Concours international Samsung Galaxy S21 Plus, Watch 3 et Buds Pro!

Il est temps pour le cadeau du dimanche! C’est un autre spécial Samsung ce mois-ci, avec Trois chanceux lecteurs de l’Autorité Android ayant la chance de gagner des appareils Galaxy.

Un grand bravo aux gagnants du concours international OnePlus 9, OnePlus Nord N10 et OnePlus Watch du mois dernier, Von T. du Canada, Sunny K. du Canada et Lisa G. des États-Unis.

Ce mois-ci, nous offrons un tout nouveau Samsung Galaxy S21 Plus, une Galaxy Watch 3 et une paire d’écouteurs Galaxy Buds Pro, présenté par la newsletter Daily Authority!

le Bulletin de l’Autorité Quotidienne est un briefing quotidien visant à vous apporter les meilleures nouvelles technologiques et des liens vers ce qui se passe sur le Web. Peu importe que ce soit du Wall Street Journal ou des profondeurs d’un fil Twitter de 41 tweets – nous le trouverons et vous dirons ce que cela signifie.

Le courrier électronique quotidien arrive tous les jours vers 7 h HE tous les jours, et nous nous engageons à nous assurer qu’il divertit avec un bref aperçu, honnête, faisant autorité et jamais trop sérieux des nouvelles technologiques du jour via notre rédacteur en chef, Tristan Rayner.

Premier prix: un Samsung Galaxy S21 Plus et un t-shirt AA

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S21 Plus est notre premier prix ce mois-ci, et c’est un téléphone qui vaut la peine d’être gagné.

Le Qualcomm Snapdragon 888 ou le Samsung Exynos 2100 alimente ce produit phare, selon l’endroit où vous vivez dans le monde. Mais quoi que vous obteniez, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne rapide UFS3.1, vous ne manquerez pas de performances.

L’écran de 6,7 pouces du Galaxy S21 Plus est excellent, et pas seulement en termes de qualité. Avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, une prise en charge du contenu HDR10 + et une technologie AMOLED brillante, les prouesses d’affichage de Samsung sont plus impressionnantes que jamais.

Deuxième prix: une Samsung Galaxy Watch 3 et un t-shirt AA

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le deuxième prix de ce mois-ci est idéal si vous cherchez à vous remettre dans votre foulée de remise en forme pour l’été. La Samsung Galaxy Watch 3 est l’une des montres intelligentes les plus complètes du marché, mais elle est loin d’être la moins chère. Si vous avez la chance de gagner le cadeau, ce ne sera pas un problème.

Le matériel et le logiciel de la Watch 3 sont meilleurs que jamais, bien que Samsung ait encore du travail à faire avec la précision du suivi de la condition physique. Cela dit, les métriques de course avancées peuvent être très utiles et le suivi du sommeil offre des informations utiles.

Troisième prix: Samsung Galaxy Buds Pro et un t-shirt AA

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

Pas vraiment un prix de consolation, le troisième gagnant de ce mois-ci reçoit l’élégant Galaxy Buds Pro.

Chaque écouteur Samsung Galaxy Buds Pro contient un système à trois microphones avec réduction du bruit du vent, vous devriez donc pouvoir prendre des appels téléphoniques à l’extérieur. Un tweeter de 6,5 mm et un woofer de 11 mm s’adaptent à l’intérieur de chaque boîtier, et le système à double haut-parleur facilite des notes claires de graves et d’aigus. Ils fonctionnent via Bluetooth 5.0 et prennent en charge le codec Samsung Scalable, AAC et SBC.

En rapport: Meilleurs vrais écouteurs sans fil (SoundGuys)

Le Galaxy Buds Pro peut durer jusqu’à cinq heures de lecture avec la suppression du bruit activée, et l’étui fournit 13 heures supplémentaires de batterie de réserve. Avec ANC désactivé, les écouteurs durent huit heures, et le boîtier offre alors 20 heures supplémentaires de lecture. Une fois les écouteurs complètement vidés, il vous suffit de les insérer dans l’étui pendant trois minutes pour profiter de 30 minutes de lecture.

Galerie des gagnants

Félicitations à Andriy V. de Pologne, qui a remporté un Samsung Galaxy S20 Plus lors de notre concours d’août. Il a eu la gentillesse de nous envoyer une photo dès que son prix est arrivé, puis a démontré la mise au point douce de la caméra lorsqu’il a reçu son t-shirt Android Authority!

Termes et conditions

Ceci est un cadeau international (sauf lorsque nous ne pouvons pas expédier dans votre pays) .Nous pouvons expédier des prix dans toutes les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie. Si vous habitez dans une autre région, en fonction de votre lieu de résidence, nous pouvons vous contacter pour vous proposer un prix alternatif de valeur égale ou similaire au smartphone proposé dans le cadeau.Nous ne sommes pas responsables des envois perdus.Nous ne sommes pas responsables de votre cadeau. dysfonctionnements du prix.Vous devez avoir l’âge de la majorité dans votre pays de résidence.Nous ne sommes pas responsables des droits ou frais d’importation que vous pourriez encourir.Seulement une ensemble d’entrées par personne; veuillez ne pas saisir plusieurs adresses e-mail. Nous vérifierons tous les gagnants et si nous détectons plusieurs adresses e-mail de la même personne, vous ne serez pas éligible pour gagner.Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à ce concours.Ce concours est géré par Android Authority.Le prix sera expédié lorsqu’il est disponible à l’achat.

