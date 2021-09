Concours MacRumors : gagnez un iPhone 13 et un pack de prix CaseBorne

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés au fabricant d’étuis pour iPhone CaseBorne pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner l’un des prochains modèles d’iPhone 13 d’Apple ainsi qu’un lot d’étuis pour l’accompagner.



CaseBorne, rebaptisé cette année ArmadilloTek, propose une gamme d’options de boîtiers différentes conçues pour offrir des niveaux élevés de protection aux iPhones d’Apple, les protégeant des chutes et des chocs.

Les étuis de la série R, au prix de 30 $, sont fabriqués à partir d’un matériau en polycarbonate transparent qui laisse le corps de l’iPhone visible afin que vous ne cachez pas la finition de l’appareil.



Les étuis comportent du caoutchouc souple à l’intérieur pour absorber les chocs en cas de chute de l’iPhone, et l’étui est enfermé dans un cadre protecteur en aluminium disponible en irisé, noir, rose et rouge. Une lèvre surélevée protège l’avant de l’écran et tous les boutons sont protégés mais utilisables. Il offre une protection contre les chutes de 12 pieds sans ajouter une quantité importante de volume.



CaseBorne fabrique également les boîtiers de la série R avec un cadre en fibre de Kevlar/aramide comme alternative au polycarbonate transparent, cette version étant disponible en noir ou en rouge et au prix de 40 $.

Pour ceux qui ont besoin d’une protection maximale, CaseBorne propose les étuis de la série Vanguard, plus épais et plus robustes. Au prix de 30 $, les étuis de la série V offrent trois couches de protection et peuvent protéger l’iPhone des chutes jusqu’à 21 pieds.



Il existe un matériau TPU absorbant les chocs qui se combine avec une coque en plastique dur pour une protection totale de l’appareil, et la conception en nid d’abeille et les coins renforcés offrent une protection supplémentaire pour les points faibles de l’iPhone. Il y a un écran de protection et les côtés protègent les boutons, et les plug-ins protègent les ports de la poussière.



Les étuis de la série V sont disponibles en noir, orange, violet et rouge, et il y a une béquille intégrée à l’arrière qui peut être retirée lorsque vous utilisez l’iPhone pour regarder des vidéos.



CaseBorne prévoit d’avoir une gamme complète de coques disponibles sur Amazon lors du lancement de l’iPhone, avec des prix réduits de 50% pour ceux qui achètent en premier. Les détails sont disponibles sur le site Web de CaseBorne.



Nous avons un iPhone 13 à offrir, et le gagnant pourra choisir la couleur de son choix. Les modèles d’iPhone 13 ne sont pas encore sortis, mais des informations sur l’appareil peuvent être trouvées dans notre tour d’horizon. Le prix sera disponible dès que les nouveaux iPhones commenceront à être expédiés, à condition qu’il n’y ait pas de retard de lancement.

CaseBorne comprend également quatre étuis de la série R, deux étuis de la série R en Kevlar/Aramid et trois étuis de la série V pour l’iPhone 13. Pour participer et gagner notre concours, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents des États-Unis âgés de 18 ans ou plus peuvent participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions relatives aux cadeaux, veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (10 septembre) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 17 septembre. Le gagnant sera choisi au hasard le 17 septembre et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.