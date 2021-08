Concordium conclut un accord avec Swvl pour mettre à niveau ses systèmes de transport en commun avec Blockchain Tech ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





La blockchain Concordium et la plate-forme de transport en commun Swvl, Inc. ont annoncé aujourd’hui un partenariat pour développer des systèmes de transport en commun révolutionnaires de nouvelle génération utilisant la technologie blockchain.

Basée à Dubaï, Swvl est une startup technologique mondiale qui fournit un transport semi-privé à ceux qui ne peuvent pas se permettre des moyens entièrement privés. Outre la rentabilité, l’entreprise augmente l’accessibilité, la sécurité et le respect de l’environnement des déplacements. Grâce à une application conviviale, les utilisateurs réservent des courses avec différentes options de paiement. Les camionnettes et bus privés haut de gamme de Swvl fonctionnent selon des horaires, des itinéraires, des gares et des prix fixes et semi-fixes.

Récemment, la société a conclu un accord pour devenir publique par le biais d’une fusion avec la société de chèques en blanc Queen’s Gambit Growth Capital.

Concordium intervient désormais pour résoudre les problèmes logistiques sophistiqués des transports en commun et faire avancer simultanément les objectifs de Swvl en matière de mobilité intelligente et verte. Plus précisément, Concordium fournira des tendances plus rapides et précises dans les besoins de voyage des clients. Ces données seront utiles à Swvl lors de la modification des itinéraires de voyage pour rendre les voyages plus rapides et moins chers.

De plus, la technologie blockchain permettra la création de relations interactives vendeur-client. Une partie de cela est la surveillance des conducteurs et le suivi des performances en plus de l’efficacité du service et de la maintenance de la qualité. L’efficacité des conducteurs en particulier peut être liée à leurs performances, les incitant ainsi à fournir des services de haute qualité. Tout cela rendra les voyages Swvl plus sûrs et plus fiables.

Publicité





Au sujet du développement, Lone Fonss Schroder, PDG de Concordium, a déclaré qu’il existe des obstacles importants dans les systèmes de transport en commun qui rendent les déplacements quotidiens fastidieux. « La combinaison de la technologie blockchain différenciée de Concordium avec la plate-forme de mobilité de pointe de Swvl offre une expérience de navettage transparente qui changera les transports en commun à l’échelle mondiale. »

Mostafa Kandil, fondateur et PDG de Swvl, a également déclaré que le partenariat avec Concordium placerait Swvl au cœur des futurs systèmes de transport en commun. « Notre partenariat avec Concordium améliorera les capacités en temps réel de nos offres. Nous serons encore mieux placés pour capitaliser sur l’évolution rapide des demandes des clients, ce qui se traduira par des expériences de navettage plus rapides et plus flexibles. »

Surtout, Concordium est une blockchain publique et durable de preuve de participation. Il possède une couche d’identité unique au niveau du protocole, qui garantit la conformité réglementaire en termes d’identité du client sans compromettre la confidentialité de l’utilisateur.

Swvl, d’autre part, fournit ses services dans 10 mégapoles à travers l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. Sa fusion avec Queen’s Gambit au quatrième trimestre de 2021 en fera la première licorne de 1,5 milliard de dollars et plus du Moyen-Orient à s’inscrire sur le NASDAQ et la seule société de transport en commun soutenue par la technologie à être cotée sur une bourse. Avec la conclusion de l’accord, Swvl devrait s’étendre à 20 pays sur les cinq continents d’ici 2025.