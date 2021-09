concours gratuit pour les créateurs de contenu AR – The Cryptonomist

Dans ces heures, OVR, la plateforme de Réalité Augmentée (RA), lance une nouvelle concours gratuit pour les créateurs de contenu AR, appelé OVR ARwards. En guise de prix, les créateurs pourront gagnez en visibilité et gagnez des lots en tokens OVR pour leur contenu créé.

Afin de participer au concours, les créateurs devront accéder à la plateforme dédiée, inscrivez-vous, acceptez les termes et conditions du concours et accéder à l’espace constructeur privé commencer créer ou télécharger leur projet 3D.

OVR ARwards 2021 : le concours de Réalité Augmentée

Le projet italien OVR, organisateur du concours OVR ARwards 2021, est devenu célèbre dans le monde de la crypto pour sa plateforme OVRland qui bat des records depuis mars 2021 pour la vente de NFT (Non-Fungible Tokens).

Suite au boom d’OVRLand, la communauté des créateurs connaît déjà le mécanisme : acheter un OVRLand NFT et créer des expériences de réalité augmentée dessus.

Le nouveau concours OVR ARwards 2021 permet aux utilisateurs de participer gratuitement (pas besoin d’acheter de NFT) et de laisser le le créateur utilise OVRLand uniquement pour visualiser son modèle 3D téléchargé dans son espace de travail.

Dans la version « brouillon », le modèle 3D peut être modifié ou amélioré, jusqu’à ce qu’il soit envoyé dans sa version finale à l’équipe OVR, qui procédera à l’approbation du contenu du fichier.

Les le contenu sera affiché dans la liste des candidats du concours et recevra sa note. Chaque créateur aura un profil qui montre clairement la liste de ses œuvres (leur affichage). Le nombre d’expériences par créateur pour le concours est d’une seule.

OVR lance un concours pour les créateurs de contenu AR

OVR ARwards : créez des expériences AR, obtenez de la visibilité et gagnez des OVR

Pendant la durée du concours, le projet 3D avec expérience AR créé par le participant sera affiché sur la plate-forme OVR.

Les créateurs auront alors accès à un public intéressé beaucoup plus large et gagner en visibilité. De plus, le concours comprend un votez pour gagner des prix en jetons OVR.

Le jeton ERC-20 OVR est disponible à la négociation sur Uniswap, ZT, Gate.io, BitMart et PancakeSwap et, au moment de la rédaction, vaut exactement 0,70 $.

Les ARwards promettent de récompenser la conception, la créativité et la pertinence thématique des expériences AR des créateurs de contenu.

Système de vote quadratique basé sur la blockchain

Une autre particularité du concours OVR ARwards est son système de vote qui utilise vote quadratique basé sur la blockchain.

Fondamentalement, les électeurs, c’est-à-dire tous les utilisateurs d’OVR, pourront choisir de voter, qu’ils aient ou non des OVR dans leur portefeuille. Cependant, le vote des utilisateurs qui détiennent des jetons OVR dans leur portefeuille aura plus de poids.

Voici comment cela est expliqué directement à partir d’OVR :