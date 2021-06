Concours Coinbase Dogecoin: Ce qu’il faut savoir sur le cadeau DOGE de 1,2 million de dollars

in

Aujourd’hui, les investisseurs en Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) connaissent un jour vert. Pour la devise mème inspirée de Shiba Inu préférée de tous, Dogecoin (CCC :DOGE-USD), pas tellement. Cependant, toute journée verte est une bonne journée pour les investisseurs en actions COIN, compte tenu de la récente course de Coinbase. On pourrait être curieux quant à la raison principale du déménagement d’aujourd’hui. Peut-être qu’une partie de la réponse est le concours Coinbase Dogecoin récemment lancé.

La plupart des investisseurs savent à quel point Dogecoin est devenu populaire ces derniers temps. Que ce soit en raison des tweets incessants d’Elon Musk, ou simplement de l’élan de cette crypto-monnaie Moonshot, Dogecoin est toujours classé n°6 parmi toutes les crypto-monnaies en capitalisation boursière. C’est vrai, une crypto-monnaie mème sans réelle utilité est évaluée à près de 50 milliards de dollars.

Il y a diverses raisons à cela. Cependant, la plupart des investisseurs savent à quel point le marketing simpliste derrière cette pièce numérique a été accrocheur. Les récents mouvements d’aujourd’hui reflètent un autre coup marketing de Dogecoin et de ses fournisseurs.

Reste à voir si cette manœuvre sera finalement payante pour les investisseurs. Cependant, la nouvelle du tirage au sort Coinbase Dogecoin a certainement fait aboyer la foule DOGE.

Qu’est-ce que le concours Coinbase Dogecoin?

La semaine dernière, Coinbase a annoncé le lancement d’un cadeau Dogecoin. Ce concours est en l’honneur de la récente inscription de Dogecoin sur Coinbase Pro. En effet, c’est une nouvelle en soi. Mais lorsqu’un échange comme Coinbase offre 1,2 million de dollars de prix pour célébrer une telle annonce, les investisseurs en crypto se redressent.

Quel est le piège?

Eh bien, les investisseurs en cryptographie doivent simplement s’inscrire au tirage au sort et acheter ou vendre 100 $ en DOGE sur Coinbase d’ici le 10 juin. C’est tout.

Chaque investisseur crypto obtient une entrée par personne. Un gagnant recevra 300 000 $ en DOGE, 10 gagnants recevront 30 000 $ en DOGE et 6 000 gagnants recevront 100 $ en DOGE.

La simplicité de ce tirage au sort en fait une évidence pour la plupart des investisseurs pour se lancer dans l’action. Pour ceux qui sont optimistes sur DOGE, ajouter une exposition supplémentaire de 100 $ semble être une bonne idée, compte tenu de la récente baisse des prix Dogecoin. Pour ceux qui sont baissiers sur DOGE, vendre pour 100 $ de ce jeton numérique offre toujours une entrée. Il n’y a vraiment aucun inconvénient à entrer, pour ceux que ça intéresse.

Bien sûr, le modèle commercial de Coinbase est basé sur des frais. Plus Coinbase peut générer de volume, plus cette plate-forme peut gagner d’argent. Ceux qui sont à l’origine de ce coup marketing ont sans aucun doute fait le calcul. Cependant, si cela s’avère fructueux, cela pourrait ouvrir la voie à de futurs cadeaux dans le but de raviver l’enthousiasme des investisseurs de détail dans ce secteur.

