Concours Eurovision de la chanson 2021: Qui a gagné – WWD

Måneskin est le gagnant du concours Eurovision de la chanson 2021 organisé à Rotterdam, aux Pays-Bas, samedi. Le groupe italien a remporté le prix après une performance pyrotechnique de leur chanson à succès «Zitti e Buoni».

Il s’agit de la troisième victoire de l’Italie mais de la première en plus de trois décennies, après Gigliola Cinquetti et Toto Cutugno, qui ont remporté le concours en 1964 et 1990, respectivement.

“Nous voulons juste dire à toute l’Europe et au monde entier: le rock’n’roll ne meurt jamais!” a déclaré le chanteur Damiano David en recevant le prix.

Avec David, le groupe charismatique comprend la bassiste Victoria De Angelis, le guitariste Thomas Raggi et le batteur Ethan Torchio, qui se connaissent depuis le collège et ont fondé le groupe en 2015.

Avant sa prestation, le groupe a reçu le soutien de nombreuses personnalités italiennes sur les réseaux sociaux, allant de Renzo Rosso à Chiara Ferragni en passant par son mari, le rappeur Fedez. Des stars de la musique locale comme Eros Ramazzotti et Vasco Rossi, ainsi que des artistes qui représentaient autrefois le pays à l’Eurovision – dont Il Volo et Francesca Michielin – ont également souhaité bonne chance au groupe sur Instagram et ont invité leurs abonnés européens à voter pour.

Pour leur performance, Måneskin portait des tenues personnalisées gracieuseté d’Etro. Inspirant un style glam-rock, les tenues ont été confectionnées en cuir laminé avec des motifs entrecroisés contrastés traversant un pantalon évasé, des gilets et un bustier. Des clous en métal bruni ont également ponctué les looks, conçus en tenant compte des lumières et des effets pyrotechniques sur scène.

Dans une interview accordée à WWD vendredi, David a déclaré: «Nous considérons la mode comme une expression de soi et comme un moyen de donner plus de force à son message. Surtout dans la vie de tous les jours, cela aide aussi à trouver sa propre identité et sa place dans le monde, en se sentant à l’aise avec soi-même. [fashion] est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur car donner la bonne esthétique à une chanson renforce son message.

La candidate suisse Gjon’s Tears et la chanteuse française Barbara Pravi se sont classées respectivement deuxième et troisième.

Parmi les autres artistes se produisant devant un public limité de 3 500 personnes (environ 20% de la capacité de l’Ahoy Arena) figuraient James Newman pour le Royaume-Uni; Hooverphonic pour la Belgique; Jeangu Macrooy pour les Pays-Bas; Tix pour la Norvège; Tusse pour la Suède et Manizha pour la Russie, entre autres. La ville néerlandaise devait accueillir la compétition l’année dernière, mais l’événement a été reporté en raison de la pandémie COVID-19, marquant la première annulation en 64 ans.

Pourtant, les organisateurs ont décidé de conserver le thème «Open Up», choisi pour l’édition 2020. «Sentez la liberté de compléter le slogan à votre manière», a déclaré la productrice exécutive de l’émission, Sietse Bakker, en 2019. «Nous avons trouvé qu’il était important de choisir un thème qui reflète l’esprit de notre époque. Avec ce slogan, nous invitons chaleureusement les gens à s’ouvrir aux autres, à des opinions différentes, aux histoires de chacun et, bien sûr, à la musique de l’autre.

