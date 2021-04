Concord acquiert un catalogue de plus de 145000 chansons de musique du centre-ville

Concord a officiellement acquis le catalogue de plus de 145 000 titres de Downtown Music dans le cadre d’un accord qui aurait valu au nord de 300 millions de dollars.

Concord and Downtown, qui a discrètement acheté Good Soldier Songs à Londres et Sheer Music Publishing en Afrique du Sud en mai dernier, a annoncé aujourd’hui cette transaction très médiatisée, via une publication officielle envoyée par courrier électronique à Digital Music News.

Parmi les 145 000 œuvres couvertes par le rachat figurent des titres d’Aretha Franklin, Maroon 5, Jay-Z, Rage Against the Machine et Stevie Wonder. Le centre-ville, âgé de 14 ans, «gérera la collecte mondiale des redevances pour les droits d’auteur inclus dans la vente jusqu’à la fin de 2021».

De plus, Concord – qui a finalisé «une joint-venture exclusive à long terme» avec le chanteur des Black Keys Dan Auerbach et son label Easy Eye Sound en février – dispose désormais d’un catalogue de plus de 600 000 œuvres.

Downtown, pour sa part, «gère plus de 23 millions d’actifs musicaux pour le compte de plus d’un million de créateurs et de 2 500 entreprises clientes à travers le monde», selon le communiqué. Partant de là, Downtown, basé à New York, a décidé de tirer profit des avoirs en propriété intellectuelle musicale à la suite d’un «examen stratégique de ses intérêts commerciaux au quatrième trimestre 2020».

Le propriétaire de CD Baby a également l’intention d’investir la tranche de 300 millions de dollars – le communiqué ne précise pas la valeur précise de la transaction, il convient de le mentionner – dans les services de musique du centre-ville nouvellement créés, dans le cadre d’un effort plus large visant à se concentrer «exclusivement sur le secteur des services de musique à croissance rapide pour soutenir la croissance extraordinaire de l’économie de la musique indépendante.

Downtown a révélé le déploiement de Downtown Music Services – qui a combiné les opérations d’édition de la société «avec les capacités de distribution et de marketing de DashGo» – dans une version séparée. Mike Smith dirigera cette nouvelle unité commerciale, avec le fondateur et président de DashGo Ben Patterson en tant que COO. Au total, Downtown s’attend à ce que ses entreprises de services de musique génèrent un montant impressionnant de 600 millions de dollars tout au long de 2021.

Abordant l’accord de Concord dans un communiqué, le fondateur et PDG de Downtown Justin Kalifowitz a déclaré: «Concord est une excellente maison pour ce catalogue extraordinaire que nous avons eu le privilège unique de construire au cours des 14 dernières années. Non seulement Concord reconnaît la valeur de ces œuvres, mais cette transaction démontre en outre la véritable force du secteur de la musique indépendante moderne.

2020 a apporté toutes sortes de ventes par catalogue – y compris des transactions de plusieurs millions de dollars impliquant des créateurs tels que The Killers, Stevie Nicks et Chrissie Hynde, pour n’en nommer que quelques-uns – et le premier tiers de 2021 a également permis de réaliser un certain nombre de transactions musicales-IP remarquables.

À la suite du succès de «Dreams» suscité par TikTok, Mick Fleetwood a vendu en janvier son catalogue de plus de 300 titres enregistrés à BMG, qui a par la suite annoncé qu’il collaborerait avec KKR sur de futurs investissements dans la propriété intellectuelle dans le domaine de la musique. Linda Ronstadt et David Crosby ont vendu leurs propres catalogues à Iconic Artists Group d’Irving Azoff le mois dernier, et Sony Music Publishing a acquis l’intégralité du catalogue de Paul Simon.