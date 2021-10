Concours MacRumors : gagnez un bureau debout en bambou de Flexispot

in

Nous nous sommes associés à Flexispot pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un bureau debout Kana Pro Bamboo, qui est le travail parfait à partir d’un accessoire domestique et un excellent complément à tout flux de travail de produit Apple. Flexispot fabrique toute une gamme de bureaux debout, de chaises ergonomiques et de vélos de bureau.



Disponible avec un design rectangulaire ou incurvé, le bureau debout Kana Pro Bamboo a un look simple et épuré qui convient à de nombreux designs de bureau. Il mesure 48 pouces de long sur 24 pouces de large, avec un cadre réglable disponible en blanc, noir ou gris.

Comme son nom l’indique, le bureau est fabriqué à partir de bambou, qui, selon Flexispot, est deux fois plus durable que le bois ordinaire, et il a été protégé par un revêtement de laque pour une protection contre les rayures, les coups et les dégâts d’eau. La hauteur du bureau peut être ajustée de 23,6 pouces à 49,2 pouces à l’aide du système de levage à double moteur, et il peut supporter jusqu’à 275 livres, ce qui est suffisant pour une configuration d’ordinateur de bureau avec plusieurs écrans.



Les commandes du bureau sont situées sur le côté droit et des commandes tactiles simples peuvent être utilisées pour régler la hauteur. Il y a des mouvements haut/bas et quatre emplacements mémoire pour enregistrer les positions préférées. Sur le côté droit, il y a un port USB-A qui peut être utilisé pour le chargement, et un écran LED vous permet de connaître la hauteur du bureau.



Une fonction anti-collision vise à détecter et à prévenir les collisions avec le bureau avant qu’elles ne se produisent, et une option de verrouillage pour enfants verrouille la hauteur dans une certaine position jusqu’à ce qu’elle soit désactivée afin que les enfants ne puissent pas jouer avec les commandes.



En bas, il y a un chemin de câbles intégré avec une rainure destinée à cacher les câbles sous le bureau pour les garder organisés et hors de vue, et il y a une prise de courant en option qui ajoute trois prises, un port USB-A et un Port USB-C jusqu’en haut du bureau.



