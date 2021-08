Concours Gadget n°152 – Gadget Magazine

Vous aimez ces gadgets ?

Pour participer à chacun des concours et les obtenir gratuitement il vous suffit de :

Envoyez un e-mail avec vos données à [email protected] mettre dans le sujet le gadget que vous choisissez (un seul email par produit). Devenez un suiveur de notre page sur Facebook (Magazine de gadgets) et sur Twitter (@Gadget Magazine). Restez à l’affût des concours que nous organiserons sur chaque produit. Plus vous interagissez sur nos réseaux sociaux, plus vous avez de chances de participer au concours et de gagner.

AUKEY LS02

Sur son écran 1,4”, il affiche les données de suivi que vous effectuez de toutes les activités physiques en général et de douze sports en particulier. Il surveille également le sommeil, accrédite IP68 et atteint jusqu’à 20 jours d’autonomie. Disponible en bleu et noir, comme celui que nous tirons au sort.

www.aukey.com

Ou participez via Facebook : https://concurso.app.do/concurso-revista-gadget-n-152-aukey-ls02

AUKEY EP-N7

Véritable casque sans fil complet avec technologie d’annulation active hybride (ANC, jusqu’à 35 dB) et quatre microphones. Ils disposent également du mode Transparence afin que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans votre environnement. Ils accréditent IPX5.

www.aukey.com

Ou participez via Facebook : https://concurso.app.do/concurso-revista-gadget-n-152-aukey-ep-n7