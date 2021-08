Concours aux Dallas Mavericks pour la signature de Lauri Markkanen

in

Il y a quelques jours, il a été confirmé que l’une des signatures que les Dallas Mavericks recherchaient pour la saison prochaine est celle de Lauri Markkanen. Le centre des Chicago Bulls pourrait partir grâce à un transfert vers une nouvelle destination qui lui donne une plus grande responsabilité et une nouvelle vie à son jeu.

Mais, malgré le fait que l’une des possibilités envisagées soit que le Finlandais finisse comme l’un des principaux coéquipiers de Luka Doncic, d’autres équipes parient également sur l’arrivée du centre européen. Sans aller plus loin, on parle de Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Boston Celtics et Minnesota Timberwolves. Où finira Skillful 4 ?