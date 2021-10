Concours Gadget n°154 – Gadget Magazine

Vous aimez ces gadgets ?

Pour participer à chacun des concours et les obtenir gratuitement il vous suffit de :

Envoyez un e-mail avec vos données à [email protected] mettre dans le sujet le gadget que vous choisissez (un seul email par produit). Devenez un suiveur de notre page sur Facebook (Magazine de gadgets) et sur Twitter (@Gadget Magazine). Restez à l’affût des concours que nous organiserons sur chaque produit. Plus vous interagissez sur nos réseaux sociaux, plus vous avez de chances de participer au concours et de gagner.

Airneo2 ES1

Avec ce stérilisateur portable, vous pouvez éliminer 99,9% des germes de n’importe quel objet ou surface en quelques secondes. Il fonctionne à la lumière ultraviolette et ne contient pas d’O3.

www.airneo2.com

Ou participez via Facebook : https://concurso.app.do/pg/concurso-revista-gadget-n-154-airneo2-es1

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2

Ne pesant que 4 grammes, ces écouteurs 100% sans fil se connectent à la source sonore via Bluetooth 5.0, pour une grande stabilité et vitesse de transfert. Jusqu’à 12 heures d’autonomie totale.

www.mi.com

Ou participez via Facebook : https://concurso.app.do/pg/concurso-revista-gadget-n-154-xiaomi-mi-true-wireless-earbuds