Concours de la boutique: Bethesda + Microsoft

C’est officiel. Microsoft a finalisé son achat de Bethesda. Ils ont eu toute une table ronde à ce sujet et tout. (Plus important encore, il a été officiellement approuvé par les régulateurs.) Amusons-nous avec ces deux sociétés désormais agrafées comme une méga-bête hideuse.

Votre défi cette semaine: Mélangez Xbox et Bethesda ensemble.

N’hésitez pas à mélanger n’importe quel personnage Xbox ou franchise Bethesda. Soyez sauvage! Doomguy étreignant l’arbitre? Sûr. Conker lutte contre un extraterrestre de Prey? Fonce! Célébrons tous cette fusion et ne pensons pas à la façon dont les grandes entreprises médiatiques achètent de plus petites entreprises, puis fusionnent ensemble, absorbant lentement tout notre art et notre culture en de grandes forteresses surpuissantes qui limitent la façon dont nous nous engageons et apprécions tous les contenus créés par des milliers d’artistes. , musiciens et designers. YAY, le chef peut combattre un dragon Skyrim!

La semaine prochaine, je choisirai un gagnant et certains de mes favoris!

Veuillez noter que les règles de soumission d’images ont légèrement changé. Nous recherchons maintenant des images de 800 pixels de large!

Comment soumettre – Instructions 1. Créez votre boutique et enregistrez-la sur votre bureau. Les images doivent avoir au moins 800 pixels de large. 2. Allez au bas de ce post 3. Cela fait apparaître une fenêtre de commentaires. Cliquez sur « Choisir un fichier » si vous importez votre « boutique » depuis votre ordinateur. 4. Vous pouvez également télécharger la boutique sur un service d’hébergement d’images gratuit. Je suggère imgur. Collez ensuite l’URL de l’image dans le champ « URL de l’image ». Remarque: il doit s’agir de l’URL de l’image elle-même, et non de la page sur laquelle elle est affichée. Cela signifie que l’URL se termine par .jpg, .gif, .png, peu importe. 5. Ajoutez un commentaire éditorial et appuyez sur Soumettre et votre image se chargera. Si ce n’est pas le cas, téléchargez l’image sur imgur et collez l’URL de l’image en tant que commentaire. Je vais regarder. 6. Les images de grande taille peuvent ne pas être téléchargées correctement, bien que nous ayons vu des .gifs animés de plus de 5 Mo. Si vous rencontrez toujours des difficultés pour télécharger l’image, essayez de conserver sa dimension la plus longue (horizontale ou verticale) sous 1 000 pixels, ou le tout sous 2 Mo.

