Concours Gadget n°151 – Gadget Magazine

Vous aimez ces gadgets ?

Pour participer à chacun des concours et les obtenir gratuitement il vous suffit de :

Envoyez un e-mail avec vos données à [email protected] mettre dans le sujet le gadget que vous choisissez (un seul email par produit). Devenez un suiveur de notre page sur Facebook (Magazine de gadgets) et sur Twitter (@Gadget Magazine). Restez à l’affût des concours que nous organiserons sur chaque produit. Plus vous interagissez sur nos réseaux sociaux, plus vous avez de chances de participer au concours et de gagner.

Faites confiance à Nado

Compact et fin, il est parfait pour s’associer à un PC, Mac, tablette, smartphone, TV… Emportez-le toujours dans votre sac à dos ! Ses touches sont de type ciseaux et treize d’entre elles sont dédiées au multimédia (iPhone / iPad). Le tout avec une finition luxueuse.

www.trust.com

Ou participez via Facebook : https://concurso.app.do/concurso-revista-gadget-n-151-trust-nado

HyperX Pulsefire Hâte

Cette souris de jeu présente un motif en nid d’abeille pour une ventilation facile et ne pèse que 59 grammes. Ses micro-clés TTC Golden offrent une grande précision et résistance : 60 millions de clics. Avec éléments en PTFE pour optimiser le glissement.

www.hyperxgaming.com

Ou participez via Facebook : https://concurso.app.do/concurso-revista-gadget-n-151-hyperx-pulsefire-haste