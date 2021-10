concours Intel dévoile involontairement le prix de ses cartes graphiques qui rivaliseront avec les RTX 3070 et RTX 3080 | La technologie

Les cartes graphiques Intel arriveront début 2022, et petit à petit nous apprenons plus de détails.

Le marché de cartes graphiques hautes performances a désespérément besoin d’Intel pour entrer en jeu.

Épuisé depuis un an à cause des crypto-monnaies, des spéculateurs et de la crise des semi-conducteurs, il est impossible d’acheter une carte NVIDIA RTX ou AMD RadeonÀ moins que vous ne soyez prêt à payer le double ou le triple de ce qu’il vaut, aux spéculateurs.

La situation pourrait être apaisée dès le 1er février, date présumée de Intelligence a mis en vente ses premières cartes graphiques depuis 20 ans, Intel ARC avec architecture Xe-HPG.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas faire le grand saut vers la nouvelle génération.

Les benchmarks filtrés indiquent que ils auront des performances similaires à celles des RTX milieu/haut de gamme.

Considérant qu’Intel possède ses propres fonderies et fabrique ses propres puces, il pourrait approvisionner le marché en des cartes graphiques puissantes qu’AMD et NVIDIA ne sont pas en mesure d’offrir.

On connaît déjà plus ou moins les performances qu’ils offrent, mais un aspect crucial restait à connaître : le prix.

Intel lui-même nous a donné un indice important, grâce au concours Xe HPG Scavenger Hunt, qu’il a lancé.

C’est un méga défi dans lequel vous devez surmonter une série de tests grâce à un indice. Selon ce que vous êtes en mesure de gagner, vous recevez des points pour accéder aux prix, qui sont très importants.

Intel vous proposen butin de 430 000 $, répartir entre 3000 gagnants. Et c’est précisément grâce au palmarès que nous avons pu connaître le prix de deux de leurs cartes graphiques de jeu.

L’un de ces prix comprend une carte graphique Intel ARC Premium, des produits dérivés et 6 mois de Xbox GamePass. Intel le valorise à 900 $.

Si nous retirons les 60 $ que vaut GamePass et évaluons la marchandise à environ 100 $, la carte Intel ARC Premium, ce qui équivaudrait à un RTX 3080, aura un prix d’environ 750 $.

C’est un prix compétitif aux USA, et au niveau que coûte le RTX 3080 en Europe… s’il était vendu à son prix. À l’heure actuelle, un RTX 3080 sur Amazon coûte le double de sa valeur entre 1 700 et 1 900 euros.

Dans un autre des packs de prix, Intel propose une carte Intel ARC Performance, du merchansiding et 3 mois de Game Pass. Il l’évalue à 700 $.

Encore une fois, si l’on soustrait les 30 $ du Game Pass, environ 100 $ de la marchandise, la carte Intel ARC axé sur les performances, équivalent à un RTX 3070 Ti, cela coûtera environ 550 dollars.

En Europe, il faudrait ajouter la TVA, mais désormais un RTX 3070 Ti coûte 1 050 euros en PcComponentes, soit le double de son prix de vente conseillé. Il n’y a même pas de stock de spéculateurs sur Amazon.

Si Intel atteint ces performances sans faille et maintient les prix au niveau RRP, il peut rapidement gagner du terrain sur ce nouveau marché pour cela.

Les Cartes graphiques de jeu Intel sera entièrement dévoilé dans CES 2022, en janvier, et devrait être mis en vente le 1er février.