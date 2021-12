Concours MacRumors : gagnez un bracelet Apple Watch en cuir de Southern Straps

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à la société d’accessoires Apple Watch Southern Straps pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un bracelet en cuir noir ou marron compatible avec tous les modèles Apple Watch.



Au prix de 129 $, les bracelets en cuir de Southern Straps sont fabriqués à partir de cuir Horween pleine fleur et cousus à la main en Californie. Chaque bande est teinte végétale pour une couleur riche qui développera une patine unique avec l’utilisation au fil du temps.



Chaque bracelet Apple Watch est cousu avec un matériau de cordon ciré durable qui garantit que le bracelet résistera à une utilisation quotidienne pendant des années. Les bracelets en cuir Southern Straps sont garantis deux ans.



Les bracelets en cuir sont disponibles en deux tailles. La plus petite taille est conçue pour fonctionner avec les modèles Apple Watch 39, 40 et 41 mm, tandis que la plus grande taille est compatible avec les modèles Apple Watch 42, 44 et 45 mm.



Selon Southern Straps, les bracelets sont conçus pour s’adapter à presque toutes les tailles de poignet et peuvent accueillir des poignets de 14 à 25 cm de circonférence. Les bracelets peuvent être commandés avec du matériel noir, argent ou or pour correspondre à certaines des finitions Apple Watch.



Pour les personnes intéressées, Southern Straps propose également une gamme de bracelets Apple Watch en nylon abordables et de haute qualité, disponibles en plusieurs motifs et couleurs à rayures.



Nous avons cinq bracelets en cuir de Southern Straps à offrir aux lecteurs de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus, les résidents britanniques âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Toutes les taxes, frais et suppléments fédéraux, étatiques, provinciaux et/ou locaux sont à la charge exclusive du gagnant du prix. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions relatives aux cadeaux, veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera d’aujourd’hui (3 décembre) à 9h00, heure du Pacifique, jusqu’à 9h00, heure du Pacifique, le 10 décembre. Les gagnants seront choisis au hasard le 10 décembre et seront contactés par e-mail. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant que de nouveaux gagnants ne soient choisis.