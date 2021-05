Concours international Galaxy S20 FE, Garmin Venu 2 et Sony WH-1000XM4!

Il est temps pour le cadeau du dimanche! Chaque mois Trois les lecteurs chanceux d’Android Authority ont la chance de gagner des technologies de pointe. Ce mois-ci, nous offrons un téléphone préféré des fans, une superbe montre intelligente et l’un des meilleurs écouteurs du marché.

Un grand bravo aux gagnants du cadeau Samsung Galaxy S21 Plus, Galaxy Watch 3 et Galaxy Buds Pro du mois dernier, Eric R. des États-Unis, Luis S. du Portugal et Manesh C. du Royaume-Uni.

Ce mois-ci, nous offrons un tout nouveau Samsung Galaxy S20 FE, un Garmin Venu 2 et un casque Sony WH-1000XM4, grâce à la newsletter de l’Android Authority!

Tenez-vous au courant des principales histoires, critiques et fonctionnalités de la semaine en vous inscrivant à la newsletter hebdomadaire Android Authority. Chaque dimanche, vous recevrez une alerte par e-mail avec un résumé des meilleurs contenus de la semaine précédente.

Premier prix: un Samsung Galaxy S20 FE et un t-shirt AA

Crédit: David Imel / Autorité Android

Le “FE” signifie “Fan Edition” et un fan d’Android Authority va en obtenir un gratuitement. C’est notre premier prix ce mois-ci, avec un t-shirt AA.

Dans le Galaxy S20 FE, Samsung a inclus les aspects que les fans veulent le plus tout en laissant de côté les fonctionnalités qui ne préoccupent pas autant la plupart des acheteurs. Les fonctionnalités habituelles du Galaxy S sont toutes ici, y compris un processeur phare, un stockage extensible, une classification IP68, un grand écran AMOLED, une charge sans fil, un PowerShare sans fil et une caméra arrière à triple objectif. Il existe également une tonne de fonctionnalités logicielles pour l’appareil photo, une batterie plus grosse que le Galaxy S20 et des fonctionnalités centrées sur les jeux.

En guise de touche supplémentaire, le Samsung Galaxy S20 FE est proposé dans une multitude de couleurs, dont beaucoup sont nouvelles dans la famille Galaxy S. Nous ferons de notre mieux pour accueillir la couleur de choix du gagnant!

Deuxième prix: un Garmin Venu 2 et un t-shirt AA

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le deuxième prix de ce mois-ci est la technologie la plus récemment publiée dans le cadeau. Le haut de gamme Garmin Venu 2 est un excellent successeur de la première génération, et bien qu’il soit cher par rapport aux normes des montres intelligentes, ce n’est pas quelque chose dont notre gagnant doit s’inquiéter.

La Venu 2 est la montre intelligente la plus accessible de Garmin à ce jour. Il reprend ce qui a fait le succès de l’original et ajoute encore plus d’outils de suivi de la condition physique et de la santé, tels que la randonnée et l’escalade en salle, ainsi qu’une nouvelle fonction d’instantané de santé qui enregistre les données de santé vitales en une seule fois, que vous pouvez ensuite partager avec votre santé fournisseur.

Il arbore un joli design avec un écran AMOLED de 1,3 pouces avec une résolution de 416 x 416. Il dispose également d’une toute nouvelle interface du Venu original, avec des animations amusantes sur l’écran de démarrage et de nouveaux cadrans animés. Le logiciel est également une énorme amélioration par rapport à la dernière génération.

Troisième prix: un casque Sony WH-1000XM4 et un t-shirt AA

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

La troisième place de notre concours n’est pas un prix de consolation – les écouteurs Sony WH-1000XM4 sont parmi les meilleurs du marché. Le modèle noir du casque sera également parfaitement assorti à votre nouveau t-shirt noir Android Authority.

La combinaison de codecs Bluetooth de haute qualité, d’un son exceptionnel, d’une réduction du bruit améliorée, d’une bonne autonomie de la batterie et de fonctionnalités intelligentes telles que la pause automatique et le multipoint Bluetooth fait de ces écouteurs la meilleure option polyvalente pour la plupart des gens. Notre site sœur, SoundGuys, a attribué aux écouteurs une note presque sans précédent de neuf sur dix, et son lectorat a également été impressionné.

Sorti en août, le Sony WH-1000XM4 vous coûterait toujours près de 280 $ pour en acheter un neuf, même avec cette offre Amazon. Consultez notre couverture connexe ci-dessous:

Concours international Galaxy S20 FE, Garmin Venu 2 et Sony WH-1000XM4!

Galerie des gagnants

Félicitations à Mitesh M. d’Inde, qui a posé avec sa toute nouvelle Fitbit Versa 3 qu’il a remportée lors du concours de février.

Termes et conditions

