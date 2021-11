Concours Gadget n°155 – Gadget Magazine

Vous aimez ces gadgets ?

SPC Athéna Fit 2

Il mesure jusqu’à treize métriques (indices de masse corporelle et de graisse, teneur en eau, taux de muscles et de protéines, métabolisme basal…) et est fabriqué avec une couche supérieure de verre ITO pour une plus grande sensibilité. Il prend en charge dix profils et est compatible avec Assistant et Alexa.

www.spc.es

WD Elements SE

Ce périphérique mini SSD offre une vitesse de lecture allant jusqu’à 400 Mo/s et est disponible dans des capacités allant jusqu’à 2 To. De plus, il est super résistant (prend en charge les chutes de 2 mètres et fonctionne toujours) et 100% plug-and-play.

shop.westerndigital.com

