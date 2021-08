Concordium et Swvl annoncent un partenariat pour des systèmes de transport en commun basés sur la blockchain ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Zug, Switzerland, 11th August 2021]

Concordium, une entreprise leader dans le domaine des technologies de la blockchain, et Swvl, Inc. (« Swvl »), un fournisseur de solutions de transport en commun et de mobilité partagée basé à Dubaï, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique pour, pour la première fois, utiliser les technologies de la blockchain pour développer des systèmes de transport en commun de nouvelle génération.

Swvl est une start-up technologique mondiale basée à Dubaï, avec une valeur nette implicite et entièrement diluée d’environ 1,5 milliard de dollars, offrant une alternative semi-privée aux transports publics pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre ou accéder à des options privées. Le 28 juillet 2021, Swvl a annoncé la conclusion d’un accord définitif pour un regroupement d’entreprises avec Queen’s Gambit Growth Capital (« Queen’s Gambit ») (NASDAQ : GMBT), la première société d’acquisition à vocation spécifique dirigée par des femmes.

Swvl rend la mobilité plus sûre, plus efficace et plus respectueuse de l’environnement tout en s’assurant qu’elle est accessible et abordable pour tous. Les clients réservent des trajets sur une application facile à utiliser avec des options de paiement variées et accèdent à des bus et camionnettes privés de haute qualité qui fonctionnent selon des itinéraires, des gares, des horaires et des prix fixes et semi-fixes.

Concordium fournira une plate-forme technologique basée sur la blockchain qui vise à améliorer l’expérience de voyage en transports en commun pour les clients de Swvl. La plate-forme est destinée à aider à résoudre les défis logistiques très complexes inhérents aux transports en commun tout en faisant progresser les efforts de Swvl en matière de décarbonisation et de mobilité verte et intelligente.

La plate-forme de Concordium vise, entre autres, à offrir ces avantages clés :

– Les flux et reflux naturels des besoins de voyage des clients peuvent être tracés plus rapidement et avec plus de précision, et intégrés dans les itinéraires de voyage en évolution grâce aux capacités de routage dynamique de Swvl, rendant les voyages plus rapides et moins chers.

– La technologie permet la création de relations interactives entre Swvl et ses clients avec une surveillance améliorée des conducteurs et un suivi des performances, ainsi qu’une efficacité et une qualité de service accrues – rendant les déplacements avec Swvl encore plus sûrs et plus fiables.

– La rémunération des conducteurs peut également être mieux liée aux performances, incitant les conducteurs à fournir le meilleur service possible.

Lone Fonss Schroder, directeur général de Concordium, a déclaré : « Les systèmes de transport en commun sont intrinsèquement défectueux, avec des inefficacités qui créent des obstacles importants et rendent les déplacements quotidiens difficiles. La combinaison de la technologie blockchain différenciée de Concordium avec la plate-forme de mobilité de pointe de Swvl offre une expérience de navettage transparente qui changera les transports en commun à l’échelle mondiale.

Mostafa Kandil, fondateur et PDG de Swvl, a déclaré : « Swvl s’est fixé pour objectif de créer le système de transport en commun du futur, pour les villes du futur. Notre partenariat avec Concordium améliorera les capacités en temps réel de nos offres. Nous serons encore mieux placés pour capitaliser sur l’évolution rapide des demandes des clients, ce qui se traduira par des expériences de navettage plus rapides et plus flexibles. »

À propos de Concordium

Concordium est une blockchain de preuve de participation publique et durable avec une couche d’identité unique au niveau du protocole. Concordium se distingue des autres participants en offrant des garanties de transparence et de réglementation inédites sans compromettre la confidentialité en introduisant une gestion intégrée des identités au niveau du protocole et des preuves à connaissance nulle, qui sont utilisées pour remplacer l’anonymat par une confidentialité parfaite.

À propos de Swvl

Swvl a construit un système de transport en commun parallèle offrant des transports interurbains, intraurbains, B2B et B2G dans 10 mégapoles à travers l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. Après la clôture de son regroupement d’entreprises avec Queen’s Gambit, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre civil de 2021, Swvl deviendra la première licorne d’un milliard de dollars et plus du Moyen-Orient à être cotée au Nasdaq et la seule société de solutions de transport en commun technologiques. à lister sur n’importe quel échange.

La transaction devrait accélérer sa stratégie de croissance à long terme et son expansion dans 20 pays sur les cinq continents d’ici 2025.

