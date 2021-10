Concours : CriptoTendencia et XTB récompenseront le meilleur trader d’Amérique latine

Accédez à des prix importants avec CryptoTrend et le courtier XTB. Pour cela, les deux plateformes offrent des récompenses importantes via un concours de trading. Il est à noter qu’il n’est valable que pour les résidents des pays d’Amérique latine.

Participer à ce concours est simple. Pour cela vous devez vous inscrire sur la plateforme XTB, qui est gratuite et très rapide. La deuxième étape consiste à participer et à s’exercer à la phase de formation. Il a commencé le dimanche 17 octobre et se termine le 29 octobre. Enfin, le dimanche 31 vient la vraie compétition.

En cela, celui qui obtient la rentabilité la plus élevée recevra le premier prix de 1 500 $ sur un compte de trading. En outre, quatre autres prix seront décernés aux plus performants. Ce sont : 2ème place : 200$ en BTC. 3ème place : 100$ en BTC. 4ème place : 50$ en BTC et 5ème place : 50$ en BTC.

Quelques points importants du concours CryptoTrend et XTB

Comme déjà souligné, ce concours sponsorisé par CriptoTendencia et XTB, comporte trois phases et est exclusif à l’Amérique latine. Ces étapes sont :

Inscription gratuite Participation à la formation (du 17 au 31 octobre) Événement réel (31 octobre au 5 novembre).

Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera la modalité, il est conseillé de commencer le plus tôt possible dans les première et deuxième phases, qui sont déjà ouvertes. Pour ce faire, le candidat en herbe doit accéder à ce lien et ouvrez votre compte gratuitement et en quelques minutes.

Il est à noter que le jour du concours, le participant doit opérer un compte virtuel de 10 000 dollars. Avec ces montants, vous pouvez investir dans des crypto-monnaies parmi d’autres actifs financiers : devises, matières premières, indices et plus encore.

Outre Bitcoin, vous pouvez investir dans d’autres crypto-monnaies pertinentes : Ethereum, Binance, Cardano, Chainlink, EOS et bien d’autres.

Ce concours CryptoTendencia et XTB devient une formidable opportunité pour les habitants d’Amérique latine de créer les bases de leurs investissements. Ainsi, les deux plateformes s’engagent à créer des opportunités pour les talents de la région.

Pour participer au concours CriptoTendencia et XTB, vous devez vous inscrire sur la plateforme, participer à la période de formation et le 31 octobre sera le jour du début du concours. Source : XTB

À la recherche du meilleur trader de crypto en Amérique latine

La raison de cet événement est de soutenir les gagnants potentiels dans le monde du trading de crypto-monnaie. Ceux-ci doivent démontrer leurs qualités pour fonctionner avec différents types d’actifs, y compris les monnaies numériques.

Pour cette raison, explique Andrés Tejero, PDG de CriptoTendencia, « nous voulons récompenser le meilleur trader de crypto-monnaie d’Amérique latine ».

Si vous êtes un passionné de crypto-monnaie et que vous pensez avoir le potentiel de trader et d’obtenir les meilleurs résultats, c’est peut-être votre moment. CriptoTendencia et XTB sont tous deux disposés à fournir tout le soutien nécessaire dans les phases précédant ce concours.

Pour cette raison, la phase de formation est considérée comme l’une des plus importantes. Dans celui-ci, les participants pourront se familiariser avec la plateforme, en plus de mettre leurs compétences en pratique.

N’oubliez pas, du 17 au 29 octobre, vous pourrez participer à la phase d’entraînement et de pratique. Du 31 octobre au 5 novembre, vous devrez vous mesurer aux autres commerçants d’Amérique latine pour prouver que vous êtes le meilleur.

