Concor Rating – Acheter : Déclencheur de réévaluation de la clé de résolution LLF

Nous améliorons notre BPA FY23E de 19% et conservons Buy avec un PT révisé de Rs 850 (à partir de Rs 700).

Nous pensons que la résolution des droits de licence foncière (LLF) est un déclencheur clé de réévaluation pour Concor. L’Ebitda du quatrième trimestre était de 7% en deçà des attentes, aj. pour Rs 5,2-bn LLF vs Rs 11 milliards pris en compte pour FY21. La direction a clairement indiqué que les chemins de fer avaient accepté l’arrangement et que 4,5 milliards de roupies seraient payables au cours de l’exercice 22E. À terme, le terrain sera loué pour 35 ans avec un paiement initial et aucune sortie annuelle. Nous améliorons notre BPA FY23E de 19% et conservons Buy avec un PT révisé de Rs 850 (à partir de Rs 700).

Evier de cuisine au T4 pour privatisation : T4FY21 trimestre one-offs inclus (i) Rs 1,3 milliard de LLF de la période précédente ; (ii) Rs 177 millions de cotisations médicales pour les salariés. L’Ebitda normalisé est de 3,3 milliards de roupies, ce qui profitera à 0,2 milliard de roupies supplémentaires de l’exercice 22e alors que le LLF chute à 4,5 milliards de roupies. L’abandon de 2 terminaux sur 26 et le redimensionnement des terminaux existants réduiront FY22E LLF. L’impact de la hausse de Tughlakabad (TKD) en décembre 2020 ne se reflète pas pleinement, indiquant un mouvement de volume vers les autres terminaux de Concor ou certains rabais accordés.

Rs 75 milliards est la valeur implicite du terrain sur Rs 4,5 milliards LLF (6 %) : Mgmt a indiqué qu’ils finiraient par payer aux chemins de fer 99 % de la valeur du terrain à l’avance en échange d’un bail de 35 ans sans paiement annuel LLF. Cela élimine l’incertitude du changement de politique sur la valeur des terres et l’augmentation annuelle de 7 %. Nos hypothèses pour l’exercice 23e tiennent compte d’un prêt de 45 milliards de roupies, d’une trésorerie de 25 milliards de roupies et de charges à payer internes combinées pour financer la sortie potentielle de 75 milliards de roupies. Le D: E net sera de 0,4x en FY23e et avec les flux de trésorerie opérationnels, le prêt devrait être confortablement remboursé d’ici FY25e-26e.

Le crédit-bail apporte de la certitude mais enlève des économies de coûts : nous supposons que le contrat de crédit-bail est effectif à partir de l’exercice 23e. Nos estimations pour l’exercice 23e ne tiennent compte d’aucune sortie du LLF, d’une sortie d’intérêts de 3,6 milliards de Rs sur les prêts contractés et d’un amortissement supplémentaire de 2,1 milliards de Rs pour le terrain. Notre BPA FY23e augmentera de 20% si Concor paie LLF par rapport à la valeur foncière initiale. Un bail de 35 ans pourrait rendre les soumissionnaires de privatisation plus à l’aise avec leurs hypothèses pour les évaluations de Concor.

Le corridor de fret dédié (DFC) a lié un TCAC de 22 % en volume et un TCAC de 38 % des bénéfices au cours de l’exercice 21-25e pour générer une hausse : Mgmt guidé pour une croissance du volume de 10 à 12 % en glissement annuel au cours de l’exercice 22E, hors impact DFC. La mise en service du DFC dans les ports du Gujarat est reportée à octobre 2021 à partir d’avril 2021. Nous abaissons notre hypothèse de volume pour l’exercice 22e à 18% de croissance en glissement annuel à 4,4 millions d’EVP contre 4,7 auparavant. La mise à niveau nette de l’Ebitda/EPS pour l’exercice 22e est motivée par un LLF de Rs 4,5 milliards par rapport à notre hypothèse de Rs 11 milliards. Le désinvestissement est un atout supplémentaire pour Concor. Notre PT révisé de Rs 850 l’évalue à 20,5x EV/Ebitda FY23e – en ligne avec la moyenne sur 7 ans, reflétant la période où la hausse du DFC était prise en compte.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.