Concours de tabagisme Deathloop | Comment obtenir les codes de porte du Pacte de la fumée

Si vous aimez l’odeur d’Updaam le matin, rendez-vous à Concours de tabagisme de Deathloop près de l’appartement de Colt pour un sournois casse-tête code de porte.

C’est l’une de vos premières introductions à la nature multiforme des énigmes de Deathloop et à la façon dont vous pouvez interagir avec la boucle temporelle de différentes manières pour produire des résultats différents.

Vous devrez visiter trois endroits différents sur trois boucles différentes pour collecter tous les Codes de porte Pacte de fumée, et le tout pour un prix assez douteux.

Rappelles toi, Deathloop randomise les codes de porte et autres chiffres entre les joueurs et les playthroughs, donc la solution d’un autre joueur ne fonctionnera probablement pas dans votre jeu – vous devrez suivre toutes les étapes vous-même.

Pour terminer la quête du concours Updaam Smoking, vous visiterez Updaam le matin et l’après-midi, ainsi que Karl’s Bay l’après-midi deux fois – mais avec des résultats différents.

Comment saboter le Smoking Contest dans Deathloop

Vous cherchez probablement la solution au casse-tête du concours de tabagisme après être déjà tombé dessus, mais depuis la fenêtre ouverte de l’appartement de Colt – qui se trouve juste à droite de la bibliothèque et en face de Dorsey Square – faites demi-tour et regardez l’ensemble d’escaliers métalliques.

Il y a une porte ici, ou une fenêtre ouverte à droite, qui mène à une pièce avec une machine de concours de fumer de fortune. Sur un bureau à proximité et autour de la pièce, vous trouverez des notes contextuelles qui vous renseignent sur la situation : l’un des éternalistes prévoit une farce mortelle sur les autres pour essayer de revendiquer la pièce pour eux-mêmes.

Depuis la machine à fumer, suivez les tuyaux le long du sol et vous trouverez une machine connectée avec un bouton et des lumières dessus.

En appuyant sur le bouton, vous changez la pipe à inhaler en toute sécurité et, par conséquent, laquelle des éternalistes survivra au concours.

Le sabotage de la machine affectera lequel des trois codes vous pourrez collecter plus tard, et vous permettra éventuellement d’accéder à la pièce lorsque vous aurez les trois.

Par défaut, la lumière est au milieu, mais vous pouvez également la changer en tuyau rouge en haut ou en tuyau bleu en bas.

Comment obtenir les codes de porte Pact of Smoke

Tout d’abord, laissez la machine à fumer telle qu’elle est, puis retournez à Updaam dans l’après-midi.

Retournez dans la salle de concours de tabagisme et vous y trouverez un nouveau journal audio et des notes de l’auteur de la farce, Cass.

Ceux-ci vous donnent la première pièce du puzzle et vous mettent sur la voie de la résolution du mystère.

Ensuite, retournez à la salle Pact of Smoke à Updaam pendant la matinée.

Cette fois, appuyez sur le bouton jusqu’à ce que la lumière soit à côté du tuyau rouge. Puis quittez le niveau.

Rendez-vous à Karl’s Bay dans l’après-midi et tournez à gauche en sortant des tunnels, en suivant la route qui passe devant la fresque Forever Young et la façade des jardins de la perception.

De l’autre côté, descendez les escaliers en face de vous et regardez par la porte ouverte à droite.

À l’intérieur de ce bâtiment, vous trouverez une note contenant le deuxième code de porte du Pacte de fumée d’un autre éternaliste qui a maintenant survécu au concours de tabagisme.

Quittez le niveau, puis retournez à Updaam dans la matinée.

Cette fois, appuyez sur le bouton jusqu’à ce qu’il soit à côté du tuyau bleu, puis partez.

Encore une fois, faites la queue dans Karl’s Bay dans l’après-midi, mais cette fois, une fois que vous avez dépassé la façade du Jardin de la perception, tournez au coin de la droite.

Allez ensuite au-dessus du toit en face de vous.

Faites demi-tour et vous verrez un bâtiment appelé “Best of Blackreef”. A l’intérieur, dans la lueur du mur de téléviseurs, vous trouverez la note finale et le dernier code de porte Pact of Smoke.

Vous pouvez maintenant retourner à Updaam le matin, l’après-midi ou le soir pour réclamer votre prix, ce qui, à moins que vous ne soyez très, très intéressé par la tradition de Deathloop, pourrait être un peu décevant compte tenu de l’accumulation.

