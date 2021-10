Concourir en F1 ne serait «pas de problème» pour Colton Herta, déclare Pato O’Ward

Patricio O’Ward pense que son collègue d’IndyCar, Colton Herta, « ferait très bien » en Formule 1, s’il rejoignait la grille l’année prochaine.

Herta a émergé comme un nom de choc pour entrer dans le giron pour prendre le siège final d’Alfa Romeo la saison prochaine, ses liens avec Andretti Autosport devenant potentiellement un facteur dans la proposition de rachat du groupe Sauber par Andretti, qui comprend l’opération F1 d’Alfa Romeo.

Mario Andretti lui-même a admis qu’il y avait « des actions en cours » concernant un transfert potentiel vers Alfa, si l’équipe Andretti Autosport, détenue par son fils Michael, prenait en charge l’équipe basée à Hinwil.

O’Ward a récemment parlé de son désir de trouver un siège en Formule 1 à l’avenir grâce à ses liens avec McLaren, mais le Mexicain pense que son rival actuel d’IndyCar a tous les bons ingrédients pour pouvoir passer à l’action.

« C’est un individu très talentueux, très rapide, et je pense qu’il n’aura aucun problème », a déclaré O’Ward à Motorsport.com.

«Évidemment, ce n’est pas comme s’il allait entrer et briser tout le monde. Mais je pense qu’en tant que pilote, il a tout pour réussir. Et je pense qu’il le sera.

« Peut-être pas depuis la première course. Mais le gars se synchronisera avec. Il va se battre là-haut, si on lui donne la bonne voiture.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit. Ce n’est pas que ça va être un combat, mais tout a son chemin d’apprentissage.

« Mais étant donné le bon moment, il ira très bien. »

Herta, 21 ans, est le fils de l’ancien champion d’IndyCar Bryan, et a gravi les échelons juniors en F4 et F3 en Europe avant de retourner aux États-Unis pour participer à Indy Lights en 2017.

Il a terminé cinquième au classement général IndyCar de cette saison, après avoir remporté trois courses – dont les deux dernières manches de la saison – et semble avoir de plus en plus de chances de rejoindre la grille de Formule 1, malgré avoir signé un contrat à long terme avec Andretti. en IndyCar plus tôt dans l’année.

L’ancienne pilote de NASCAR et d’IndyCar, Danica Patrick, a également parlé de son désir de voir Herta trouver une place en Formule 1, étant donné à quel point cela rehausserait le profil du sport aux États-Unis, ainsi qu’à quel point il serait intriguant de le voir se mesurer à la récolte actuelle. de conducteurs.