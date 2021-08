Conclusions Enquête ESPN saison NBA 2021/2022

Il reste un peu moins de deux mois avant le début de la NBA saison 2021/2022 Et tandis que les franchises façonnent leurs équipes et établissent des objectifs compétitifs, de nombreuses inconnues surgissent et d’innombrables prédictions que tous les fans font. Rêves, désirs, inquiétudes et illusions convergent dans un compte à rebours dans lequel l’enquête ESPN menée par 10 analystes et dirigeants de la NBA joue toujours un rôle énorme, et qui est généralement représentative du sentiment général des fans, ainsi que de donner des indices sur la façon dont le campagne peut être développée. Nous décomposons une à une toutes les questions qui ont été posées et les résultats qui en ont découlé.

Qui sera le MVP de la saison NBA 2021/22 ?

Giannis Antetokounmpo : 5 voix Kevn Durant : 5 voix

Quels ont été les meilleurs mouvements sur le marché des transferts ?

Kyle Lowry à Miami Heat : 5 voix Jalen Suggs à Orlando Magic : 2 voix Sortie de Russell Westbrook de Washington Wizards : 1 voix Tout fait par Chicago Bulls : 1 voix Patty Mills à Brooklyn Nets : 1 voix

Quels ont été les pires mouvements sur le marché des transferts ?

Signature de DeMar DeRozan par les Chicago Bulls : 3 votes Tout fait par les New Orleans Pelicans : 3 votes Signature de Russell Westbrook par les Los Angeles Lakers : 2 votes Signature de Doug McDermott par les San Antonio Spurs : 1 vote Quitter Jeff Green des Brooklyn Nets : 1 vote

Quels ont été les mouvements les plus surprenants sur le marché des transferts ?

Denis Schröder aux Boston Celtics : 3 votes Kemba Walker aux New York Knicks : 2 votes Tout fait par Portland Trail Blazers : 1 vote Tout fait par Dallas Mavericks : 1 vote Patty Mills à Brooklyn Nets : 1 vote Russell Westbrook à Los Angeles Lakers : 1 vote Renouvellement de Chris Paul avec Phoenix Suns

Qui seront les champions de chaque Conférence et du ring ?

est

Brooklyn Nets : 7 voix Milwaukee Bucks : 2 voix Miami Heat : 1 voix

Ouest

Lakers de Los Angeles : 5 voix

Golden State Warriors : 2 voix

Utah Jazz : 2 voix

Denver Nuggets : 1 voix

Finales NBA

Brooklyn Nets : 6 voix Los Angeles Lakers : 2 voix Milwaukee Bucks : 1 voix Miami Heat : 1 voix