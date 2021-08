Concours IRCTC pour les amoureux du voyage, les vloggers ! Gagnez jusqu’à Rs 1 lakh en participant à ce concours ; des détails

La date limite de candidature pour le public est le 31 août 2021.

Concours IRCTC : Avis aux amateurs de voyages et aux vloggers ! Voici une chance de gagner jusqu’à Rs 1 lakh en espèces. L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) et CoRover proposent un concours passionnant comme jamais auparavant. Tout ce que vous avez à faire est de créer et de télécharger une vidéo. La mission du concours est de créer et de soumettre des vidéos présentant ou expliquant tout lieu touristique indien, les chemins de fer indiens, les trains indiens et les services ou produits de la branche billetterie électronique et restauration du transporteur national tels que IRCTC Ticketing, IRCTC Catering, IRCTC Air, IRCTC Tourism, IRCTC Affiliation, IRCTC Chatbot, etc. La date limite pour le public pour postuler est le 31 août 2021. Voici les catégories de vidéos :

Tourisme IRCTC : forfaits de circuits en train, forfaits de vols (internationaux et nationaux), forfaits de train touristique de luxe, forfaits de train Bharat Darshan, application mobile et site Web IRCTC Tourism, forfaits LTC ainsi que d’autres forfaits connexes sur le portail Web IRCTC Air : réservation de vol via IRCTC, LTC avec IRCTC Air, fonctionnalités de l’application IRCTC Air ainsi que le site Web IRCTC Air, assurance voyage gratuite dans IRCTC Air, offres dans IRCTC Air, offre FLYat50 IRCTC e-catering: IRCTC e-catering, IRCTC e-catering Website as ainsi que l’application mobile (comme l’introduction, le processus de réservation, le mode de paiement, etc.) portail et ses fonctionnalités, ainsi que l’application et ses fonctionnalités IRCTC Tejas Express : itinéraire et fonctionnalités Lucknow-Delhi et Ahmedabad-MumbaiRéservations du service de bus IRCTCRéservation de la salle de retraite via le site Web de l’IRCTCRéservation de l’IRCTC HotelTrain Charter, Coach C harter et Saloon Charter by IRCTCArtificial Intelligence Chatbot du programme de marketing d’affiliation d’IRCTCIRCTC pour certains produits uniquementConseils de voyage, témoignages et autres

Avis aux amateurs de #voyages & #vloggers. #IRCTC & #CoRover sont là avec un concours passionnant. Créez une vidéo et courez la chance de gagner gros. Se presser! La date limite de soumission de la vidéo est le 31 août 21. #Concours #détails sur https://t.co/fA6pPNR6wm. – IRCTC (@IRCTCofficial) 24 août 2021

Le premier gagnant recevra Rs 1 Lakh, un certificat et un trophée. Le gagnant de la deuxième position se verra attribuer 50 000 Rs, un certificat et un trophée, tandis que le gagnant de la troisième position se verra attribuer 25 000 Rs, un certificat et un trophée. Reste que tous les gagnants de ce concours recevront une Carte Cadeau d’une valeur de Rs 500 ainsi qu’un certificat. Au total, près de 300 gagnants seront sélectionnés et il y aura des gagnants de chaque État et territoire de l’Union, en fonction de la qualité de la vidéo. Les vidéos sélectionnées seraient téléchargées sur les chaînes officielles IRCTC et/ou Maharaja.

