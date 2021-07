Concours MacRumors : gagnez des AirPods personnalisés sur le thème de MacRumors à partir de solutions de finition électroniques

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Electronic Finishing Solutions pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un ensemble d’AirPod personnalisés avec le logo MacRumors.



Electronic Finishing Solutions est une entreprise qui personnalise les AirPod, les haut-parleurs, les écouteurs, les écouteurs et d’autres appareils avec des logos personnalisés.

Les ‌AirPod‌ personnalisés peuvent être commandés en quantités allant d’un seul ensemble à plus de 100, et peuvent être personnalisés avec n’importe quel logo. Le prix commence à 249,99 $, soit 100 $ de plus que les ‌AirPod‌ standard, mais il tombe à 189,99 $ lorsque de plus grandes quantités sont achetées.



Les produits personnalisés d’Electronic Finishing Solutions sont des cadeaux d’entreprise idéaux pour les employés ou pour quiconque souhaite offrir à ses amis ou à sa famille un casque d’écoute personnalisé. La société est en mesure de tout personnaliser, des haut-parleurs Sonos aux écouteurs Bose, il existe donc une gamme d’options.

Les services de personnalisation sont tout compris et Electronic Finishing Solutions travaille avec les clients pour obtenir le look parfait pour un produit personnalisé, la production commençant après l’approbation d’une épreuve par le client. Les commandes sont expédiées en 5 à 10 jours ouvrables, mais une expédition plus rapide est disponible et il existe même un service d’exécution directe.



