏼2021 officiellement terminée était géniale dès le premier jour. Merci à tous ceux qui se sont impliqués et qui nous ont soutenus !!🙏🏼 Ce bureau va me manquer. pic.twitter.com/K9TlvFSogY — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) 15 décembre 2021

– Pierre Gasly a montré avec ses performances de qualification surtout qu’il a dépassé AlphaTauri et ce n’est sûrement qu’une question de temps avant qu’une plus grande équipe ne vienne l’appeler à nouveau.

– Lando Norris a vu passer sa chance d’une première victoire en Russie, mais vous sentez que cela n’a été que retardé. Malgré l’amélioration de Sainz, Norris ou Russell semblent les plus susceptibles d’être le prochain premier vainqueur de la F1.

– Fernando Alonso l’a toujours. Un grand espoir pour 2022 est qu’Alpine fournisse au double ancien champion du monde une voiture suffisamment compétitive pour se battre pour des podiums réguliers au minimum, et cela l’encouragera à rester en 2023.

– Mais bien que Sebastian Vettel soit de six ans le cadet d’Alonso, les signes pour lui semblent plus inquiétants. L’année 2021 décevante d’Aston Martin ne semble qu’augmenter la probabilité que Seb appelle cela une carrière – et une carrière stellaire – si les choses ne s’améliorent pas aussi rapidement que l’équipe l’espère.