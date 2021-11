Concours MacRumors : gagnez un adaptateur d’affichage Luna qui transforme un iPad ou un Mac en un deuxième écran

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Astropad pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un adaptateur d’affichage Luna qui peut transformer un Mac ou un iPad supplémentaire en un écran secondaire pour un Mac principal ou même un PC Windows.



Au prix de 130 $, l’adaptateur d’affichage Luna est conçu pour se brancher sur un Mac ou un PC à l’aide d’un port USB-C sur des machines plus récentes, d’un Mini DisplayPort (anciens Mac) ou d’un port HDMI (PC), et lorsqu’il est associé au Luna Logiciel d’affichage, un Mac ou PC principal peut être connecté à un iPad‌ ou un autre Mac en utilisant le WiFi.



Avec cette configuration, vous pouvez tirer parti d’un matériel plus ancien ou ajouter un écran supplémentaire à votre flux de travail sans avoir à dépenser de l’argent sur un autre appareil. C’est particulièrement utile pour ceux qui ont des configurations de travail à domicile de fortune qui pourraient utiliser un appareil supplémentaire.



L’affichage Luna étend l’affichage d’un Mac ou d’un PC à un Mac ou ‌iPad‌ secondaire. Il existe un mode iPad‌ vers Mac, un mode ‌iPad‌ vers PC, un mode Mac vers Mac et un mode PC vers Mac. Pour la version USB-C du Luna Display, il peut être utilisé de manière interchangeable entre Mac et PC grâce à une mise à jour logicielle sortie plus tôt cette année.



Pour ceux qui ont un Mac mini ou un Mac Pro, Luna Display dispose d’un mode « sans tête » qui permet d’utiliser un autre Mac ou iPad‌ comme écran principal pour l’une de ces machines sans écran.



Les applications Luna Display sont conçues pour prendre en charge à la fois les PC et les Mac, et la récente mise à jour a également rendu le logiciel plus rapide sur les machines M1, M1 Pro et M1 Max d’Apple. Les Mac et les PC ont les mêmes fonctionnalités lorsqu’ils sont utilisés avec Luna Display, comme le mode Téléprompteur pour un ‌iPad‌ connecté à une machine principale. Astropad travaille également sur la prise en charge de l’affichage 5K, une fonctionnalité qui arrivera d’ici la fin de 2021.



Apple a conçu une fonction Sidecar pour utiliser un iPad‌ comme appareil secondaire pour un Mac, mais c’est beaucoup plus limité que ce que Luna Display peut faire car il ne fonctionne qu’avec un Mac et un iPad‌. Luna Display prend en charge la connectivité Mac à Mac, PC à Mac et PC à iPad en plus de la fonctionnalité Mac à iPad.

Il convient également de noter que Sidecar‌ est limité aux appareils plus récents, tandis que Luna Display est compatible avec les anciens iPad et Mac qui ne prennent pas en charge la fonction ‌Sidecar‌. Luna Display offre également une résolution native complète, qui n’est pas disponible avec la fonction Mac à Mac AirPlay qu’Apple a ajoutée à macOS Monterey, et il se connecte via Ethernet ou Thunderbolt en plus du WiFi pour des vitesses plus rapides.



Luna Display fournit une prise en charge complète du clavier, du trackpad et de la souris sur les deux machines connectées en mode Mac-to-Mac ou PC-to-Mac, ainsi qu’une prise en charge native complète des Macs silicium Apple. Sur le ‌iPad‌, il existe une prise en charge complète des gestes tactiles, Apple Pencil et des claviers.

Le dongle fonctionne avec les Mac 2013 et plus récents exécutant macOS 10.11 El Capitan ou version ultérieure, ainsi qu’avec les iPad exécutant iOS 9.1 ou version ultérieure.

Nous avons cinq des adaptateurs USB-C Luna Display à offrir aux lecteurs MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus, les résidents britanniques âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Toutes les taxes, frais et suppléments fédéraux, étatiques, provinciaux et/ou locaux sont à la charge exclusive du gagnant du prix. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions relatives aux cadeaux, veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Concours d’affichage Luna

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (26 novembre) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 3 décembre. Les gagnants seront choisis au hasard le 3 décembre et seront contactés par e-mail. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant que de nouveaux gagnants ne soient choisis.

Alors que le Luna Display est normalement au prix de 130 $, une remise Black Friday est disponible. Astropad réduit le Luna Display de 30%, abaissant le prix à 91 $, plus la livraison gratuite dans le monde entier est disponible, ce qui en fait un moment idéal pour en acheter un.