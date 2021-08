concours avec 65 000 $ en prix ⋆ Crypto nouveaux médias

Les gagnants du premier tour du concours OVR ont été tirés à l’aide de la fonction aléatoire vérifiable (VRF) de Chainlink.

La plateforme OVR, après avoir annoncé son intégration avec Chainlink le 10 juin, a organisé deux concours principaux, une chasse au trésor virtuelle et une pour les acheteurs d’OVRLands.

OVR a décidé de s’associer à Chainlink VRF pour déterminer à la fois le gagnant du tirage final de 15 000 $ en jetons OVR réservés aux chasseurs de trésors et pour participer au tirage au sort plus important de 50 000 $ pour les acheteurs d’OVRLand.

Le processus d’extraction est réalisé à l’aide d’un algorithme public, déterministe et fiable.

Fin juin, les entreprises expliquaient dans un communiqué les règles détaillées de distribution des prix, le déroulement des concours et les différentes étapes.

Une fois connecté au compte OVR, tout utilisateur peut participer à la chasse au trésor via l’application smartphone ; cela commencera l’expérience AR (réalité augmentée) dans le monde OVR, qui est divisé en hexagones appelés OVRlands.

La chasse au trésor se déroulera en trois phases et tous les chasseurs de trésors pourront gagner des jetons OVR d’une valeur de 5 000 $ à chaque tour : le premier a commencé le 22 juin, le troisième se terminera le 31 octobre. A la fin de chaque manche, une liste de tous les OVRLands où des trésors ont été découverts par les participants sera créée et rendue publique. Enfin, OVR générera publiquement un nombre aléatoire vérifiable à l’aide du VRF de Chainlink pour sélectionner le gagnant dans la liste.

De plus, tous les OVRLands acquis sur le marché principal, lors de la date de début du concours et au cours des 5 tours suivants, donnent aux utilisateurs la possibilité de participer au tirage pour gagner un prix équivalent à 10 000 $ payé en OVR.

Comme pour la chasse au trésor, une liste de tous les OVRland acquis durant la période sera rendue publique à la fin de chaque manche.

OVR produira à nouveau un nombre aléatoire vérifiable en utilisant la technologie Chainlink pour sélectionner le gagnant dans cette liste. Bien entendu, les prix seront immédiatement disponibles pour que les participants puissent les récupérer ou les dépenser sur la plateforme.

Les deux lauréats du premier tour des deux différents concours ont été tirés au sort le 2 août : sur un total d’environ 18 000 participants chacun, pour le « Concours d’acheteurs de terrains OVR » un utilisateur a été tiré au sort qui avait acheté 121 OVRLands au total, dont plus de la moitié ont été achetés depuis le 22 juin.

Quant au vainqueur du « Concours de chasse au trésor OVR », le coffre au trésor aurait été ouvert à Honglai, Fujian, Chine le 2 juillet.

La plate-forme OVR, alimentée et prise en charge par la blockchain d’Ethereum, est confirmée comme l’incarnation complète des jeux métaverse et NFT. Une communauté open source avec des utilisateurs créant leur propre monde où l’imagination prend vie et tout est possible.